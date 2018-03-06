«ПСЖ» — «Реал Мадрид». Прогноз и ставки на ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов 6-го марта

«ПСЖ»

Мадридский матч 1/8-й с «Реалом» был пятым выездным подряд для парижан. Видно, они заскучали без «Парк-де-Пренс», потому что после поражения испанскому клубу 1:3 в следующем матче сразу же забили сопернику пять голов и выиграли.

Проигрыш королевскому клубу был единственным в последних 11-ти матчах для «ПСЖ». Это свидетельствует, что команда Унаи Эмери не выбита из колеи. Последние три матча «принцы» выиграли «всухую» с общим счетом 8:0. Дважды подряд (чемпионат и Кубок Франции) парижане разбили «Марсель» по 3:0.

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В последнем матче «ПСЖ» на выезде обыграл «Труа» 2:0. Без Неймара команда Эмери действовала в привычном стиле: много ударов, равные таймы и высокий процент попаданий по воротам. В мадридской игре сыграть по-своему не получилось, но в Париже был должны править именно «принцы».

«Реал Мадрид»

После победы над «ПСЖ» королевский клуб поймал кураж и в следующих трех играх накидал в ворота соперников 12 голов. Но свои ворота остались «сухими» только в одном матче – «Алавес» не смог забить на «Сантьяго Бернабеу» (4:0).

Объясняется это травмами двух центральных «Реала Мадрид» Модрича и Крооса. Даже в «сухом» и разгромном матче против «Алавеса» у «галактикос» были проблемы в центре поля. «Едоки бобов» не самая бьющая команда Примеры (6-е место снизу по количеству ударов), но даже они смогли 11 раз «пальнуть» по воротам Наваса.

Чего уж говорить: если даже «Хетафе» в последнем матче «Реала» смог забить ему на «Саньтяго Бернабеу». Про поражение «Эспаньолу» вообще молчим – «попугаи» даже «перестреляли» мадридцев, хоть и выиграли всего 1:0.

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В ответном парижском матче точно не сыграет Модрич. А вот на возвращение Тони Крооса есть определенная надежда. Правда, она мизерная, потому многие конторы уже исключили немца из ориентировочных составов на матч.

Прогноз

В Мадриде было два разных тайма: полное доминирование хозяев в первом и сопротивление с легким перевесом парижан – во втором. Считаем, что потеря Крооса и Модрича для «Реала» более серьезна, чем утрата Неймара для «ПСЖ».

1,83«1Х + ОЗ»

Потому снова ждем планомерного наседания на ворота гостей и много ударов. Наш выбор – «1Х + ОЗ» за 1,83.

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