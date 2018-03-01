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    «Арсенал» — «Манчестер Сити». Прогноз и ставки на матч 28-го тура английской Премьер-лиги 1-го марта

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    Арсен Венгер
    Арсен Венгер
    Getty Images
    В отложенном матче 28-го тура АПЛ «Арсенал» 1-го марта примет на «Эмирейтс» «Манчестер Сити». Андре Марринер просвистит начало поединка в 22:45 по Москве. Прогноз на «Арсенал» — «Манчестер Сити».

    «Арсенал»

    Английская «Big Four» уже сформировалась. Команда Арсена Венгера перед матчем с «Манчестер Сити» отстает от четверки лучших на десять очков. Да и разница мячей у «Арсенала» хуже, чем у четвертого «Тоттенхэма». Но в ближайших матчах «канониры» смогут перевернуть ситуацию –серьезных соперников в календаре нет, а матч с «Лестером» перенесли.

    Старая гвардия «Сити» отправила Венгера в зал ожиданий Реакция прессы на матч «Арсенал» — «МанСити»

    На выходных уже состоялась личная встреча команд Гвардиолы и Венгера в финале Кубка лиги. «Горожане» выиграли 3:0, но нельзя сказать, что они показали какую-то феноменальную игру. Мсье Венгер сделал ставку на эффективность и рациональность.

    Его команда вышла в стартовой расстановке 3-4-2-1, что позволило расположиться очень компактно и насытить центр поля. Но «перекусить» креативщиков «Сити» не получилось – они организовали 57 атак, из которых 44 статисты занесли в категорию «опасные».

    Календарь и таблица АПЛ

    Такие абстрактные понятия выразились во вполне конкретных ассисте Гюндогана, голе Силвы и получении им звания игрока матча. Да и расположение ударов впечатляет: 10 из 12-ти ударов «Манчестер Сити» наносил из пределов штрафной «Арсенала».

    «Манчестер Сити»

    Несмотря на крупный счет последнего матча с «Арсеналом», можно сказать, что команда Гвардиолы выборола победу. «Манчестер Сити» выиграл не только по атакующим показателям (атаки, удары, голы), но и по защитным.

    Ближайшие события

    «Горожане» чаще вступали в борьбу: 21-31, но делали это осторожнее (13-10 по нарушениям в пользу «Арсенала»). Особенно неряшливыми у соперника были Бельерин и Чемберс – больше всего фолов было именно на правом краю. За это арбитр и наказал игроков «горчичниками», коих «Арсенал» собрал четыре штуки.

    Также команда из Манчестера была немного лучше вверху: 11-12 по выигранным воздушным дуэлям. Хорошо в этом плане поработали Фернандиньо и Отаменди. Первый, к слову, получил травму и вряд ли сыграет против «пушкарей» в чемпионате.

    Прогноз

    1,59«Желтые карточки: ТБ 3,5»

    Советуем обратить внимание на ставки, связанные с офсайдами. «Арсенал» занимает пятое место в рейтинге АПЛ по этому показателю – 71 офсайд. В среднем команда Венгера на «Эмирейтс» попадает «в положение» 2,77 раз за игру. В финале Кубка лиги это мини-соревнование выиграли «горожане» (1-2). Предположим, что игра будет несколько иная, чем в Кубке.

    5,10«Удаление: да»

    Венгер изменит схему на более атакующую, потому вполне возможен реванш по попаданию во «вне игры». Особенно учитывая тот факт, что «Ман Сити» на выезде попал в офсайд всего 18 раз за все 13 матчей (1,38 раз за игру). Итак, первая ставка – «П1 по офсайдам».

    Вторая ставка – «Желтые карточки: ТБ 3,5» за 1,59. Командам есть, что выяснять. Потому неплохой видим и ставку на удаление за 5,10.

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