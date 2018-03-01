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    Продолжат ли «лягушки» падать на дно?

    «Алавес» — «Леванте». Прогноз и ставки на матч чемпионата Испании по футболу 1 марта

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    Шейк Дукуре
    Шейк Дукуре
    В четверг, 1 марта, «Алавес» на своем поле примет «Леванте» в рамках 26-го тура испанской Примеры. Встреча, которая пройдет на стадионе «Мендисорроса», начнется в 23:30 по московскому времени. Прогноз на «Алавес» — «Леванте».

    «Алавес»

    Футболисты «Алавеса» на данный момент занимают 16-е место в турнирной таблице чемпионата Испании, имея на своем счету 28 очков.

    Несмотря на столь низкую позицию, подопечные Фернандеса Абелардо чувствуют себя комфортно, поскольку оторвались от зоны вылета сразу на 9 очков.

    В четырех последних матчах «Алавес» одержал три победы, обыграв «Сельту» (2:1), «Вильярреал» (2:1) и «Депортиво» (0:1).

    Все прогнозы на чемпионат Испании по футболу

    Впрочем, в предыдущем туре команда из Витории потерпела крупное поражение от мадридского «Реала» (0:4) на «Сантьяго Бернабеу».

    В лазарете «Алавеса» сейчас находятся Эрнан Перес и Карлос Вигарай.

    «Леванте»

    «Леванте» расположился на 17-й строчке в турнирной таблице испанского первенства. В 25 сыгранных турах команда набрала 20 очков.

    Ближайшие события

    Валенсийцев смело можно считать одними из претендентов на понижение в классе, ведь двух ближайших преследователей из зоны вылета они опережают всего на один и два балла соответственно.

    Главная проблема «Леванте» — малое количество побед, которых в этом сезоне было всего три. Последняя же виктория датируется 19 ноября прошлого года.

    Три предыдущие встречи «лягушки» проиграли, не справившись с «Валенсией» (1:3), «Реал Сосьедадом» (0:3) и «Бетисом» (0:2).

    Среди травмированных у «Леванте» значатся Алекс Алегриа, Иван Лопес и Эрик Кабако.

    Прогноз

    В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Алавеса» — 1,83, победа «Леванте» — 4,70, ничья – 3,40.

    1,83Победа «Алавеса»

    На бумаге нас ждет противостояние двух аутсайдеров, но разница в классе между командами сейчас хорошо заметна. Если подопечные Абелардо набрали в январе отличный ход, а на своем поле одержали пять побед из шести возможных, то «лягушки» никак не могут выбраться из кризиса, о чем говорит их серия поражений.

    Валенсийцы сейчас настолько редко набирают очки, особенно в гостях, что мы бы рекомендовали ставить на победу гостей.

    2,05Индивидуальный тотал хозяев больше 1,5

    «Алавес» забил по два гола «Сельте» и «Вильярреалу», так что повторить это достижение в матче с «Леванте» не должно составить труда, тем более что «лягушки» испытывают проблемы в обороне. Мы бы присмотрелись к ставке «индивидуальный тотал хозяев больше 1,5» за 2,05.

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