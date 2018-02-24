«Бавария» — «Герта». Прогноз и ставки на матч 24-го тура первенства Германии по футболу 24 февраля

«Бавария»

В Европе прослеживается тенденция к тотальному лидерству. По крайней мере, в ТОП-5 чемпионатах. Есть лидер, у которого, по сути, нет конкурентов. В Германии такое место долго было вакантно из-за долгого запрягания от «Баварии». Но мюнхенцы, наконец, запрягли и до сих пор едут без остановок.

Каждый тур можно рассказывать сказку болельщикам о совершенстве современного футбола: «звезда Юга» все никак не устанет обновлять немецкие рекорды. Количество побед подряд, лучший «домашний» бомбардир и прочие достижения уже вконец достали журналистов.

А вот команде Хайнкеса все по цимбалам: только один отрезок из последних 16 матчей вызывает сомнения в готовности мюнхенского клуба. Это первый тайм недавнего выездного матча с «Вольфсбургом», в котором «красные» не смогли даже попасть по воротам.

Календарь и таблица Бундеслиги

Но 14 ударов и два гола во второй 45-минутке вполне компенсировали недовольство болельщиков. А чтоб совсем никто не обижался, «Бавария» в 1/8 Лиги чемпионов «грохнула» «Бешикташ» 5:0.

«Герта»

Неплохая серия «Герты» из четырех матчей без поражений закончилась в последнем туре. Две неожиданности подряд: пик серии (выездная победа над «Байером» 2:0) и конец серии (домашнее поражение «Майнцу» с аналогичным счетом).

Эти неожиданности имеют привкус случайности, ведь главный тренер «Старой дамы» Паль Дардаи задумывал играть эти два матча по одному плану: упор на первый тайм (по 7 ударов в первых половинах в каждом матче и по 9 в общем) и фолы для сбивания излишней наглости соперника (с «Байером» — 16, с «Майнцем» – 15).

Правда даже такие неожиданности не изменили общей картины выступлений «Герты». Команда Дардаи что дома, что на выезде старается играть одинаково эффективно при наименьших энергозатратах.

Прогноз

Скорее всего, «Герта» не изменит своему принципу. Однако это не помешает ей трезво оценить силу соперника и не раскрываться лишний раз.

1,96«2 тайм: ИТ1>1,5»

Думаем, что первая половина пройдет для «Старой дамы» более благополучно по всем аспектам. Для затравки предлагаем поставить на «1 тайм. Удары: Ф2 (+2,5)». Но сейчас линии контор такого варианта не предлагают.

Тогда лучшей ставкой видим «2 тайм: ИТ1>1,5» за 1,96.

Прогнозы с доставкой: Вконтакте и Telegram