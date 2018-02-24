Олимпиада-2018ФутболХоккейТеннисБоксБаскетбол
LiveВся лентаПрогнозыФото
Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    И на «старуху» найдется «краснуха»

    «Бавария» — «Герта». Прогноз и ставки на матч 24-го тура первенства Германии по футболу 24 февраля

    Бундеслига Футбол Германии Бавария Герта Календарь Бундеслиги
  • Прогнозы в VK
    •
  • Прогнозы в Telegram
    •
    Паль Дардаи
    Паль Дардаи
    Getty Images
    24 февраля 24-й тур немецкой Бундеслиги сведет на поле мюнхенской «Баварии» местный клуб и берлинскую «Герту». Матч начнется в 17:30 по Москве. Прогноз на «Бавария» — «Герта».

    «Бавария»

    В Европе прослеживается тенденция к тотальному лидерству. По крайней мере, в ТОП-5 чемпионатах. Есть лидер, у которого, по сути, нет конкурентов. В Германии такое место долго было вакантно из-за долгого запрягания от «Баварии». Но мюнхенцы, наконец, запрягли и до сих пор едут без остановок.

    Каждый тур можно рассказывать сказку болельщикам о совершенстве современного футбола: «звезда Юга» все никак не устанет обновлять немецкие рекорды. Количество побед подряд, лучший «домашний» бомбардир и прочие достижения уже вконец достали журналистов.

    А вот команде Хайнкеса все по цимбалам: только один отрезок из последних 16 матчей вызывает сомнения в готовности мюнхенского клуба. Это первый тайм недавнего выездного матча с «Вольфсбургом», в котором «красные» не смогли даже попасть по воротам.

    Календарь и таблица Бундеслиги

    Но 14 ударов и два гола во второй 45-минутке вполне компенсировали недовольство болельщиков. А чтоб совсем никто не обижался, «Бавария» в 1/8 Лиги чемпионов «грохнула» «Бешикташ» 5:0.

    «Герта»

    Неплохая серия «Герты» из четырех матчей без поражений закончилась в последнем туре. Две неожиданности подряд: пик серии (выездная победа над «Байером» 2:0) и конец серии (домашнее поражение «Майнцу» с аналогичным счетом).

    Ближайшие события

    Эти неожиданности имеют привкус случайности, ведь главный тренер «Старой дамы» Паль Дардаи задумывал играть эти два матча по одному плану: упор на первый тайм (по 7 ударов в первых половинах в каждом матче и по 9 в общем) и фолы для сбивания излишней наглости соперника (с «Байером» — 16, с «Майнцем» – 15).

    Правда даже такие неожиданности не изменили общей картины выступлений «Герты». Команда Дардаи что дома, что на выезде старается играть одинаково эффективно при наименьших энергозатратах.

    Прогноз

    Скорее всего, «Герта» не изменит своему принципу. Однако это не помешает ей трезво оценить силу соперника и не раскрываться лишний раз.

    1,96«2 тайм: ИТ1>1,5»

    Думаем, что первая половина пройдет для «Старой дамы» более благополучно по всем аспектам. Для затравки предлагаем поставить на «1 тайм. Удары: Ф2 (+2,5)». Но сейчас линии контор такого варианта не предлагают.

    Тогда лучшей ставкой видим «2 тайм: ИТ1>1,5» за 1,96.

    Прогнозы с доставкой: Вконтакте и Telegram

    Сделать ставку
  • Обсудить
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Еще прогнозы
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. Дебют Лаббадии в «Вольфсбурге»
  • 8,30
    •
    Популярное в сети
    Загрузка...
    Загрузка...
    Это интересно
    Молодожены в окружении хоккейных функционеровАх, эта свадьба, свадьба пела и плясала...Показываем, как прошла свадьба форварда «Вашингтон Кэпиталс» Александра ОвечкинаАлександр КержаковОстался непревзойдённымАлександр Кержаков завершил карьеру. Каким мы его запомним?Джастин Гэтлин и Усэйн БолтДобегался. Болт ушел проигравшимБолт проиграл. Как это вообще возможно?Поль Погба и НеймарДорогие, но не всегда эффективныеО тех, чьи трансферы сотрясали футбольный мир до этого летаTelstar 18 — официальный мяч ЧМ-2018Telstar 18 — официальный мяч ЧМ-2018Компания adidas представила официальный мяч чемпионата мира по футболу 2018 годаНовый турнир начнется в сентябре 2018 годаНовинка от УЕФА. Россия может сыграть с чемпионами ЕвропыВсе о Лиге наций
    Комментарии
    Подробный разбор
  • Шансы Крушельницкого вернуть медаль призрачны
  • Реакция СМИ на завершение допингового разбирательства с российскими керлингистами
    •
  • Погба олицетворяет собой борьбу внутри «МЮ»
  • Реакция прессы на матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Севилья» — «МЮ»
    •
  • Четвертая домашняя. Заявка на четвертьфинал
  • Победа «Шахтера» над «Ромой» — в обзоре СМИ
    •
  • ЦСКА проскочил «на тоненького»
  • Реакция спортивных СМИ на победу ЦСКА в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы
    •
    Рейтинг букмекеров
    • Букмекер
    • Бонус
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 500
  • рублей
    фрибет
    • сделать ставку
    Рейтинг букмекеровКалендари и таблицы

    Прогнозы

    Всё Футбол Хоккей Теннис Бокс Экспресс дня
    Лента прогнозов