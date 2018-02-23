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    Синица в руках для «волков»

    «Майнц» — «Вольфсбург». Прогноз и ставки на матч 24-го тура чемпионата Германии по футболу 23 февраля

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    Юнус Малли
    Юнус Малли
    Getty Images
    Открывать 24-й тур немецкой Бундеслиги будет матч на «Опель Арене», в котором «Майнц» 23 февраля примет «Вольфсбург». Начало встречи в 22:30 мск. Прогноз на «Майнц» — «Вольфсбург».

    «Майнц»

    «Карнавальный клуб» имеет 23 очка и сидит в зоне вылета. Перед стартом 23-го тура была еще серия из четырех подряд поражений. Потому выездная победа над «Гертой» в последнем туре (2:0) стала настоящим откровением. Причем сам Шварц, наверное, был удивлен не менее болельщиков.

    Удивляться таки было чему. «Майнц» полностью переиграл «старую даму» по всем ключевым показателям, кроме владения мячом. Удары: 9-13, попадания в створ: 1-7. Игроки «карнавальников» ни разу не позволили хозяевам попасть по своим воротам в первом тайме. Сами же из пяти ударов направили в рамку четыре.

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    Однако ощущения новой закономерности у нас нет. Только в одном матче из предшествующих четырех «Майнц» попал по воротам соперников более двух раз.

    «Вольфсбург»

    «Волки» поменяли тренера. Вместо Шмидта в команду пришел Бруно Лаббадиа. В наследство немцу достались ужасное турнирное положение (14-е место), переполненный лазарет и психологическая яма.

    Ближайшие события

    Если учитывать кубковую игру против «Шальке», «автозаводцы» проиграли трижды подряд. Последняя победа была не так уж и давно – в 20-м туре («Ганновер», выезд, 1:0), но она была вымученной и во многом случайной. А вот предпоследняя «виктория» в чемпионате случалась с «Вольфсбургом» еще в начале декабря.

    Как мы и ожидали, «зелено-белые» постарались дать бой «Баварии» в последнем туре (проигрыш 1:2). Но назвать это реальным боем нельзя – скорее, избиение. Ведь за всю игру «волки» ударили только три раза, и только один удар потревожил Ульрайха.

    Прогноз

    Сегодняшних соперников разделяет всего одно очко. Так что «обитатель» зоны вылета будет определяться непосредственно в очном противостоянии. Новые тренер должен придать игрокам «Вольфсбурга» какой-то мотивационный толчок. Но травмы могут сказать серьезное «но»: три основных защитника не сыграют, еще один (Верхаг) – под вопросом.

    1,73«2 тайм: "Майнц" забьет»

    Потому рискнем предположить, что преимущество будет на стороне хозяев. «Волки» предпочтут «синицу в руках» и закроются, концентрации на весь матч не хватит, а значит – будут голы. Предлагаем поставить на «2 тайм: "Майнц" забьет» за 1,73.

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