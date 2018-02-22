Олимпиада-2018ФутболХоккейТеннисБоксБаскетбол
LiveВся лентаПрогнозыФото
Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    Завершит ли «Спартак» борьбу в Лиге Европы?

    «Атлетик» — «Спартак». Прогноз и ставки на матч футбольной Лиги Европы 22 февраля

    Лига Европы Атлетик Футбол Испании Спартак Футбол России
  • Прогнозы в VK
    •
  • Прогнозы в Telegram
    •
    Футболисты «Спартака»
    Футболисты «Спартака»
    В четверг, 22 февраля, «Атлетик» на своем поле примет «Спартак» в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы. Встреча, которая пройдет в Бильбао на стадионе «Сан-Мамес», начнется в 23:05 по московскому времени. Прогноз на «Атлетик» — «Спартак».

    «Атлетик»

    Футболисты «Атлетика» привезли из Москвы приемлемый для себя результат. Они не просто обыграли «Спартак», но и забили в его ворота три мяча, пропустив всего один.

    Героем первой встречи стал Ариц Адурис, оформивший дубль. Еще один мяч в ворота Артема Реброва срезал Илья Кутепов.

    В турнирной таблице чемпионата Испании «баски» на данный момент занимают скромное 14-е место, оставаясь без побед с 7 января. Накануне подопечные Хосе Анхеля Сиганды в гостях потерпели поражение от мадридского «Атлетико» (0:2).

    Несмотря на то, что «Атлетик» одержал мало побед, он зарекомендовал себя очень неуступчивой командой, особенно на «Сан-Мамесе», где в этом сезоне уступил только «Атлетико» (1:2) и «Барселоне» (0:2).

    В лазарете «Атлетика» находятся Микел Баленсиага, Икер Муньяин и Икер Ундабаррена.

    «Спартак»

    Московский «Спартак» оказался в затруднительном положении после домашнего поражения от «Атлетика» со счетом 1:3.

    Ближайшие события

    Провалив первую половину встречи, в которой команда пропустила три мяча, «красно-белые» оживились во втором тайме, однако было уже слишком поздно. Гол Луиса Адриано сохранил подопечным Массимилиано Аллегри шансы на выход в следующий раунд, но не сделал их слишком высокими.

    Поскольку в РФПЛ продолжается перерыв, у «Спартака» не слишком много игровой практики. В контрольных встречах москвичи не были убедительными, сумев обыграть только пражскую «Спарту» (2:1).

    У «красно-белых» среди травмированных значатся Георгий Джикия, Георгий Тигиев, Артем Тимофеев и Джано Ананидзе.

    Прогноз

    В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Атлетика» — 1,85, победа «Спартака» — 4,20, ничья – 3,60.

    1,95Тотал голов больше 2,5

    Ситуация у «красно-белых» плачевная. Нужно обязательно забивать три мяча, еще и надежно сыграть в обороне, что в последнее время бывает крайне редко, тем более на фоне брака игровой практики.

    Однако команда Массимилиано Аллегри вряд ли опустит руки заранее, поэтому мы ждем от нее атакующего футбола. В первом матче он тоже просматривался, но не хватило точного завершающего удара. Возможно, в Испании все изменится.

    Учитывая то, что «Спартак» пойдет вперед, у «Атлетика» тоже появится много пространства впереди, что сулит нам результативную игру. Мы бы поставили на «тотал больше 2,5» за 1,95.

    1,77Голы в обоих таймах

    Еще один интересный вариант – «голы в обоих таймах» за 1,77. Нулевая ничья после первого тайма никак не устраивает «Спартак», поэтому он обязан рисковать с первых минут.

    Прогнозы с доставкой: Вконтакте и Telegram

    Сделать ставку
  • Обсудить
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Еще прогнозы
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. Надежда на Марлоса
  • 6,52
    •
    Популярное в сети
    Загрузка...
    Загрузка...
    Это интересно
    КакаКака: From hero to zeroВспоминаем карьеру Золотого мальчика «Милана»Церемония открытия Олимпиады-2018Церемония открытия Олимпиады-2018В Пхенчхане состоялась красочная и высокотехнологичная церемония открытия Олимпиады-2018Йоан МоллоДружеский жест МоллоО странном поступке Йоана Молло Россияне завершили борьбу на турниреЧуда не случилось. Россия без медалей МЧМПоражение команды Валерия Брагина в четвертьфинале МЧМ — в обзоре СМИФорма сборной России по футболу на ЧМ-2018Форма сборной России по футболу на ЧМ-2018Компания adidas представила комплект формы для сборной России на чемпионат мира по футболу 2018Новая формая сборной РоссииЧоткая коллекцияИзучаем дебют нового экипировщика олимпийской команды России
    Комментарии
    Подробный разбор
  • Трансферный дайджест. 13-19 февраля
  • Что выберет Иньеста, когда Неймар перейдет в «Реал», кого хочет «Челси» взамен на Батшуайи и другие трансферные новости последних дней
    •
  • Зидан рушит звездную иерархию «Реала»
  • Реакция прессы на матч «Бетис» — «Реал»
    •
  • Вдали от бронзы. Бобровой и Соловьеву остается надеяться на ошибки соперников
  • Реакция СМИ на короткий танец, который состоялся в рамках Олимпийских игр в Пхенчхане
    •
  • Возрождение «Питтсбурга», трейд Фанефа в «Лос-Анджелес», 900 очков Малкина
  • Итоги недели в НХЛ
    •
    Рейтинг букмекеров
    • Букмекер
    • Бонус
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 500
  • рублей
    фрибет
    • сделать ставку
    Рейтинг букмекеровКалендари и таблицы

    Прогнозы

    Всё Футбол Хоккей Теннис Бокс Экспресс дня
    Лента прогнозов