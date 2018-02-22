«Атлетик» — «Спартак». Прогноз и ставки на матч футбольной Лиги Европы 22 февраля

«Атлетик»

Футболисты «Атлетика» привезли из Москвы приемлемый для себя результат. Они не просто обыграли «Спартак», но и забили в его ворота три мяча, пропустив всего один.

Героем первой встречи стал Ариц Адурис, оформивший дубль. Еще один мяч в ворота Артема Реброва срезал Илья Кутепов.

В турнирной таблице чемпионата Испании «баски» на данный момент занимают скромное 14-е место, оставаясь без побед с 7 января. Накануне подопечные Хосе Анхеля Сиганды в гостях потерпели поражение от мадридского «Атлетико» (0:2).

Несмотря на то, что «Атлетик» одержал мало побед, он зарекомендовал себя очень неуступчивой командой, особенно на «Сан-Мамесе», где в этом сезоне уступил только «Атлетико» (1:2) и «Барселоне» (0:2).

В лазарете «Атлетика» находятся Микел Баленсиага, Икер Муньяин и Икер Ундабаррена.

«Спартак»

Московский «Спартак» оказался в затруднительном положении после домашнего поражения от «Атлетика» со счетом 1:3.

Провалив первую половину встречи, в которой команда пропустила три мяча, «красно-белые» оживились во втором тайме, однако было уже слишком поздно. Гол Луиса Адриано сохранил подопечным Массимилиано Аллегри шансы на выход в следующий раунд, но не сделал их слишком высокими.

Поскольку в РФПЛ продолжается перерыв, у «Спартака» не слишком много игровой практики. В контрольных встречах москвичи не были убедительными, сумев обыграть только пражскую «Спарту» (2:1).

У «красно-белых» среди травмированных значатся Георгий Джикия, Георгий Тигиев, Артем Тимофеев и Джано Ананидзе.

Прогноз

В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Атлетика» — 1,85, победа «Спартака» — 4,20, ничья – 3,60.

1,95Тотал голов больше 2,5

Ситуация у «красно-белых» плачевная. Нужно обязательно забивать три мяча, еще и надежно сыграть в обороне, что в последнее время бывает крайне редко, тем более на фоне брака игровой практики.

Однако команда Массимилиано Аллегри вряд ли опустит руки заранее, поэтому мы ждем от нее атакующего футбола. В первом матче он тоже просматривался, но не хватило точного завершающего удара. Возможно, в Испании все изменится.

Учитывая то, что «Спартак» пойдет вперед, у «Атлетика» тоже появится много пространства впереди, что сулит нам результативную игру. Мы бы поставили на «тотал больше 2,5» за 1,95.

1,77Голы в обоих таймах

Еще один интересный вариант – «голы в обоих таймах» за 1,77. Нулевая ничья после первого тайма никак не устраивает «Спартак», поэтому он обязан рисковать с первых минут.

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