«Астана» — «Спортинг». Прогноз и ставки на матч 1/16 Лиги Европы 15 февраля

«Астана»

«Астана» смогла сенсационно выиграть матч шестого тура группового этапа Лиги Европы. В Праге казахи переиграли пражскую «Славию» со счётом 1:0. Тем самым «горожане» впервые вышли в плей-офф еврокубков.

Подопечные Станимира Стойлова этот сезон могут смело занести себе в актив. После вылета из Лиги чемпионов от «Селтика» (4:3 и 0:5), они смогли удачно выступить в Лиге Европы. «Астана» заняла второе место в своем квартете, сумев заработать 10-ть баллов в 6-ти матчах.

«Сине-желтые» так же стали чемпионами Казахстана сезона 2018. В 33-х встрачах они смогли заработать 79-ть очков, опередив только на один пункт «Кайрат».

В 2018 году астанчане успели провести 6-ть контрольных поединков. Смогли поочередно одолеть клубы РФПЛ. Сначала переиграли московский «Спартак» (3:2), а затем «Краснодар» (3:1). Потом проиграли в двух матчах. Уступили словацкой «Жилине» (0:1) и шведскому «Хаккену» (0:2). В двух последних встречах нанесли поражения китайским клубам с общим счетом 9:0.

«Спортинг»

Лиссабонский «Спортинг» после 22-х матчей чемпионата всего на два очка отстает от «Порто», который занимает первое место. Правда «драконы» имеют игру в запасе. «Зелёно-белые» с 53-я баллами расположились на 3-й строке турнирки.

В новом году «львы» провели уже 11-ть поединков. Завоевали Кубок португальской лиги, победив в финале «Виторию Сетубал» по пенальти. В первом полуфинальном матче Кубка Португалии проиграли «Порто» (0:1) на выезде.

В семи матчах чемпионата команда Жоржи Жезуша смогла одержать четыре победы, две встречи свела вничью и один поединок проиграла. Общий счет этих встреч 13:4.

В плей-офф ЛЕ лиссабонцы опустились из Лиги чемпионов. В своем квартете они заняли 3-е место. Заработав в 6-ти играх 7-м баллов.

1,69ТМ 2,5

Не поможет «львам» в предстоящем поединке нападающий Даниэль Поденсе. Так же под вопросом участие лучшего голеадора команды Бас Доста (19 мячей в сезоне).

Прогноз

Букмекеры в этом матче фаворитом считают «Спортинг». Шансы на их победу они оценили коэффициентом 2,05. Победа «Астаны» — 4,00, ничья — 3,40.

Португальцам предстоит длительный перелет в Казахстан, что не сможет не сказаться на команде. А казахи только будут входить в сезон. Поэтому не исключено, что оппоненты проведут матч в неспешном темпе. И поэтому ждать феерии голов не приходиться. Наш прогноз — ТМ 2,5 за 1,69.

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