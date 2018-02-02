«Реал Сосьедад» — «Депортиво». Прогноз и ставки на матч 22-го тура испанской Примеры 2 февраля

«Реал Сосьедад»

Подопечные Эусебио Сакристана уступили в последних четырех поединках. Первый матч нового года «бело-голубые» проиграли «Леганесу» (0:1) на выезде. Затем на «Аноэте» «Реал Сосьедад» проиграл «Барселоне» (2:4) и «Сельте» (1:2). В 21-м туре баски проиграли «Вильярреалу» со счетом 2:4.

Футболисты из Сан-Себастьяна в этом сезоне провели 11-ть домашних поединков в Примере. Смогли победить только в трех встречах. Еще три матча сыграли вничью и пять игр проиграли.

На данный момент баски расположились на 15-й строчке в турнирной таблице чемпионата Испании. В 21-м поединке они смогли заработать 23-и очка. От опасной зоны их отделяет всего 6-ть баллов.

За последние четыре сезона «Реал Сосьедад» на своем поле только один раз смог победить «Депортиво». Еще три матча победителя не выявили. Игра первого круга принесла команде из Сан-Себастьяна победу со счетом 4:2.

Не помогут баскам в предстоящем поединке защитник Карлос Мартинес и полузащитник Давид Сурутуса.

«Депортиво»

«Депортиво» находится в зоне вылета. Команда из Ла-Коруньи идет на 17-й строке и имеет в своем активе только 17-ть баллов.

«Турки» имеют шестиматчевую серию без побед. В этих встречах они смогли заработать только два очка. Сыграли вничью с «Вильярреалом» (1:1) и с «Леванте» (2:2). Проиграли: «Барселоне» (0:4), «Сельте» (1:3), «Валенсии» (1:2) и мадридскому «Реалу» (1:7).

Из гостевых матчей «бело-голубые» смогли привести всего 6-ть пунктов. Смогли одержать только одну победу при трех ничьих.

1,63Обе команды забьют: да

В лазарете команды полузащитники Хавьер Бичо и Сельсо Борхес. Так же не сыграет лучший бомбардир этого сезона румын Флорин Андоне (6 голов). Могут успеть восстановиться к предстоящей игре защитники Рауль Альбентоса и Сидней, а так же полузащитник Педро Москера и нападающий Лукас Перес (4 гола в сезоне).

Прогноз

Букмекеры, в предстоящем поединке, фаворитом считают «Реал Сосьедад». Шансы на их победу в этой игре оценены в 1,58. Победа «Депортиво» — 5,30, ничья — 2,70.

Оппоненты не отличаются надежностью в обороне. Обе команды только в трех играх чемпионата смогли сберечь ворота на «замке». Как мы думаем, и эта встреча не станет исключением. Поэтому предлагаем сделать ставку — обе команды забьют: да за 1,63.

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