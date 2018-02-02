ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    Пока без побед

    «Реал Сосьедад» — «Депортиво». Прогноз и ставки на матч 22-го тура испанской Примеры 2 февраля

    Примера Футбол Испании Реал Сосьедад Депортиво Календарь Примеры
  • Прогнозы в VK
    •
  • Прогнозы в Telegram
    •
    Футболисты «Реал Сосьедада»
    Футболисты «Реал Сосьедада»
    dailymail.co.uk
    Онлайн: Закрытие трансферного окна. Зима 2018Завершен
    Открывать 22-й тур чемпионата Испании будут «Реал Сосьедад» и «Депортиво». Встреча состоится 2 февраля на «Аноэте». Команды выйдут на поле в 23:00 мск. Прогноз на «Реал Сосьедад» — «Депортиво».

    «Реал Сосьедад»

    Подопечные Эусебио Сакристана уступили в последних четырех поединках. Первый матч нового года «бело-голубые» проиграли «Леганесу» (0:1) на выезде. Затем на «Аноэте» «Реал Сосьедад» проиграл «Барселоне» (2:4) и «Сельте» (1:2). В 21-м туре баски проиграли «Вильярреалу» со счетом 2:4.

    Футболисты из Сан-Себастьяна в этом сезоне провели 11-ть домашних поединков в Примере. Смогли победить только в трех встречах. Еще три матча сыграли вничью и пять игр проиграли.

    На данный момент баски расположились на 15-й строчке в турнирной таблице чемпионата Испании. В 21-м поединке они смогли заработать 23-и очка. От опасной зоны их отделяет всего 6-ть баллов.

    Ближайшие события

    За последние четыре сезона «Реал Сосьедад» на своем поле только один раз смог победить «Депортиво». Еще три матча победителя не выявили. Игра первого круга принесла команде из Сан-Себастьяна победу со счетом 4:2.

    Не помогут баскам в предстоящем поединке защитник Карлос Мартинес и полузащитник Давид Сурутуса.

    «Депортиво»

    «Депортиво» находится в зоне вылета. Команда из Ла-Коруньи идет на 17-й строке и имеет в своем активе только 17-ть баллов.

    «Турки» имеют шестиматчевую серию без побед. В этих встречах они смогли заработать только два очка. Сыграли вничью с «Вильярреалом» (1:1) и с «Леванте» (2:2). Проиграли: «Барселоне» (0:4), «Сельте» (1:3), «Валенсии» (1:2) и мадридскому «Реалу» (1:7).

    Из гостевых матчей «бело-голубые» смогли привести всего 6-ть пунктов. Смогли одержать только одну победу при трех ничьих.

    1,63Обе команды забьют: да

    В лазарете команды полузащитники Хавьер Бичо и Сельсо Борхес. Так же не сыграет лучший бомбардир этого сезона румын Флорин Андоне (6 голов). Могут успеть восстановиться к предстоящей игре защитники Рауль Альбентоса и Сидней, а так же полузащитник Педро Москера и нападающий Лукас Перес (4 гола в сезоне).

    Прогноз

    Букмекеры, в предстоящем поединке, фаворитом считают «Реал Сосьедад». Шансы на их победу в этой игре оценены в 1,58. Победа «Депортиво» — 5,30, ничья — 2,70.

    Оппоненты не отличаются надежностью в обороне. Обе команды только в трех играх чемпионата смогли сберечь ворота на «замке». Как мы думаем, и эта встреча не станет исключением. Поэтому предлагаем сделать ставку — обе команды забьют: да за 1,63.

    Прогнозы с доставкой: Вконтакте и Telegram

    Сделать ставку
  • Обсудить
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Еще прогнозы
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. Второй экзамен Марселино
  • 5,59
    •
    Популярное в сети
    Загрузка...
    Загрузка...
    Это интересно
    Жозе Моуринью и Антонио КонтеКак поссорились Жозе Моуринью с Антонио КонтеИзучаем хронику затяжной войны между наставниками «МЮ» и «Челси» Флойд Мейвезер vs Конор Макгрегор. Лучшие фото бояФлойд Мейвезер vs Конор Макгрегор. Лучшие фото бояЭкс-чемпион из США в пяти весовых категориях Флойд Мейвезер-младший одержал победу нокаутом над чемпионом UFC ирландцем Конором Макгрегором«Спартак» празднует чемпионствоЧемпионство «Спартака» и еще 12 главных событий мирового спорта-2017Чертова дюжина самых интересных спортивных событий уходящего годаФорма сборной России по футболу на ЧМ-2018Форма сборной России по футболу на ЧМ-2018Компания adidas представила комплект формы для сборной России на чемпионат мира по футболу 2018Криштиану Роналду и Лионель МессиКриРо снова лучший. Португалец опередил МессиРеакция СМИ на итоги вручения наград ФИФА«Спартак» празднует победу в Суперкубке«Спартак» празднует победу в СуперкубкеРадость красно-белых после победы над «Локомотивом» в матче за Суперкубок. Лучше фото
    Комментарии
    Подробный разбор
  • В погоне за долгожданным золотом
  • Все о подготовке ледовый дружины Олега Знарка к играм в Пхенчхане
    •
  • Добро пожаловать в «Арсенал», Обамеянг
  • Реакция СМИ на матч «Суонси» — «Арсенал»
    •
  • Родченков и Зеппельт — против МОК и Путина
  • Изучаем новые откровения скандального информатора ВАДА
    •
  • Что означает для «Челси» и «Арсенала» переход Жиру
  • Как понимать этот трансфер?
    •
    Рейтинг букмекеров
    • Букмекер
    • Бонус
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 500
  • рублей
    фрибет
    • сделать ставку
    Рейтинг букмекеровКалендари и таблицы

    Прогнозы

    Всё Футбол Хоккей Теннис Бокс Экспресс дня
    Лента прогнозов