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    «Рубин» — «Тромсе». Прогноз и ставки на товарищеский матч по футболу 1 февраля

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    Курбан Бердыев
    Курбан Бердыев
    Онлайн: Закрытие трансферного окна. Зима 2018Идет
    В контрольном матче казанский «Рубин» сыграет с норвежским «Тромсе». Матч состоится 1 февраля и начнется в 14:00 по мск. Прогноз на «Рубин» — «Тромсе».

    «Рубин»

    Футболисты казанского «Рубина» ушли на зимний перерыв на 11-й строке турнирной таблице РФПЛ. В 20-ти матчах команда смогла заработать 23-и очка. От зоны переходных матчей их отделяет всего два балла.

    «Рубиновые» в последних восьми официальных встречах смогли одержать только одну победу. Матч 20-го тура принес им домашнюю викторию над «СКА Хабаровском» (3:1).

    Подопечные Курбана Бердыева на первом сборе в ОАЭ не смогли обыграть ташкентский «Локомотив». Игра закончилась со счетом 0:0.

    Ближайшие события

    Уже на втором зимнем сборе, в Турции, казанская команда успела провести один контрольный поединок. 28 января «Рубин» с минимальным счетом обыграл чешский «Богемианс» (1:0). Единственный мяч в этой встрече забил Рифат Жемалетдинов.

    «Тромсе»

    Норвежский клуб закончил сезон 2017 года на 11- месте. В 26-ти поединках чемпионата Норвегии он смог набрать 38-м баллов. Но от опасной зоны «Тромсе» оторвался всего на 6-ть очков.

    «Парни» в конце Элитсериен выдали серию из четырех побед подряд. Тем самым смогли оградить себя от неприятностей.

    В национальном Кубке «Тромсе» проиграл «Лиллестрему» (0:1) в четвертом раунде.

    1,68ТМ 2,5

    Самый северный футбольный клуб в мире уже успел сыграть один товарищеский матч в этом году. Норвежцы играли с клубом с австрийской Бундеслиги. В этой встречи «Тромсе» проиграл «Санкт Пелтену» со счетом 0:1.

    Прогноз

    Обе команды и в официальных, и в товарищеских матчах не блещут особой результативностью. А в контрольных поединках этих команд зрители увидели всего два гола в трех матчах.

    Скорее всего и эта игра не принесет много забитых мячей. Рискнем поставить на ТМ 2,5 за 1,68.

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