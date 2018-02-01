«Рубин» — «Тромсе». Прогноз и ставки на товарищеский матч по футболу 1 февраля

«Рубин»

Футболисты казанского «Рубина» ушли на зимний перерыв на 11-й строке турнирной таблице РФПЛ. В 20-ти матчах команда смогла заработать 23-и очка. От зоны переходных матчей их отделяет всего два балла.

«Рубиновые» в последних восьми официальных встречах смогли одержать только одну победу. Матч 20-го тура принес им домашнюю викторию над «СКА Хабаровском» (3:1).

Подопечные Курбана Бердыева на первом сборе в ОАЭ не смогли обыграть ташкентский «Локомотив». Игра закончилась со счетом 0:0.

Уже на втором зимнем сборе, в Турции, казанская команда успела провести один контрольный поединок. 28 января «Рубин» с минимальным счетом обыграл чешский «Богемианс» (1:0). Единственный мяч в этой встрече забил Рифат Жемалетдинов.

«Тромсе»

Норвежский клуб закончил сезон 2017 года на 11- месте. В 26-ти поединках чемпионата Норвегии он смог набрать 38-м баллов. Но от опасной зоны «Тромсе» оторвался всего на 6-ть очков.

«Парни» в конце Элитсериен выдали серию из четырех побед подряд. Тем самым смогли оградить себя от неприятностей.

В национальном Кубке «Тромсе» проиграл «Лиллестрему» (0:1) в четвертом раунде.

1,68ТМ 2,5

Самый северный футбольный клуб в мире уже успел сыграть один товарищеский матч в этом году. Норвежцы играли с клубом с австрийской Бундеслиги. В этой встречи «Тромсе» проиграл «Санкт Пелтену» со счетом 0:1.

Прогноз

Обе команды и в официальных, и в товарищеских матчах не блещут особой результативностью. А в контрольных поединках этих команд зрители увидели всего два гола в трех матчах.

Скорее всего и эта игра не принесет много забитых мячей. Рискнем поставить на ТМ 2,5 за 1,68.

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