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    «Спортинг» — «Витория Гимарайнш». Прогноз и ставки на матч 20-го тура чемпионата Португалии по футболу 1 февраля

    Португалия Спортинг Лиссабон
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    Бруно Сезар
    Бруно Сезар
    Goal.com
    Онлайн: Закрытие трансферного окна. Зима 2018Идет
    В 20-м туре португальской Примейры «Спортинг» 1 февраля примет «Виторию Гимарайнш». Начало матча в 00:00 мск. Прогноз на «Спортинг» — «Витория Гимарайнш».

    «Спортинг»

    Борьба за Лигу чемпионов в португальском чемпионате идет страшная. Первое место пока еще держит «Порту». У «Спортинга» на два очка меньше и одну игру больше. В текущем туре также оступилась «Бенфика», идущая второй. При условии выигрыша у «Витории», «зелено-белые» выйдут на первое место.

    Как и «Порту», коллектив Жорже Жезуша еще не проигрывал в этом сезоне Примейры. Только вот обидные ничьи помешали «львам» занять более высокую позицию. За последние четыре тура лиссабонцы дважды делили очки. Сперва упустили победу над «Бенфикой» на 90-й минуте, а в прошлом туре потеряли два очка в игре с «Сетубалом» на 94-й. Оба пропущенных гола были с пенальти.

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    Странным образом «Спортинг» выиграл Кубок лиги. Чаще всего схема была атакующей (4-3-3), но действия игроков – направленными на оборону. К примеру, в полуфинальном матче с «Порту» «львы» разразились аж тремя ударами за всю игру. И только однажды направили мяч в рамку. Три последних матча во всех турнирах команда Жезуша сыграла на тотал меньше 2,5.

    «Витория Гимарайнш»

    Так что коллективу Педро Мартинша не стоит бояться соперника. Даже при том, что «завоеватели» ужасно много пропускают – 34 гола. Среди середняков только «Пасуш де Феррейра» пропустил больше. Но такая печальная статистика появилась в основном после матчей с серьезными соперниками. Пару туров назад «конкистадоры» «глотнули» по четыре мяча от «Порту» и «Шавиша».

    Ближайшие события

    В последней игре команда Мартинша наконец-то прервала проигрышную серию. Четыре матча «Витория» не набирала очков. Но особой радости не должно быть. Обыграли-то «Эшторил», который засел на самом дне турнирной таблицы. Не смотря на ранее удаление в команде соперника, «завоеватели» не имели большого преимущества по игре.

    Команды нанесли по 13 ударов, а счет 2:1 держался до компенсированного времени. Но еще один мяч «Витория Гимарайнш» все-таки добавила.

    Прогноз

    1,58«ТБ 2,5»

    Последние три тура Примейра-лиги оба сегодняшних соперника демонстрировали повышенную результативность. «Спортинг» за три игры чемпионата забил девять мячей, «Витория» — восемь. Но игры Кубка выдались для лиссабонцев тяжелым испытанием.

    Скорее всего, это намеренная тактика Жезуша для добычи трофея. В матче чемпионата ждем возвращения высокой результативности. Ставим «ТБ 2,5» за 1,58.

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