«Саутгемптон» — «Брайтон». Прогноз и ставки на матч 25-го тура чемпионата Англии по футболу 31 января

«Саутгемптон»

Футболисты «Саутгемптона» на данный момент занимают 18-е место в турнирной таблице АПЛ, имея в своем активе 22-а балла.

«Святые» в этом сезоне ведут борьбу за выживание. После 24-х матчей подопечные Маурисио Пельегрино находятся в зоне вылета. Но от спасительной 17-й строчки их отделяет всего одно очко.

В январе «Саутгемптон» провел 5-ть поединков. Смог пройти два раунда в Кубке Англии. Третий раунд принес иму победу над командой Чемпионшипа. «Святые» в Лондоне переиграли «Фулхэм» со счетом 1:0. Затем выбили «Уотфорд» (1:0). Игры чемпионата принесли им только два очка. В первом матче 2018 года проиграли на «Сент-Мэрисе» «Кристал Пэласу» (1:2). Два других матча закончили вничью. С «Уотфордом» (2:2) и «Тоттенхэмом» (1:1).

В лазарете «святых» находится лучший бомбардир команды Чарли Остин (6 голов в АПЛ). Участие в поединке защитника Райана Бертрана под большим вопросом.

«Брайтон»

«Брайтон» всего на одно очко опережает своего предстоящего соперника и находятся на 16-й строке в АПЛ. В 24-х сыгранных матчах «чайки» записали в свой актив 23-и балла.

Подопечные Криса Хьютона имеют пятиматчевую серию без побед в чемпионате Англии. Последний раз они смогли одержать выездную победу почти три месяца тому назад.

«Альбион», как и их предстоящий соперник, смог преодолеть два раунда в Кубке Англии. Одолел «Кристал Пэлас» (2:1) и «Миддлсбро» (1:0).

1,69ТМ 2,5

Не помогут своей команде в этой игре защитник Стив Сидуэлл и нападающий Юрген Локадия.

Прогноз

«Саутгемптон» не может одержать викторию в чемпионате уже 11-ть матчей подряд. Но не смотря на это, букмекеры отдают предпочтение, в этой игре, именно им. Шансы на их победу оценены коэффициентом в 1,76. Победа «чаек» — 5,50, ничья -3,50.

3,40«Саутгемптон» победит и ТМ 2,5: да

«Брайтон» не может забить вот уже в 6-ти гостевых встречах. В этом сезоне «чайки» на чужих полях смогли отличиться только пять раз.

Скорее всего и этот матч не принесет много забитых мячей. Рискнем поставить в этом поединке на ТМ 2,5 за 1,69. Или на «Саутгемптон» победит и ТМ 2,5: да за 3,40.

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