«Айнтрахт» — «Боруссия М». Прогноз и ставки на матч 20-го тура чемпионата Германии по футболу 26 января

«Айнтрахт»

«Орлы» отстают от сегодняшнего соперника и зоны Лиги чемпионов всего на одно очко. Также перед ними расположена другая «Боруссия», из Дортмунда. Но она обходит «капризную барышню» только по разнице голов.

«Айнтрахт» принимает поздравления: выездная победа в прошлом туре над «Вольфсбургом» (3:1) стала для «орлов» 600-й в рамках Бундеслиги. Также эта «виктория» стала третьей подряд на чужих стадионах.

Вообще, если говорить о выездных поединках команды Нико Ковача, то понадобятся только восторженные эпитеты. «Орлы» в «выездной» таблице восседают на втором месте с 21 очком из 30-ти возможных. У лидирующей «Баварии» больше всего на один пункт.

Календарь и таблица Бундеслиги

Дома дела обстоят ужасно: в девяти поединках «Айнтрахт» набрал всего девять очков. Меньше только у «Кельна». За последние пять официальных матчей на «Коммерцбанк-Арене» победа была добыто только в ноябрьском матче с «Вердером».

«Боруссия М»

Проигрыши с командой Дитера Хеккинга случаются все чаще. Вот и в последних пяти матчах Бундеслиги было два поражения. «Жеребцов» можно охарактеризовать как бескомпромиссную команду. Если не считать аутсайдеров чемпионата, только у «Баварии» меньше ничьих. Последняя «мировая» была подписана в начале декабря с «Шальке» (1:1).

Вернемся к поражениям. Последнее было очень внезапным – «гладбахцы» проиграли на выезде «Кельну» 1:2. Пусть победный мяч был забит хозяевами на 95-й минуте, это не снимает с «игроков ответственности. Подавляющее преимущество было только по владению (60%).

Мы упоминали общую характеристику домашних матчей "Айнтрахта". Так вот у "Боруссии М" аналогичная печалька, только на выезде. Всего три победы в девяти поединках и 19 пропущенных мячей. Последняя выездная "виктория" была еще в средине ноября над "Гертой".

Прогноз

2,13«Первый гол: Боруссия М»

Цифры говорят, что будет не футбол, а "хождение по мукам". Об этом говорит и история: в двух из последних трех очных поединков на "Коммерцбанк-Арене" была нулевая ничья. Очные матчи между этими командами характеризуются большим количеством нарушений. Как минимум пять желтых команды на двоих получали.

Самой прибыльной ставкой видим "Желтые карточки: ТБ 3,5". Также советуем поставить на то, что "Боруссия М" забьет первой. Коэффициент на этот исход равен 2,13. Вполне возможно, что гол станет единственным.

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