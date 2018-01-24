«Алавес» — «Валенсия». Прогноз и ставки на ответный матч 1/4 финала Кубка Испании по футболу 24 января

«Алавес»

Как для команды из нижней части турнирной таблицы «Алавес» идет очень неплохо. За последние десять поединков во всех турнирах команда Абелардо проиграла только три раза. И только однажды – с разницей более одного мяча. В последнем туре Примеры случилась, предсказанная нами ничья с «Леганесом», а в остальном – сплошные победы.

В Кубке короля тоже все было гладко: в 1/16 прошли «Хетафе» (1:0; 3:1), в 1/8 – «Форментеру» (3:1; 2:0). В обоих поединках с «Форментерой» «славные» почти в два раза превосходили соперника по количеству ударов и угловых.

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Ожидаем, что в ответном матче с «Валенсией» Абелардо сыграет в излюбленной манере: 4-3-2-1. В первом поединке было 4-4-2. Команда вынужденно много фолила (27 нарушений) и получила удаление. Но борьбу навязала: 3-3 по ударам в створ, восемь ударов соперника приняли на себя защитники «Алавеса».

«Валенсия»

«Валенсию» начало шатать. Об уверенных победах команда Марселино уже только мечтает. Весь декабрь «летучих мышей» жутко «колбасило» — три поражения в четырех матчах. В январе пошли победы, но только одна (с «Лас-Пальмасом» в Кубке Испании) была с разницей более, чем в один мяч.

Кстати, о Кубке. До этого «оранжевые» вполне убедительно обошли в 1/16 «Сарагосу» (2:0; 4:1) и «Лас-Пальмас» (1:1; 4:0). Ничья в первом поединке с «Лас-Пальмасом» не отражает сути проходившей игры. Тогда «Валенсия» доминировала на поле, а ее соперник нанес только один удар в створ за всю игру.

Ответный матч прошел с еще большим задором «летучих мышей»: 20 ударов, половина из них в створ, восемь угловых. Соперник снова был мало заметен на поле – два попадания по воротам за матч.

Прогноз

1,81«1Х»

В первом матче триумфатором вышла «Валенсия». Но победный гол «летучие мыши» смогли забить только после удаления в составе гостей. Ощутимое преимущество было только по владению и угловым: 69% и семь корнеров. В остальном, команда Марселино была столь же неэффективна, как и соперник: всего три удара в рамку.

Примечателен первый поединок большим количеством фолов (в сумме 47 нарушений). Ожидаем, что в ответке их будет еще больше. Потому наша рекомендация – «Фолы: ТБ 24,5» и «Желтые карточки: ТБ 3,5». Но кэфов пока еще нет – появятся ближе к матчу или во время его.

А сейчас можно рискнуть и поставить на «1Х» за 1,81. Форма «Валенсии» вызывает сомнения, а боевой характер «Алавеса» может сделать разницу.

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