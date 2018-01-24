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    Боевой характер сделает разницу

    «Алавес» — «Валенсия». Прогноз и ставки на ответный матч 1/4 финала Кубка Испании по футболу 24 января

    Кубок Испании Футбол Испании Алавес Валенсия
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    Ибай Гомес Перес
    Ибай Гомес Перес
    Resultados — Diario AS
    В ответном четвертьфинальном поединке Кубка короля «Алавес» примет «Валенсию». Матч состоится 24 января и начнется в 21:00 мск.

    «Алавес»

    Как для команды из нижней части турнирной таблицы «Алавес» идет очень неплохо. За последние десять поединков во всех турнирах команда Абелардо проиграла только три раза. И только однажды – с разницей более одного мяча. В последнем туре Примеры случилась, предсказанная нами ничья с «Леганесом», а в остальном – сплошные победы.

    В Кубке короля тоже все было гладко: в 1/16 прошли «Хетафе» (1:0; 3:1), в 1/8 – «Форментеру» (3:1; 2:0). В обоих поединках с «Форментерой» «славные» почти в два раза превосходили соперника по количеству ударов и угловых.

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    Ожидаем, что в ответном матче с «Валенсией» Абелардо сыграет в излюбленной манере: 4-3-2-1. В первом поединке было 4-4-2. Команда вынужденно много фолила (27 нарушений) и получила удаление. Но борьбу навязала: 3-3 по ударам в створ, восемь ударов соперника приняли на себя защитники «Алавеса».

    «Валенсия»

    «Валенсию» начало шатать. Об уверенных победах команда Марселино уже только мечтает. Весь декабрь «летучих мышей» жутко «колбасило» — три поражения в четырех матчах. В январе пошли победы, но только одна (с «Лас-Пальмасом» в Кубке Испании) была с разницей более, чем в один мяч.

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    Кстати, о Кубке. До этого «оранжевые» вполне убедительно обошли в 1/16 «Сарагосу» (2:0; 4:1) и «Лас-Пальмас» (1:1; 4:0). Ничья в первом поединке с «Лас-Пальмасом» не отражает сути проходившей игры. Тогда «Валенсия» доминировала на поле, а ее соперник нанес только один удар в створ за всю игру.

    Ответный матч прошел с еще большим задором «летучих мышей»: 20 ударов, половина из них в створ, восемь угловых. Соперник снова был мало заметен на поле – два попадания по воротам за матч.

    Прогноз

    1,81«1Х»

    В первом матче триумфатором вышла «Валенсия». Но победный гол «летучие мыши» смогли забить только после удаления в составе гостей. Ощутимое преимущество было только по владению и угловым: 69% и семь корнеров. В остальном, команда Марселино была столь же неэффективна, как и соперник: всего три удара в рамку.

    Примечателен первый поединок большим количеством фолов (в сумме 47 нарушений). Ожидаем, что в ответке их будет еще больше. Потому наша рекомендация – «Фолы: ТБ 24,5» и «Желтые карточки: ТБ 3,5». Но кэфов пока еще нет – появятся ближе к матчу или во время его.

    А сейчас можно рискнуть и поставить на «1Х» за 1,81. Форма «Валенсии» вызывает сомнения, а боевой характер «Алавеса» может сделать разницу.

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