«Зенит» — «Копенгаген». Прогноз и ставки на футбольный товарищеский матч 22 января

«Зенит»

Петербургский «Зенит» ушел на зимний перерыв на втором месте в турнирной таблице российской Премьер-лиги.

От «Локомотива» команда Роберто Манчини отстает сразу на восемь очков, которые будет непросто отыграть во второй части сезона. При этом «сине-бело-голубым» важно не забывать, что рядом с ними находятся «Спартак», «Краснодар» и ЦСКА.

Также «Зенит» успешно выступил в групповом этапе Лиги Европы. В своей группе L он набрал 16 очков и с первого места вышел в плей-офф. В 1/16 финала петербургская команда сыграет с «Селтиком».

Отметим, что на сбор «Зенита» не полетели нападающий Артем Дзюба и полузащитник Олег Шатов, которые, вероятно, уйдут из команды.

«Копенгаген»

Датский «Копенгаген» в своем национальном первенстве занимает скромное шестое место по итогам 19 сыгранных туров.

«Львы» умудрились отстать от лидирующего «Мидтьюлланна» сразу на 18 очков, отыграть которые практически нереально. В то же время добраться до ближайших «Хорсенса» и «Хобро» не составит особого труда.

«Копенгаген» тоже выступал в Лиге Европы, играя в одной группе с московским «Локомотивом». Заняв второе место, подопечные Столе Сольбаккена вышли в 1/16 финала на мадридский «Атлетико».

Накануне «Копенгаген» успел провести товарищеский матч с «Вайле» (4:0), которому забил четыре безответных мяча.

Прогноз

В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество российской команде: победа «Зенита» — 1,85, победа «Копенгагена» — 3,90, ничья – 3,60.

1,90«Копенгаген» не проиграет

Первая половина текущего сезона действительно показала, что «сине-бело-голубые» находятся в лучшей форме, чем «львы». В той же Лиге Европы они проявили себя куда лучше, чем ближайший соперник.

Однако в контрольном матче все может пойти не так, как ожидаешь. Дело в том, что подопечные Роберто Манчини лишь недавно вышли из отпуска и пока только тренируются, пытаясь набрать форму.

В то же время «Копенгаген» уже провел одну встречу, притом выиграл в ней довольно уверенно, что даст ему некоторое преимущество. Мы бы присмотрелись к ставке «датская команда не проиграет» за 1,90.

1,90Тотал голов больше 3

Еще один интересный вариант – «тотал голов больше 3» за 1,90. В товарищеских матчах команды зачастую не делают акцент на оборону, что приводит к большому количеству забитых мячей.

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