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    Как завершится первый матч «Зенита» в 2018 году?

    «Зенит» — «Копенгаген». Прогноз и ставки на футбольный товарищеский матч 22 января

    Товарищеские матчи Зенит Футбол России Копенгаген
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    Футболисты «Зенита»
    Футболисты «Зенита»
    В понедельник, 22 января, «Зенит» сыграет с «Копенгагеном» в товарищеском матче на зимнем сборе. Встреча, которая пройдет в ОАЭ, начнется в 18:00 по московскому времени.

    «Зенит»

    Петербургский «Зенит» ушел на зимний перерыв на втором месте в турнирной таблице российской Премьер-лиги.

    От «Локомотива» команда Роберто Манчини отстает сразу на восемь очков, которые будет непросто отыграть во второй части сезона. При этом «сине-бело-голубым» важно не забывать, что рядом с ними находятся «Спартак», «Краснодар» и ЦСКА.

    Также «Зенит» успешно выступил в групповом этапе Лиги Европы. В своей группе L он набрал 16 очков и с первого места вышел в плей-офф. В 1/16 финала петербургская команда сыграет с «Селтиком».

    Отметим, что на сбор «Зенита» не полетели нападающий Артем Дзюба и полузащитник Олег Шатов, которые, вероятно, уйдут из команды.

    «Копенгаген»

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    Лион — ПСЖ5,00 Монако — Метц1,72 Сибирь — Автомобилист1,70 Нэшвилл — Флорида1,89 Бетис — Барселона5,50 Аталанта — Наполи2,08 Бавария — Вердер1,96 Интер — Рома2,15 Реал Сосьедад — Сельта1,61 Реал Мадрид — Депортиво1,45 Алавес — Леганес1,83 Саутгемптон — Тоттенхэм2,25 Зенит — Копенгаген1,90 Трактор — Авангард1,88 Лос-Анджелес — Рейнджерс2,25 Виннипег — Ванкувер1,84 Спартак — Астана3,80 Эйбар — Малага1,68 Ювентус — Дженоа1,64 Суонси — Ливерпуль1,90 Прогноз на победителя хоккейного Олимпийского турнира 20184,00 Все прогнозы на спорт

    Датский «Копенгаген» в своем национальном первенстве занимает скромное шестое место по итогам 19 сыгранных туров.

    «Львы» умудрились отстать от лидирующего «Мидтьюлланна» сразу на 18 очков, отыграть которые практически нереально. В то же время добраться до ближайших «Хорсенса» и «Хобро» не составит особого труда.

    «Копенгаген» тоже выступал в Лиге Европы, играя в одной группе с московским «Локомотивом». Заняв второе место, подопечные Столе Сольбаккена вышли в 1/16 финала на мадридский «Атлетико».

    Накануне «Копенгаген» успел провести товарищеский матч с «Вайле» (4:0), которому забил четыре безответных мяча.

    Прогноз

    В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество российской команде: победа «Зенита» — 1,85, победа «Копенгагена» — 3,90, ничья – 3,60.

    1,90«Копенгаген» не проиграет

    Первая половина текущего сезона действительно показала, что «сине-бело-голубые» находятся в лучшей форме, чем «львы». В той же Лиге Европы они проявили себя куда лучше, чем ближайший соперник.

    Однако в контрольном матче все может пойти не так, как ожидаешь. Дело в том, что подопечные Роберто Манчини лишь недавно вышли из отпуска и пока только тренируются, пытаясь набрать форму.

    В то же время «Копенгаген» уже провел одну встречу, притом выиграл в ней довольно уверенно, что даст ему некоторое преимущество. Мы бы присмотрелись к ставке «датская команда не проиграет» за 1,90.

    1,90Тотал голов больше 3

    Еще один интересный вариант – «тотал голов больше 3» за 1,90. В товарищеских матчах команды зачастую не делают акцент на оборону, что приводит к большому количеству забитых мячей.

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