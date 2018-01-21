«Саутгемптон» — «Тоттенхэм». Прогноз и ставки на матч 24-го тура английской Премьер-лиги 21 января

«Саутгемптон»

Вероятно, что в скором времени любителей АПЛ ждет еще одна тренерская отставка. Все к этому идет. Команда Пеллегрино не выигрывает уже десять туров кряду, и от зоны вылета ее отделяет всего одно очко. Последние игры в АПЛ показали следующую тенденцию.

Вторые таймы «святые» проводят хуже. В матче с «Уотфордом» во второй половине был всего один удар (мимо), в матче с «Кристал Пэлас» — три (один в створ), в матче с «Манчестер Юнайтед» было всего одно попадание в рамку из пяти выстрелов.

Еще одна тенденция: «Саутгемптон» любит забивать в первом тайме, а пропускать – во втором. В последних трех матчах во всех турнирах подопечные Пеллегрино в первые 45 минут забили четыре гола, столько же пропустили во вторых таймах.

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Если брать весь чемпионат, то самый «болезненный» отрезок для «Саутгемптона» — 30-45 минуты матча. В этот промежуток он пропустил больше всего – 11 голов.

«Тоттенхэм»

А помните, как говорили, что «Тоттенхэму» неуютно играть на «Уэмбли»? Мол, команду Почеттино пугает величавость и историческая значимость этого стадиона.

По состоянию на 23 сыгранных тура, «шпоры» на «Уэмбли» набрали 25 очков, на чужих стадионах – 19. Условно дома забили 26 голов, пропустили 9, в чужих стенах – забили 20, пропустили 12. Кому там неуютно?

После ступора в конце ноября-начале декабря (четыре матча без побед в АПЛ) «лилейно-белых» прорвало. Только матчи с «Манчестер Сити» (поражение 1:4) и «Вест Хэмом» (1:1) выпали из общей колеи побед. И то, с молотобойцами «Тоттенхэм» нанес 31 удар, а единственное попадание в створ от гостей стало голевым.

В последнем матче с «Эвертоном» ударов было меньше (20), но зато 13 из них «шпоры» наносили из пределов штрафной и вратарской. Свидетельство грамотного вскрытия защиты соперника. Потому счет поединка (4:0) вполне логичен.

Прогноз

2,25«2 тайм больше 1-го тайма»

Личная встреча этих команд в первом круге на «Уэмбли» завершилась разгромом «святых» 5:2. Тогда хет-трик оформил Кейн, еще по голу добавили Алли и Сон. Но что интересно, особого преимущества у «шпор» не было: 16-16 по ударам, 7-6 по попаданиям. По угловым «Саутгемптон» даже выиграл 8-3.

Серьезных потерь у команд не много. У хозяев, вероятно, будут отсутствовать нападающий Чарльз Остин и защитник Майя Йосида. У гостей – Алдервейрелд и Харри Уинкс. Учитывая форму команды Почеттино и последние неудачи «Саутгемптона», считаем, что коллектив Пеллегрино начнет пропускать по новой привычке – во втором тайме. Ставим на «2 тайм больше 1-го тайма» за 2,25.

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