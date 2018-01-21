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    Проблемы быстро не проходят

    «Реал Мадрид» — «Депортиво». Прогноз и ставки на матч 20-го тура испанской Ла Лиги 21 января

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    Криштиану Роналду
    Криштиану Роналду
    Goal.com
    В рамках 20-го тура испанской Примеры «Реал Мадрид» 21 января примет дома «Депортиво». Давид Фернандес Борбалан выведет команды на поле в 18:15 по московскому времени.

    «Реал Мадрид»

    На «Реал» насели проблемы. Слухи об уходе Роналду, разные позиции болельщиков по этому поводу, неудачи команды – все это не добавляет оптимизма атмосфере в раздевалке. Из-за чего игра выглядит скованной, напряженной. Замкнутый круг.

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    В последнем матче против «Леганеса» в Кубке Испании победный гол удалось забить лишь на 89-й минуте. За всю игру «Реал» нанес всего восемь ударов. Как и прогнозировали многие специалисты, «сливочные» поймали серьезный спад. Ни один серьезный подъем не обходится без этого последствия.

    В чемпионате тоже не все ладится. Проигрыш «Барселоне» 0:3 серьезно ударил по психологии игроков. Три матча без побед, впервые с 2007 года «Реал Мадрид» не смог забить на своем поле в двух матчах подряд. Первый – «Эль-Классико», второй – несправедливый матч с «Вильярреалом».

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    Подопечные Зидана были на голову сильнее: 28-10 по ударам, 11-0 по угловым, 58% владения. Для понимания: 19 ударов «мадридиста» наносили из пределов штрафной и вратарской. Но при этом 11 промахов – не уровень «Реала».

    «Депортиво»

    «Турки» сейчас находятся в зоне вылета с 18-ю очками в запасе. Но ближайший календарь сулит возможность подняться повыше: «Леванте», «Алавес» и «Реал Сосьедад» расположены совсем близко к той же «пропасти». А вот игра «Депора» вызывает опасения.

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    Всего одна победа в последних девяти матчах Примеры. При этом ни одному из последних трех соперников («Валенсия», «Вильярреал», «Сельта») подопечные Пепе Меля не проиграли по моментам. А последних двух «Депортиво» и вовсе «перестрелял».

    Только реализация этих моментов ужасная. При том, что меньше 12 ударов «ла-корунцы» не наносили, в створ летело не больше четырех. Советуем обратить внимание на выездную статистику «Депортиво»: одна победа в девяти матчах и 19 пропущенных голов.

    Прогноз

    1,45«гол Роналду»

    Что бы не говорили о форме Роналду, он еще «помурыжит» защитников Ла Лиги, если не перейдет куда-нибудь. В том же матче с «Вильярреалом» он нанес больше всех ударов – 11. Правда, всего четыре из них пришлись в рамку. Но сам показатель выхода на ударную позицию (девять ударов из штрафной) достоин уважения.

    1,68«ТМ 4,5»

    Наша ставка – «гол Роналду» за 1,45. Зная среду беттеров, предполагаем, что такой кэф не всех устроит. Потому еще одна ставка – «ТМ 4,5» за 1,68. Мы считаем, что проблемы быстро не проходят.

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