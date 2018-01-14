«Боруссия Дортмунд» — «Вольфсбург». Прогноз и ставки на матч 18-го тура чемпионата Германии по футболу 14 января

«Боруссия Дортмунд»

Со старта сезона «Боруссия Д» была настоящей машиной. Все специалисты в Европе восхищались ее результативностью и напором. Но старый и мудрый царь Соломон будто про «шмелей» и говорил – и это пройдет.

Прошло – после 6-ти побед в семи стартовых турах последовала безвыигрышная серия из 8-ми матчей. В итоге первый круг «Боруссия» закончила на третьем месте с отрывом от лидирующей «Баварии» в 13 очков.

Последние два матча перед перерывом «черно-желтые» выиграли. И неожиданно проиграли «Вердеру» 1:2. Ну и вылет из Кубка от «Баварии» тоже нельзя забывать. Но подготовить команду к такому важному поединку Штёгер просто не успел.

В последних четырех играх «Боруссия Д» забивала исключительно во вторых таймах. Да и вообще проводила она их сильнее. Только в матче против «Хоффенхайма» первый тайм был более удачным для «шмелей».

«Вольфсбург»

«Автозаводцы» также сменили тренера по ходу сезона. Только жажда перемен пришла к руководству «волков» гораздо раньше, чем к «буграм» «Боруссии». Пришедший в клуб Мартин Шмидт сразу стал рекордсменом – семь стартовых ничьих подряд сыграл при нем «Вольфсбург».

Учитывая теперешнее турнирное положение клуба – можно считать это успехом. Тем более, что среди соперников были лидеры чемпионата: «Бавария», «Шальке» и «Байер». Потом последовали два победы, между которыми затесался проигрыш «Аугсбургу». А два тура назад Шмидт решил вспомнить молодость и снова скатал ничейку с «Лейпцигом» (1:1).

К слову, в том матче «волки» забили первыми (пенальти на 15-ой минуте) и решили, что им достаточно. Закрывшись, они до конца тайма не нанесли больше ни одного удара. «Вольфсбург» допустил оплошность сразу после раздевалки – на 52-ой минуте «быки» отквитали мяч.

Тогда «Вольфсбург» расправил плечи и создал 12 моментов у ворот Гуляси. Но толку было мало – из 4-ех ударов в створ ни один не стал результативным.

Прогноз

1,98«2 тайм больше 1 тайма»

В последнее время голы даются «Вольфсбургу» тяжело. В Кубке Германии против «Нюрнберга» команда Шмидта так и не смогла распечатать ворота соперника в основное время. Все решили голы в экстра-тайме. Также мы уже упоминали, что «Боруссия Д» любитель вторых таймов.

1,72«2 тайм: ИТ Боруссии Д больше 1,5»

Из этих наблюдений можем сделать выводы по ставкам. Наш выбор – «2 тайм больше 1 тайма» за 1,98. Для любителей риска советуем присмотреться к ставке «2 тайм: ИТ Боруссии Д больше 1,5». За такой исход буки дают 1,72.

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