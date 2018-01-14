ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    Первый тайм можно не смотреть

    «Боруссия Дортмунд» — «Вольфсбург». Прогноз и ставки на матч 18-го тура чемпионата Германии по футболу 14 января

    Бундеслига Футбол Германии Боруссия Д Вольфсбург
  • Прогнозы в VK
    •
  • Прогнозы в Telegram
    •
    Мартин Шмидт
    Мартин Шмидт
    Sportschau
    Заключающим поединком 18-го тура Бундеслиги станет противостояние «Боруссии Дортмунд» и «Вольфсбурга». Ворота «Сигнал Идуна Парка» откроются 14 января в 20:00 мск.

    «Боруссия Дортмунд»

    Со старта сезона «Боруссия Д» была настоящей машиной. Все специалисты в Европе восхищались ее результативностью и напором. Но старый и мудрый царь Соломон будто про «шмелей» и говорил – и это пройдет.

    Прошло – после 6-ти побед в семи стартовых турах последовала безвыигрышная серия из 8-ми матчей. В итоге первый круг «Боруссия» закончила на третьем месте с отрывом от лидирующей «Баварии» в 13 очков.

    Последние два матча перед перерывом «черно-желтые» выиграли. И неожиданно проиграли «Вердеру» 1:2. Ну и вылет из Кубка от «Баварии» тоже нельзя забывать. Но подготовить команду к такому важному поединку Штёгер просто не успел.

    В последних четырех играх «Боруссия Д» забивала исключительно во вторых таймах. Да и вообще проводила она их сильнее. Только в матче против «Хоффенхайма» первый тайм был более удачным для «шмелей».

    «Вольфсбург»

    «Автозаводцы» также сменили тренера по ходу сезона. Только жажда перемен пришла к руководству «волков» гораздо раньше, чем к «буграм» «Боруссии». Пришедший в клуб Мартин Шмидт сразу стал рекордсменом – семь стартовых ничьих подряд сыграл при нем «Вольфсбург».

    Еще прогнозы
    Леванте — Эспаньол1,80 Севилья — Кадис1,93 Чикаго — Миннесота1,89 Сибирь — Авангард2,10 Барселона — Сельта1,60 Тампа-Бэй — Калгари1,82 Вашингтон — Каролина2,05 Страсбург — Генгам3,30 Хетафе — Малага1,74 Байер — Бавария3,50 Рейнджерс — Айлендерс2,03 Эйбар — Атлетико2,00 Реал — Вильярреал1,75 Нант — ПСЖ2,05 Боруссия Дортмунд — Вольфсбург1,98 Ливерпуль — Манчестер Сити1,74 Борнмут — Арсенал2,56 Чикаго — Виннипег2,07 РБ Лейпциг — Шальке1,73 Тоттенхэм — Эвертон1,80 Челси — Лестер1,87 Ньюкасл — Суонси1,63 Все прогнозы на спорт

    Учитывая теперешнее турнирное положение клуба – можно считать это успехом. Тем более, что среди соперников были лидеры чемпионата: «Бавария», «Шальке» и «Байер». Потом последовали два победы, между которыми затесался проигрыш «Аугсбургу». А два тура назад Шмидт решил вспомнить молодость и снова скатал ничейку с «Лейпцигом» (1:1).

    К слову, в том матче «волки» забили первыми (пенальти на 15-ой минуте) и решили, что им достаточно. Закрывшись, они до конца тайма не нанесли больше ни одного удара. «Вольфсбург» допустил оплошность сразу после раздевалки – на 52-ой минуте «быки» отквитали мяч.

    Тогда «Вольфсбург» расправил плечи и создал 12 моментов у ворот Гуляси. Но толку было мало – из 4-ех ударов в створ ни один не стал результативным.

    Прогноз

    1,98«2 тайм больше 1 тайма»

    В последнее время голы даются «Вольфсбургу» тяжело. В Кубке Германии против «Нюрнберга» команда Шмидта так и не смогла распечатать ворота соперника в основное время. Все решили голы в экстра-тайме. Также мы уже упоминали, что «Боруссия Д» любитель вторых таймов.

    1,72«2 тайм: ИТ Боруссии Д больше 1,5»

    Из этих наблюдений можем сделать выводы по ставкам. Наш выбор – «2 тайм больше 1 тайма» за 1,98. Для любителей риска советуем присмотреться к ставке «2 тайм: ИТ Боруссии Д больше 1,5». За такой исход буки дают 1,72.

    Прогнозы с доставкой: Вконтакте, Telegram, Facebook

    Сделать ставку
  • Обсудить
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Еще прогнозы
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. Разозлилась ли «Барселона» на «Сельту»?
  • 5,33
    •
    Популярное в сети
    Загрузка...
    Загрузка...
    Это интересно
    КакаКака: From hero to zeroВспоминаем карьеру Золотого мальчика «Милана»Александр КержаковОстался непревзойдённымАлександр Кержаков завершил карьеру. Каким мы его запомним?Джордж ВеаНовая победа ВеаО новом успехе звезды «Пари Сен-Жермен» и «Милана» Джорджа ВеаАндреа ПирлоМаэстро уходит. Андреа Пирло завершает карьеруВся карьера Андреа Пирло в одном текстеАлекс Окслейд-Чемберлен 27 августа сыграл за «Арсенал», а уже 31 августа перешел в «Ливерпуль»Моуринью и Гвардиола против большинства. Что случилось в Англии?В АПЛ решили перенести трансферный дедлайн«Спартак» празднует победу в Суперкубке«Спартак» празднует победу в СуперкубкеРадость красно-белых после победы над «Локомотивом» в матче за Суперкубок. Лучше фото
    Комментарии
    Подробный разбор
  • Как поссорились Жозе Моуринью с Антонио Конте
  • Изучаем хронику затяжной войны между наставниками «МЮ» и «Челси»
  • ЦСКА в ожидании зимнего усиления
  • Как армейский клуб проводит зимний перерыв и готовится к весенней части сезона
  • Капитуляция Мадрида. «Реал» отстает от «Барселоны» на 16 очков
  • СМИ – о результате матча чемпионата Испании «Сельта» — «Реал»
  • Подьем «Филадельфии» и «Колорадо», кризис «Ванкувера», удачная неделя «Вашингтона»
  • Итоги недели в НХЛ
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 3999
  • рублей
    бонус
    • сделать ставку
    Рейтинг букмекеровКалендари и таблицы

    Прогнозы

    Всё Футбол Хоккей Теннис Бокс Экспресс дня
    Лента прогнозов