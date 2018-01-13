«РБ Лейпциг» — «Шальке». Прогноз и ставки на матч 18-го тура немецкой Бундеслиги 13 января

«РБ Лейпциг»

Что-то надломило молодую команду Хазенхюттля в конце ноября. За октябрь и ноябрь было всего одно поражение – от «Баварии». Только закончилась осень – ни одной победы (при трех поражениях). То ли возраст, то ли банальная усталость. Скорее, второе – «быки» не привыкли играть на три фронта.

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Утомление привело и к нарушениям: за старт декабря игроки Хазенхюттля дважды получали красные карточки. Одну – в ЛЧ, другую – в Бундеслиге. Офсайдов тоже немерено. С «Бешикташем» 7, с «Гертой» в последнем матче – 5. Это все следствие плохого движения по полю.

В той игре как раз соперник получил красную еще на 7-ой минуте. Но «РБ Лейпциг» не смог воспользоваться этим. Превосходство по ударам было колоссальным: 21-7, но эффективности не хватало (7-5 по ударам в рамку). Более половины ударов (12) были мимо ворот. Свой второй мяч «быки» забили на 92-ой минуте.

И чтоб догнаться – во втором тайме «Лейпциг» сам давал себе отдых перекатами мяча (81% владения и 4 офсайда).

«Шальке»

А вот «Шальке» как раз попал в ситуацию образца чемпионского сезона «Лейпцига»: полная концентрация на чемпионате (соперники в Кубке пока позволяли играть в полноги), звание «открытие сезона» и народный почет.

Но – «кобальтовые» выиграли лишь чуть больше половины своих матчей (8 из 17-ти) и достаточно сыграли ничьих – 6. С другой стороны, именно «мировые» удерживают команду Доменико Тедеско на второй строчке турнирной таблицы. Достаточно вспомнить ничьи с обеими «Боруссиями» и «Айнтрахтом».

На выезде гельзенкирхенцы добыли только три «виктории» в восьми поединках. Последняя выездная победа была в начале ноября над «Фрайбургом» (0:1). Свой крайний матч в Бундеслиге «Шальке» тоже играл на выезде. Свои два ответных гола «Айнтрахту» «кобальтовые» забили после 80-ой минуты.

Не смотря на ранний пропущенный (1-ая минута), держались они уверенно: 15 ударов против 6 у соперника, 63% владения мячом и 6 угловых.

Прогноз

1,73«обе забьют»

Сложно оценивать шансы команд после перерыва. К тому же, обе команды не без проблем. Добавляют оных и травмы: у «кобальтовых» может не выйти Горецка, у «быков» — Форсберг и Хальстенберг. Команды будут бодаться.

2,26«последний гол: Шальке»

Интересными видим ставки «обе забьют» за 1,73 и «последний гол: Шальке» за 2,26. Последняя «пуля» привлекательна кэфом и высокой вероятностью: на правах хозяев «Лейпциг» устроит штурм, в конце поединка сил будет не много и «кобальтовые» вполне могут поймать «быков» на ошибке.

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