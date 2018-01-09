«Атлетико» — «Льейда Эспортиу». Прогноз и ставки на Кубок Испании 9 января

«Атлетико»

Мадридский клуб в начале декабря завершил выступление в Лиге чемпионов ничьей с «Челси» (1:1), после чего одержал две победы со счетом 1:0: обыграл на выезде «Бетис» и на своем поле «Алавес».

Затем со счетом 0:1 «матрасники» уступили в гостях «Эспаньолу». Череду минимальных побед и поражений разбавил выездной разгром «Льейды» (4:0) в первом кубковом матче — свой первый мяч после возвращения забил нападающий Диего Коста.

В последнем матче «Атлетико» в рамках Примеры победил «Хетафе» (2:0) — Диего Коста также отличился голом, но был удален за вторую желтую карточку.

Лучшие бомбардиры «Атлетико» — Анхель Корреа и Антуан Гризманн, забившие по 5 мячей в Примере.

«Льейда»

«Льейда» выступает в Сегунде Б — третьем по силе дивизионе чемпионата Испании и особых перспектив на выход в Сегунду не имеет, болтаясь в середине таблицы группы 3.

В 1/16 финала Кубка Испании «Льейда» прошла «Реал Сосьедад», проиграв 0:1 дома и победив 3:2 в гостях.

1,83Гандикап «Победа Атлетико -2 гола» Затем на своем поле «Льейда» сыграла вничью с «Эльче» (1:1), на выезде уступила «Олоту» (1:2), а вернувшись домой разошлась миром с «Сабаделем» (0:0) и была разгромлена «Атлетико» (0:4) в первом кубковом матче.

В последнем матче накануне ответной встречи с «матрасниками» «Льейда» победила на своем поле «Бадалона» (2:0).

В 20 матчах третьего дивизиона «Льейда» забила и пропустила по 18 мячей, лучший бомбардир — Хорге Феликс с 6 голами.

Прогноз

Букмекеры считают фаворитом предстоящего матча «Атлетико», оценивая победу хозяев с коэффициентом 1,08.

За успех «Льейды» предлагают 26,0, а ничью в основное время оценивают с коэффициентом 8,50.

1,61Гонка до трех голов — Атлетико Учитывая результат первого матча, «Атлетико» не о чем волноваться — Симеоне смело может выпускать дублеров и Диего Косту, которому надо поддерживать форму. «Льейда» в свою очередь в противостоянии с «Реал Сосьедадом» показала, что может удивить расслабившегося соперника. Но вряд ли ей удастся одолеть даже дублеров «Атлетико».

Интересны варианты «обе команды забьют — нет» за 1,33 и «тотал голов меньше 3,5» за 1,61, а также европейский гандикап «победа "Льейды" +3 гола» — за 1,75.

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