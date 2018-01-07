«Шрусбери Таун» — «Вест Хэм». Прогноз и ставки на матч 1/32 финала Кубка Англии по футболу 7 января

«Шрусбери Таун»

«Шрусбери» Пола Херста действительно хорош — «землеройки» не проигрывают уже восемь матчей (во всех турнирах), могут похвастать второй лучшей обороной чемпионата (всего 15 пропущенных после 25 туров) и идут на второй строке в турнирной таблице третьего по силе английского дивизиона, Лиги 1, отставая от «Уигана» всего на 2 очка и на 5 опережая ближайшего преследователя.

На родном «Нью Медоу» «Шрусбери» почти не теряет очки — 10 побед в 12 матчах, разница мячей 18:4.

Очевидно, что «Вест Хэму», который еще не отошел от битвы с «Тоттенхэмом» (1:1), здесь будет нелегко.

«Вест Хэм»

Если «Шрусбери» отдыхал с 1 января, то «молотобойцы» свой предыдущий матч провели на три дня позже — 4 января подопечные Дэвида Мойеса прекрасно защищались от атак «Тоттенхэма» и неплохо ходили в контратаки. В середине второго тайма «Вест Хэм» даже вышел вперед благодаря блестящему дальнему выстрелу Педро Обьянга, но минимальное преимущество хозяева не удержали – на 84-й минуте кореец Сон выстрелил издали не менее эффектно и установил окончательный счет.

Ничья позволила «айронс» подняться на 15-ю строку, но от зоны вылета столичный клуб отделяют всего два очка. Что это значит? Во-первых, «Вест Хэму» необходимо сосредоточиться на чемпионате и как можно скорее обезопасить себя от понижения в классе. А отсюда — вывод о том, что кубок лондонцам сейчас не просто не нужен, но и мешает.

Хотя опозориться в Шрусбери Мойес не имеет права — здесь он провел три прекрасных сезона (с 1987-го по 1990-й), отыграл более 100 матчей и забил 12 мячей. Здесь же он развивал тренерские навыки, работая в местной независимой школе.

Накануне Мойес сообщил, что в воскресенье на поле точно выйдет экс-игрок «Шрусбери» Джо Харт. Также велика вероятность, что в Кубке сыграют молодые Сеад Хаксабанович, Домингос Куина, Тони Мартинес и вернувшиеся из аренды Рис Оксфорд, Джош Каллен и Рис Берк.

Прогноз

Букмекеры отдают предпочтение представителю элитного дивизиона: 3,90 — 3,50 — 1,95.

1,85Обе команды забьют

Очевидно, что у мотивированных хозяев будут шансы у ворот Джо Харта, поскольку голкипер сборной Англии будет едва ли не самым опытным среди всех участников поединка. Дэвид Мойес будет вынужден использовать ротацию, и это позволяет надеяться на сенсацию.

Предлагаем поставить на то, что «Шрусбери» не проиграет (коэффициент 1,85), а также на голы от обеих команд (1,85).

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