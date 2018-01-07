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    «Сухие» праздники для «Леванте»

    «Барселона» — «Леванте». Прогноз и ставки на матч 18-го тура испанской Примеры 7 января

    Примера Футбол Испании Барселона Леванте
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    Андрес Иньеста
    Андрес Иньеста
    The18
    В воскресенье, 7 января, в 18-ом туре чемпионата Испании по футболу «Барселона» на «Камп Ноу» примет «Леванте». Начало встречи в 18:15 мск.

    «Барселона»

    «Барса» оторвалась от ближайшего преследователя на 9 очков. По-прежнему не знает поражений. На своем поле лишь однажды упустила победу. Совсем недавно – в декабрьском поединке против «Сельты». Это была единственная ошибка за весь месяц.

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    В остальных поединках декабря «Барселона» забивала как минимум два мяча, а пропустила только «двушку» от той же «Сельты». Даже грозный «Реал» не смог поразить ворота Тер Штегена. Кстати, о матче с «галактикос». «Сине-гранатовые» очень хорошо подготовились – сначала сдержали стартовый натиск мадридцев, а потом просто задушили их.

    Второй тайм матча против команды Зидана «Барселона» провела активнее: 14 ударов против 4-ех в первом. О спланированном прессинге свидетельствует и контроль каталонцев: в первой половине 49%, во второй – 61%. На результате сказалось индивидуальное мастерство футболистов.

    Не скажем, что мадридисты дно, но «Барселона» из 18-ти ударов 11 направила в створ, тогда как «сливочные» попали 5 раз из 14-ти.

    «Леванте»

    У «Леванте» сейчас спад. Ничьи с «Реалом» и «Валенсией» победа над «Сосьедадом» остались на старте турнира. Последняя победа в чемпионате случалась с командой Муньиса еще в средине ноября. Тогда в два мяча был обыгран безнадежный «Лас-Пальмас».

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    Сейчас «лягушки» болтаются над зоной вылета. Расстояние от нее всего три очка. И следующие три матча не сулят легких очков: сначала «Барса», потом «Сельта» и «Вильярреал». Плюс ко всему, в матче с каталонцами из-за дисквалификации не сыграют сразу три основных хавчика: Кампанья, Моралес и Барди.

    Последние два матча «Леванте» сыграл на ноль. В обоих случаях «лягушки» имели свои моменты (по 10 ударов), но ужасная реализация не позволила им отличиться (2 и 3 попадания). Не думаем, что после праздничного перерыва что-то изменится.

    Прогноз

    1,66«Барселона» победит и не пропустит

    Четыре последних личных встречи в Примере и две в Кубке Короля «Барселона» выиграла. Только последняя в феврале 16-го года была с разницей в два мяча. Остальные – в три и более. Отметим также, что каталонцы никогда не проигрывали «лягушкам».

    «Леванте» не забивал в четырех из последних пяти игр. Да и то, в игре с «Атлетиком» баски забили сами себе – автогол Лапорта. В связи с этим, рекомендуем поставить на «Барселона» победит и не пропустит. За такой исход букмекеры дают 1,66.

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