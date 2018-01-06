«Наполи» — «Верона». Прогноз и ставки на чемпионат Италии по футболу 6 января.

«Наполи»

Неаполитанцы начали декабрь поражением прямому конкуренту, уступив на своем поле «Ювентусу» (0:1), после чего потерпели поражение еще и в матче Лиги Европы, уступив в последнем туре «Фейенорду» (1:2), пропустив на последних минутах.

Неудачная серия продолжилась домашней ничьей с «Фиорентиной» (0:0), но после этого подопечные Маурицио Сарри одержали 4 победы подряд.

«Наполи» на выезде обыграл «Торино» (3:1), на выезде справился с «Удинезе» (1:0) в Кубке Италии и с«Сампдорией» (3:2) в чемпионате, после чего в рамках Серии а на выезде победил «Кротоне» (1:0).

2018 год начался для «Наполи» неудачно — в кубковом матче 2-го января они уступили «Аталанте» (1:2), покинув розыгрыш турнира.

В Серии А «Наполи» лидирует с 48 очками, всего на балл опережая «Ювентус».

1,57Мертенс забьет и «Наполи» победит Что касается разницы очков, то атака неаполитанцев уступает лишь «Ювентусу» и «Лацио» — 42 гола против 48 и 43 соответственно.

А защита надежнее лишь у «Ромы», пропустившей 12 голов, в то время как «Наполи» в 19 турах пропустил 13 мячей.

Лучший бомбардир команды — Дрис Мертенс, забивший 10 мячей и сделавший 7 голевых передач, по 5 голов и 4 ассиста у Лоренцо Инсинье и Хосе Кальехона.

«Верона»

Веронский клуб с 13 очками болтается в зоне вылета — до спасительного 15-го места — 2 очка. Разница мячей 18-39 и всего 3 победы в чемпионате.

Декабрь «Верона» начала с домашнего поражения от «Дженоа» (0:1), после чего упустили выездную победу над СПАЛом (2:2), пропустив два мяча на последних минутах.

С «Миланом» подопечные Фабио Пеккья провели два матча подряд, сначала без шансов проиграв со счетом 0:3 на выезде в матче 1/8 финала Кубка Италии, а затем со счетом 3:0 победив «Россонери» в домашнем матче Серии А.

1,75Забьет только «Наполи» Перед новым годом «Верона» на выезде была разгромлена «Удинезе»,(0:4), после чего на своем поле уступила «Ювентусу» (1:3).

Лучший бомбардир команды — Джампаоло Паццини с 4 голами, еще 3 гола забил Мартин Касерес.

В первом круге «Наполи» одержал выездную победу над «Вероной» со счетом 3:1, в прошлом сезоне неаполитанцы выиграли все три встречи, победив со счетом 2:0 и 3:0 в чемпионате и со счетом 3:0 в Кубке.

Последний раз «Верона» побеждала «Наполи» еще в домашнем матче второго круга сезона 2014/15 — 2:0.

Прогноз

Букмекеры считают фаворитом предстоящего матча «Наполи», оценивая победу хозяев с коэффициентом 1,11.

За успех «Вероны» предлагают 21,0, а ничью в основное время оценивают с коэффициентом 9,0.

1,73Тотал «Вероны» меньше 0,5 На своем поле «Верона» готова навязать борьбу лидерам, но выездные матчи у подопечных Пеккья в этом сезоне не слишком ладятся, а у «Наполи» надежная оборона. В последних матчах неаполитанцы побеждают как правило с перевесом один мяч, так что счет вряд ли будет слишком крупным.

Интересны варианты «обе команды забьют — нет» за 1,67 и «тотал голов меньше 2,5» за 3,40, а также европейский гандикап «победа "Вероны" +3 гола» — за 1,75.

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