«Кристал Пэлас» — «Манчестер Сити». Прогноз и ставки на матч 20-го тура английского чемпионата по футболу 31 декабря

«Кристал Пэлес»

Подопечные Ройя Ходжсона в поединке прошлого тура прервали свою успешную серию из восьми матчей без поражений. «Кристал Пэлас» в лондонском дерби на «Селхерст Парк» уступил «Арсеналу» со счетом 2:3.

«Орлы» только на один пункт оторвались от зоны вылета. После 20-ти матчей чемпионата команда смогла набрать 18-ть баллов. На родной арене «стекольщики» смогли заработать 12-ть очков.

«Кристал Пэлас» последнюю свою победу в матчах с «Сити» смог одержать в 2015. Та встреча закончилась со счетом 2:1 в пользу «орлов», но тогда это был совсем другой «Манчестер Сити». После того поединка оппоненты провели семь встреч и во всех победу одержали «горожане» с общим счетом 25:2.

В лазарете «Пэлас» находятся защитники Джоэл Уорд и Мамаду Сако, а так же нападающий Конно Уикем.

«Манчестер Сити»

19-ть побед при одной ничьей в 20 матчах Премьер-лиги, 18-ти матчевая серия побед подряд в этом чемпионате, разница забитых и пропущенных +49. Такую впечатляющую статистику имеют подопечные Гвардиолы в этом сезоне.

«Горожане» в декабре месяце провели уже восемь поединков. В чемпионате Англии сыграли шесть матчей и во всех победили, пропустив в этих играх только три гола.

Но в других турнирах «голубая луна» немного притормозила. В заключительном поединке группы Лиги Чемпионов проиграла (единственное поражение в сезоне) в Харькове «Шахтеру» (1:2). В кубке лиги только в послематчевых пенальти смогли пройти «Лестер», основное время закончилось со счетом 1:1.

Не сыграет в предстоящем поединке защитник Венсан Компани, получивший травму в матче с «Ньюкаслом».

1,74победа «Сити» с форой (-1,5)

Прогноз

Команда Ходжсона после провального старта чемпионата смогла немного прийти в себя. Но в игре с таким грозным соперником «стекольщикам» мало что светит. Хотя «Кристал Пэлас» и может занести себе в зачет победу на своем поле над «Челси» (2:1), «Сити» на данный момент команда с другой галактики.

1,81обе забьют

Однозначно, что «горожане» должны одержать победу в этой игре, но на их победу предлагают только 1,28, а с форой (-1,5) кэфф 1,74.

«Орлы» уже как в семи домашних матчах не уходят с поля без забитого мяча, поэтому можно предположить, что голы будут с обеих сторон. Ставка обе забьют за 1,81 довольно таки не плохой вариант для предстоящей встречи.

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