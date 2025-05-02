Молдавский-Билостенный. Ставка (к. 1.71) и прогноз на ММА, PFL World Tournament 4, 2 мая 2025 года

Валентин Молдавский
Турнирное положение: Молдавский в PFL он балансирует на уровне между топами и середняками, но остается грозным соперником, благодаря универсальности.
Последние бои: За последние пять боев Молдавский одержал две победы и потерпел три поражения. В июне 2024 года он уступил раздельным решением Линтону Васселлу на PFL 4, но до этого в апреле того же года техническим нокаутом во втором раунде разобрался с Анте Делией.
Состояние бойца: Молдавский предпочитает клинчи, тейкдауны и работу в партере, где использует свой опыт из самбо. При этом склонен к пассивности в стойке и не обладает поставленным нокаутирующим ударом. А для данной весовой категории это большой минус.
Сергей Билостенный
Турнирное положение: Билостенный недавно дебютировал в PFL, но уже успел войти в число потенциальных претендентов на титул.
Последние бои: Сергей идет в промоушене на серии из трех победы. В августе 2024 года Билостенный эффектно финишировал Тайрелла Форчуна рычагом локтя уже в первом раунде четвертьфинала PFL, взяв у него реванш. До этого Билостенный нокаутировал Касима Араса в третьем раунде.
Состояние бойца: Сергей жестко бьет, часто идет в размены и слишком прямолинеен. Нередко рискует уже на старте поединков, после чего сдает физическим, если не добивается раннего финиша.
В общем, в тактическим плане присутствуют определенные проблемы.
Статистика для ставок
- Молдавский довел 8 из последних десяти боев до решения судей.
- 3 из четырех последних боев Билостенного не дошли до решения
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: В этой встрече букмекеры считают Валентина Молдавского фаворитом. На его победу дают коэффициент 1.50, тогда как успех Билостенного оценивают в 2.60.
Прогноз: Молдавский в поединке с Билостенным будет в привычном стиле работать на очки. Он зажмет визави в клинче, будет давить весом и периодически переводить в партер. Валентин переживет стартовый натиск, а к финальной пятиминутке его выносливость и тактическое превосходство станут решающими факторами к его победе. Бой не обещает быть зрелищным, ведь Молдавский слишком осторожен, а Билостенный не сможет пробить его защиту.
Ставка: Тотал больше 2.5 за 1.71.