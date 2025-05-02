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    Молдавский-Билостенный. Ставка (к. 1.71) и прогноз на ММА, PFL World Tournament 4, 2 мая 2025 года

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    Прогноз и ставки на Молдавский-Билостенный
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    Валентин Молдавский
    В рамках турнира PFL World Tournament 4 2 мая пройдет поединок Валентина Молдавского и Сергея Билостенного в тяжелом весе. Начало — 05:00 (мск). Ставка и прогноз на матч Молдавский-Билостенный, коэффициенты, форма соперников и статистика.

    Валентин Молдавский

    Турнирное положение: Молдавский в PFL он балансирует на уровне между топами и середняками, но остается грозным соперником, благодаря универсальности.

    Последние бои: За последние пять боев Молдавский одержал две победы и потерпел три поражения. В июне 2024 года он уступил раздельным решением Линтону Васселлу на PFL 4, но до этого в апреле того же года техническим нокаутом во втором раунде разобрался с Анте Делией.

    Состояние бойца: Молдавский предпочитает клинчи, тейкдауны и работу в партере, где использует свой опыт из самбо. При этом склонен к пассивности в стойке и не обладает поставленным нокаутирующим ударом. А для данной весовой категории это большой минус.

    Сергей Билостенный

    Турнирное положение: Билостенный недавно дебютировал в PFL, но уже успел войти в число потенциальных претендентов на титул.

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    • Последние бои: Сергей идет в промоушене на серии из трех победы. В августе 2024 года Билостенный эффектно финишировал Тайрелла Форчуна рычагом локтя уже в первом раунде четвертьфинала PFL, взяв у него реванш. До этого Билостенный нокаутировал Касима Араса в третьем раунде.

    Состояние бойца: Сергей жестко бьет, часто идет в размены и слишком прямолинеен. Нередко рискует уже на старте поединков, после чего сдает физическим, если не добивается раннего финиша.

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    В общем, в тактическим плане присутствуют определенные проблемы.

    Статистика для ставок

    • Молдавский довел 8 из последних десяти боев до решения судей.

    • 3 из четырех последних боев Билостенного не дошли до решения

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: В этой встрече букмекеры считают Валентина Молдавского фаворитом. На его победу дают коэффициент 1.50, тогда как успех Билостенного оценивают в 2.60.

    Прогноз: Молдавский в поединке с Билостенным будет в привычном стиле работать на очки. Он зажмет визави в клинче, будет давить весом и периодически переводить в партер. Валентин переживет стартовый натиск, а к финальной пятиминутке его выносливость и тактическое превосходство станут решающими факторами к его победе. Бой не обещает быть зрелищным, ведь Молдавский слишком осторожен, а Билостенный не сможет пробить его защиту.

    Ставка: Тотал больше 2.5 за 1.71.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Молдавский-Билостенный?

    Матч Молдавский-Билостенный состоится 02 мая 2025 года в 05:00 по московскому времени в рамках турнира: .

    Прогноз: какой прогноз на матч Молдавский-Билостенный?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Тотал больше 2.5 .

    Ставка: на что сделать ставку в матче Молдавский-Билостенный?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Тотал больше 2.5 » с коэффициентом у букмекеров 1.71 .

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Молдавский-Билостенный?

    Смотреть матч турнира в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Молдавский-Билостенный?

    Коэффициенты букмекеров: В этой встрече букмекеры считают Валентина Молдавского фаворитом. На его победу дают коэффициент 1.50, тогда как успех Билостенного оценивают в 2.60.

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    Молдавский-Билостенный: прогноз и ставка за 1.71 , статистика, коэффициенты матча 02.05.202505:00. Бой тяжеловесов продлится все 3 раунда?
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