Молдавский-Билостенный. Ставка (к. 1.71) и прогноз на ММА, PFL World Tournament 4, 2 мая 2025 года

В рамках турнира PFL World Tournament 4 2 мая пройдет поединок Валентина Молдавского и Сергея Билостенного в тяжелом весе. Начало — 05:00 (мск). Ставка и прогноз на матч Молдавский-Билостенный, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Валентин Молдавский

Турнирное положение: Молдавский в PFL он балансирует на уровне между топами и середняками, но остается грозным соперником, благодаря универсальности.

Последние бои: За последние пять боев Молдавский одержал две победы и потерпел три поражения. В июне 2024 года он уступил раздельным решением Линтону Васселлу на PFL 4, но до этого в апреле того же года техническим нокаутом во втором раунде разобрался с Анте Делией.

Состояние бойца: Молдавский предпочитает клинчи, тейкдауны и работу в партере, где использует свой опыт из самбо. При этом склонен к пассивности в стойке и не обладает поставленным нокаутирующим ударом. А для данной весовой категории это большой минус.

Сергей Билостенный

Турнирное положение: Билостенный недавно дебютировал в PFL, но уже успел войти в число потенциальных претендентов на титул.

Последние бои: Сергей идет в промоушене на серии из трех победы. В августе 2024 года Билостенный эффектно финишировал Тайрелла Форчуна рычагом локтя уже в первом раунде четвертьфинала PFL, взяв у него реванш. До этого Билостенный нокаутировал Касима Араса в третьем раунде.

Состояние бойца: Сергей жестко бьет, часто идет в размены и слишком прямолинеен. Нередко рискует уже на старте поединков, после чего сдает физическим, если не добивается раннего финиша.

В общем, в тактическим плане присутствуют определенные проблемы.

Статистика для ставок

Молдавский довел 8 из последних десяти боев до решения судей.

3 из четырех последних боев Билостенного не дошли до решения

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: В этой встрече букмекеры считают Валентина Молдавского фаворитом. На его победу дают коэффициент 1.50, тогда как успех Билостенного оценивают в 2.60.

Прогноз: Молдавский в поединке с Билостенным будет в привычном стиле работать на очки. Он зажмет визави в клинче, будет давить весом и периодически переводить в партер. Валентин переживет стартовый натиск, а к финальной пятиминутке его выносливость и тактическое превосходство станут решающими факторами к его победе. Бой не обещает быть зрелищным, ведь Молдавский слишком осторожен, а Билостенный не сможет пробить его защиту.

Ставка: Тотал больше 2.5 за 1.71.