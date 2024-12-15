В рамках турнира АСА 182 15 декабря пройдет поединок Вартана Асатряна и Аниса Екубова в наилегчайшем весе. Начало — 22:10 (мск). Ставка и прогноз на матч Асатрян — Екубов, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Вартан Асатрян

Турнирное положение: На текущий момент Асатрян располагается на девятой строчке в рейтинге наилегчайшей весовой категории. Но за титул ранее он еще не дрался.

Последние бои: За 6 предыдущих поединков в активе Вартана 5 побед и одно поражение. В последней встрече он одолел единогласным решением судей Рысулбека Ибраимова. До этого была победа сабмишном в первом раунде над Александро Прайей.

Состояние бойца: Вартан один из самых опытных «мухачей» в России. Он уже подрался за карьеру со многими именитыми бойцами: Жумагуловым, Уланбековым и Багаутдиновым. У Асатряна неплохая борьба, особенно в позиции лежа на спине. Он всегда может найти момент для досрочного финиша партере.

Анис Екубов

Турнирное положение: Екубов располагается на 11-й строчке в рейтинге наилегчайшего дивизиона. И пока что в лиге АСА боец из Таджикистана идет без поражений.

Последние бои: Все 4 предыдущих поединка в промоушене представитель Таджикистана выиграл. В последнем из них Екубов одолел единогласным решением судей Сайгида Абдулаева. Но остальные 3 победы были достигнуты досрочно.

Состояние бойца: Анис обладает внушительной скоростью и всегда задает невероятно высокий темп с самого начала поединков. В каждом своем бою стремится к досрочному. Из-за этого он открывается в стойке и рискует пропустить необязательные удары.

И тем не менее, в своей карьере представителя Таджикистана еще ни разу не проигрывал досрочно.

Статистика для ставок

3 из четырех последних боев с участием Якубова закончились досрочно

За 6 предыдущих поединков в активе Вартана Асатряна 5 побед и одно поражение

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: В этой встрече букмекеры отдают предпочтение Анису Екубову, предлагая поставить на его победу за 1.43. На успех Асатряна можно сделать ставку за 2.70.

Прогноз: Екубов набрал невероятный ход, однако соперник у него на этот раз крайне серьезный. Возможно, это самый большой вызов для него в АСА. Против такого оппонента представитель Таджикистана точно не будет стремительно идти вперед и форсировать события. А значит, есть вероятность того, что поединок пройдет всю дистанцию.

Ставка: Тотал больше 2,5 за 1.50.