Вартан Асатрян
Турнирное положение: На текущий момент Асатрян располагается на девятой строчке в рейтинге наилегчайшей весовой категории. Но за титул ранее он еще не дрался.
Последние бои: За 6 предыдущих поединков в активе Вартана 5 побед и одно поражение. В последней встрече он одолел единогласным решением судей Рысулбека Ибраимова. До этого была победа сабмишном в первом раунде над Александро Прайей.
Состояние бойца: Вартан один из самых опытных «мухачей» в России. Он уже подрался за карьеру со многими именитыми бойцами: Жумагуловым, Уланбековым и Багаутдиновым. У Асатряна неплохая борьба, особенно в позиции лежа на спине. Он всегда может найти момент для досрочного финиша партере.
Анис Екубов
Турнирное положение: Екубов располагается на 11-й строчке в рейтинге наилегчайшего дивизиона. И пока что в лиге АСА боец из Таджикистана идет без поражений.
Последние бои: Все 4 предыдущих поединка в промоушене представитель Таджикистана выиграл. В последнем из них Екубов одолел единогласным решением судей Сайгида Абдулаева. Но остальные 3 победы были достигнуты досрочно.
Состояние бойца: Анис обладает внушительной скоростью и всегда задает невероятно высокий темп с самого начала поединков. В каждом своем бою стремится к досрочному. Из-за этого он открывается в стойке и рискует пропустить необязательные удары.
И тем не менее, в своей карьере представителя Таджикистана еще ни разу не проигрывал досрочно.
Статистика для ставок
- 3 из четырех последних боев с участием Якубова закончились досрочно
- За 6 предыдущих поединков в активе Вартана Асатряна 5 побед и одно поражение
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: В этой встрече букмекеры отдают предпочтение Анису Екубову, предлагая поставить на его победу за 1.43. На успех Асатряна можно сделать ставку за 2.70.
Прогноз: Екубов набрал невероятный ход, однако соперник у него на этот раз крайне серьезный. Возможно, это самый большой вызов для него в АСА. Против такого оппонента представитель Таджикистана точно не будет стремительно идти вперед и форсировать события. А значит, есть вероятность того, что поединок пройдет всю дистанцию.
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Ставка: Тотал больше 2,5 за 1.50.