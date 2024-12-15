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    Асатрян быстро нокаутирует Екубова?

    Асатрян — Екубов. Ставка (к. 1.50) и прогноз на ММА, АСА 182, 15 декабря 2024 года

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    Прогноз и ставки на Асатрян — Екубов
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    Анис Екубов
    В рамках турнира АСА 182 15 декабря пройдет поединок Вартана Асатряна и Аниса Екубова в наилегчайшем весе. Начало — 22:10 (мск). Ставка и прогноз на матч Асатрян — Екубов, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    Вартан Асатрян

    Турнирное положение: На текущий момент Асатрян располагается на девятой строчке в рейтинге наилегчайшей весовой категории. Но за титул ранее он еще не дрался.

    Последние бои: За 6 предыдущих поединков в активе Вартана 5 побед и одно поражение. В последней встрече он одолел единогласным решением судей Рысулбека Ибраимова. До этого была победа сабмишном в первом раунде над Александро Прайей.

    Состояние бойца: Вартан один из самых опытных «мухачей» в России. Он уже подрался за карьеру со многими именитыми бойцами: Жумагуловым, Уланбековым и Багаутдиновым. У Асатряна неплохая борьба, особенно в позиции лежа на спине. Он всегда может найти момент для досрочного финиша партере.

    Анис Екубов

    Турнирное положение: Екубов располагается на 11-й строчке в рейтинге наилегчайшего дивизиона. И пока что в лиге АСА боец из Таджикистана идет без поражений.

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    • Последние бои: Все 4 предыдущих поединка в промоушене представитель Таджикистана выиграл. В последнем из них Екубов одолел единогласным решением судей Сайгида Абдулаева. Но остальные 3 победы были достигнуты досрочно.

    Состояние бойца: Анис обладает внушительной скоростью и всегда задает невероятно высокий темп с самого начала поединков. В каждом своем бою стремится к досрочному. Из-за этого он открывается в стойке и рискует пропустить необязательные удары.

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    И тем не менее, в своей карьере представителя Таджикистана еще ни разу не проигрывал досрочно.

    Статистика для ставок

    • 3 из четырех последних боев с участием Якубова закончились досрочно

    • За 6 предыдущих поединков в активе Вартана Асатряна 5 побед и одно поражение

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: В этой встрече букмекеры отдают предпочтение Анису Екубову, предлагая поставить на его победу за 1.43. На успех Асатряна можно сделать ставку за 2.70.

    Прогноз: Екубов набрал невероятный ход, однако соперник у него на этот раз крайне серьезный. Возможно, это самый большой вызов для него в АСА. Против такого оппонента представитель Таджикистана точно не будет стремительно идти вперед и форсировать события. А значит, есть вероятность того, что поединок пройдет всю дистанцию.

    Ставка: Тотал больше 2,5 за 1.50.

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    Асатрян — Екубов: прогноз, ставка (1.50), статистика, коэффициенты матча 15.12.2024. Прогнозы на бои. Асатрян быстро нокаутирует Екубова?
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