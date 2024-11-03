В рамках турнира UFC Edmonton 3 ноября пройдет поединок Эрин Бланчфилд и Роуз Намаюнас в женском наилегчайшем весе. Начало — 05:10 (мск). Ставка и прогноз на матч Бланчфилд — Намаюнас, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Эрин Бланчфилд

Турнирное положение: Эрин Блэнчфилд — восходящая звезда в наилегчайшем весе, которой всего 25 лет. Сейчас она идет третьей в рейтинге дивизиона.

Последние бои: Эрин еще недавно считалась главной угрозой для всего дивизиона. 25-пятилетняя американка шла на серии из шести побед подряд. Она одолела бывшую чемпионку Джессику Андраде и экс-претендента на титул Тайлу Сантос. Но сломить сопротивление Манон Фиро ей не удалось — француженка в итоге выиграла по очкам.

Состояние бойца: Эрин обладательница черного пояса по БЖЖ с отличными навыками борьбы, но также она уже показала себя и в ударной технике. Ввиду молодого возраста и быстрому развитию Бланчфилд является сложным соперником. Она известна своим агрессивным, разносторонним стилем боя. Предыдущая неудача лишь отсрочила ее восхождение. Но списывать со счетов Эрин ни в коем случае нельзя.

Роуз Намаюнас

Турнирное положение: Роуз Намаюнас — бывшая двукратная чемпионка в минимальном весе. Сейчас она замыкает топ-5 в наилегчайшей категории.

Последние бои: Роуз еще в минимальном дивизионе проигрывала Джессике Андраде и Карле Эспарзе. В наилегчайшем весе она идет на серии из двух побед. В последнем поединке ей удалось одолеть по очкам Трейси Кортез.

Состояние бойца: Роуз известна своими ударными навыками, в частности, точными ударами и руками, и ногами. Намаюнас не раз демонстрировала впечатляющую стойкость, оправляясь от неудач и возвращая себе статус чемпионки в прошлом. Как правило, она использует быстрый стиль нанесения ударов, сосредоточенный на сильных попаданиях.

Обычно Роуз ведет себя агрессивно, вкладывая силы почти в каждый удар.

Статистика для ставок

Бланчфилд выиграла 5 раз за 6 боев

5 последних боев с участием Намаюнас дошли до решения

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: В этом противостоянии букмекеры не видят явного фаворита. Небольшое предпочтение отдается Эрин Бланчфилд. На ее победу можно поставить за 1.78. На успех Намаюнас можно сделать ставку за 2.08.

Прогноз: Намаюнас проведет третий бой в этом календарном году — она не делала этого десять лет. Но едва ли хорошая физическая форма поможет ей выиграть бой. Бланчфилд могла бы уже сейчас претендовать на титул, если бы в марте все сложилось для нее иначе. Но все же ее уровня борьбы точно хватит, чтобы остановить Роуз, у которой проблемы на земле.

Ставка: Победа Эрин Бланчфилд за 1.78.