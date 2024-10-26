В рамках турнира UFC 308 26 октября пройдет поединок Шарабутдина Магомедова и Армена Петросяна в среднем весе. Начало — 21:15 (мск). Ставка и прогноз на матч Магомедов — Петросян, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Шарабутдин Магомедов

Турнирное положение: Магомедов является потенциальным кандидатом на попадание в топ-15 среднего дивизиона. Дагестанского бойца продолжают вести в промоушене вверх по карьерной лестнице.

Последние бои: Магомедов улучшил свой результат до 14-ти викторий и ни единого проигрыша в карьере, одержав в августе уверенную победу над Михалом Олексейчуком. Шара Буллет выглядел достойно в том бою, нанося удары поляку с дальней дистанции и не слишком увлекаясь эффектными приемами. Действовал грамотно и методично.

Состояние бойца: Шарабутдин является ударником высокого класса. Правда, Магомедов до сих пор не был протестирован хорошими борцами. В общем, в грядущем поединке у россиянина есть шансы на то, чтобы продолжить давить в своем стиле. Обрабатывать корпус соперника лоу-киками и перебивать на руках за счет скорости у него неплохо получается.

Армен Петросян

Турнирное положение: Петросян выступает в UFC уже 2 года, однако по карьерной лестнице вверх никак не продвинулся и котируется в статусе одного из середняков дивизиона. Но надо признать, что у армянина и оппозиция была сильнее, нежели у Шары Буллета.

Последние бои: Петросян ранее потерпел поражение в первом раунде от Родольфо Виейры в феврале сабмишном. До этого он одержал победу над Кристианом Лероем Дунканом единогласным решением судей. Всего в промоушене у армянина 3 победы и 2 поражения.

Состояние бойца: Армен запомнился ранее, как универсальный боец. Однако никаких исключительных качеств у него нет. Он выглядит трамплином для восходящих звезд и такой опыт, к сожалению печальный для бойца, имеется.

Например, Петросян уже проигрывал проспекту Кайо Борральо, который ныне в топ-5 средневесов.

Статистика для ставок

Всего в промоушене у Петросяна 3 победы и 2 поражения

Магомедов ранее выиграл все 3 поединка в UFC

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: В поединке двух средневесов букмекеры выбирают фаворитом Шарабутдина Магомедова. На его победу можно поставить за 1.42. На победу Петросяна можно сделать ставку за 2.97.

Прогноз: Казалось бы, борцовские навыки Петросяна могли бы стать для его соперника проблемой, но нет. В этот раз Шарабутдину достался визави такого же типа, как и Олексейчук. Армен Петросян делает всего 0,22 тейкдауна за 15 минут и добивается успеха лишь в 33% случаев. Так что Магомедов вновь будет на протяжении всех 15-ти минут доминировать стойке и возьмет бой по очкам.

Ставка: Победа Шарабутдина Магомедова по очкам за 2.35.