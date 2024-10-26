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    Шара Буллет быстро финиширует Армена Петросяна?

    Магомедов — Петросян. Ставка (к. 2.35) и прогноз на ММА, UFC 308, 26 октября 2024 года

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    Прогноз и ставки на Магомедов — Петросян
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    Шарабутдин Магомедов
    В рамках турнира UFC 308 26 октября пройдет поединок Шарабутдина Магомедова и Армена Петросяна в среднем весе. Начало — 21:15 (мск). Ставка и прогноз на матч Магомедов — Петросян, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    Шарабутдин Магомедов

    Турнирное положение: Магомедов является потенциальным кандидатом на попадание в топ-15 среднего дивизиона. Дагестанского бойца продолжают вести в промоушене вверх по карьерной лестнице.

    Последние бои: Магомедов улучшил свой результат до 14-ти викторий и ни единого проигрыша в карьере, одержав в августе уверенную победу над Михалом Олексейчуком. Шара Буллет выглядел достойно в том бою, нанося удары поляку с дальней дистанции и не слишком увлекаясь эффектными приемами. Действовал грамотно и методично.

    Состояние бойца: Шарабутдин является ударником высокого класса. Правда, Магомедов до сих пор не был протестирован хорошими борцами. В общем, в грядущем поединке у россиянина есть шансы на то, чтобы продолжить давить в своем стиле. Обрабатывать корпус соперника лоу-киками и перебивать на руках за счет скорости у него неплохо получается.

    Армен Петросян

    Турнирное положение: Петросян выступает в UFC уже 2 года, однако по карьерной лестнице вверх никак не продвинулся и котируется в статусе одного из середняков дивизиона. Но надо признать, что у армянина и оппозиция была сильнее, нежели у Шары Буллета.

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    • Последние бои: Петросян ранее потерпел поражение в первом раунде от Родольфо Виейры в феврале сабмишном. До этого он одержал победу над Кристианом Лероем Дунканом единогласным решением судей. Всего в промоушене у армянина 3 победы и 2 поражения.

    Состояние бойца: Армен запомнился ранее, как универсальный боец. Однако никаких исключительных качеств у него нет. Он выглядит трамплином для восходящих звезд и такой опыт, к сожалению печальный для бойца, имеется.

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    Например, Петросян уже проигрывал проспекту Кайо Борральо, который ныне в топ-5 средневесов.

    Статистика для ставок

    • Всего в промоушене у Петросяна 3 победы и 2 поражения

    • Магомедов ранее выиграл все 3 поединка в UFC

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: В поединке двух средневесов букмекеры выбирают фаворитом Шарабутдина Магомедова. На его победу можно поставить за 1.42. На победу Петросяна можно сделать ставку за 2.97.

    Прогноз: Казалось бы, борцовские навыки Петросяна могли бы стать для его соперника проблемой, но нет. В этот раз Шарабутдину достался визави такого же типа, как и Олексейчук. Армен Петросян делает всего 0,22 тейкдауна за 15 минут и добивается успеха лишь в 33% случаев. Так что Магомедов вновь будет на протяжении всех 15-ти минут доминировать стойке и возьмет бой по очкам.

    Ставка: Победа Шарабутдина Магомедова по очкам за 2.35.

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    Магомедов — Петросян: прогноз, ставка (2.35), статистика, коэффициенты матча 26.10.2024. Прогнозы на бои. Шара Буллет быстро финиширует Армена Петросяна?
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