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    Бивол или Бетербиев — кто станет абсолютным чемпионом?

    Бивол — Бетербиев. Ставка (к. 1.77) и прогноз на бокс, турнир по профессиональному боксу в Эр-Рияде, 13 октября 2024 года

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    Прогноз и ставки на Бивол — Бетербиев
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    Дмитрий Бивол (слева)
    В рамках турнира по профессиональному боксу в Эр-Рияде 13 октября пройдет титульный поединок Дмитрия Бивола и Артура Бетербиева в полутяжелом весе. Начало — 00:05 (мск). Ставка и прогноз на матч Бивол — Бетербиев, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    Дмитрий Бивол

    Турнирное положение: Дмитрий Бивол владеет чемпионским поясом в полутяжелом весе по версии WBA Super. Ему также ранее принадлежали регулярный титул и временной пояс по данной линии.

    Последние бои: В своей профессиональной карьере россиянин еще не потерпел ни единого поражения. На его счету 23 победы в 23-х поединках. В последнем из них Бивол победил нокаутом в шестом раунде Малика Зинада. Но до этого на протяжении восьми боев подряд Дмитрий побеждал исключительно решениями.

    Состояние бойца: Бивол очень техничный боец, обладающий внушительной скоростью и выносливостью. Он мало пропускает, но если по нему попадают, то сразу же бросается на соперника вперед с атакой, отыгрываясь за эпизод. Главная проблема Дмитрия это не самая впечатляющая ударная мощь. За карьеру него только 12 побед нокаутами.

    Артур Бетербиев

    Турнирное положение: Артур является чемпионом мира в полутяжелом весе по трем версиям. Представителю Канады дагестанского происхождения принадлежат титулы по линиям IBF, WBC и WBO.

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    • Последние бои: Как и грядущий оппонент, Бетербиев в своей профессиональной карьере не потерпел ни единого поражения. Ранее он одержал 20 побед подряд на ринге. Последняя из них была достигнута в начале этого года над Каллумом Смитом — выигрыш техническим нокаутом.

    Состояние бойца: Все свои победы в карьере Бетербиев одержал досрочно. Он единственный из числа действующих чемпионов мира у кого стопроцентный показатель выигрышей нокаутом. Но и минусы у Артура также имеются.

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    Он часто пропускает удары навстречу, как было в бою с Энтони Ярдом. Вдобавок, Бетербиеву уже 39 лет и на этот поединок он выходит после травмы ноги.

    Статистика для ставок

    • У Бетербиева все 20 побед в карьеры были досрочными

    • Бивол лишь раз за 9 боев выиграл нокаутом

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: В этом противостоянии букмекеры не видят явного фаворита и примерно одинаково оценивают шансы бойцов на успех. На победу Бивола можно поставить за 1.77, а на успех Бетербиев за 2.25.

    Прогноз: Устрашающая мощь Бетербиева — это весомый аргумент в его пользу. Правда, тактических и технических плюсов у его соперника гораздо больше. К стилю Дмитрия очень сложно приспособиться, и если он атакует, то у соперников возникают проблемы. Для Артура это будет самый трудный бой в его карьере. И в этот раз одной ударной мощи может оказаться мало для победы.

    Ставка: Победа Дмитрия Бивола за 1.77.

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    Бивол — Бетербиев: прогноз, ставка (1.77), статистика, коэффициенты матча 13.10.2024. Прогнозы на бои. Бивол или Бетербиев — кто станет абсолютным чемпионом?
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