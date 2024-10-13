В рамках турнира по профессиональному боксу в Эр-Рияде 13 октября пройдет титульный поединок Дмитрия Бивола и Артура Бетербиева в полутяжелом весе. Начало — 00:05 (мск). Ставка и прогноз на матч Бивол — Бетербиев, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Дмитрий Бивол

Турнирное положение: Дмитрий Бивол владеет чемпионским поясом в полутяжелом весе по версии WBA Super. Ему также ранее принадлежали регулярный титул и временной пояс по данной линии.

Последние бои: В своей профессиональной карьере россиянин еще не потерпел ни единого поражения. На его счету 23 победы в 23-х поединках. В последнем из них Бивол победил нокаутом в шестом раунде Малика Зинада. Но до этого на протяжении восьми боев подряд Дмитрий побеждал исключительно решениями.

Состояние бойца: Бивол очень техничный боец, обладающий внушительной скоростью и выносливостью. Он мало пропускает, но если по нему попадают, то сразу же бросается на соперника вперед с атакой, отыгрываясь за эпизод. Главная проблема Дмитрия это не самая впечатляющая ударная мощь. За карьеру него только 12 побед нокаутами.

Артур Бетербиев

Турнирное положение: Артур является чемпионом мира в полутяжелом весе по трем версиям. Представителю Канады дагестанского происхождения принадлежат титулы по линиям IBF, WBC и WBO.

Последние бои: Как и грядущий оппонент, Бетербиев в своей профессиональной карьере не потерпел ни единого поражения. Ранее он одержал 20 побед подряд на ринге. Последняя из них была достигнута в начале этого года над Каллумом Смитом — выигрыш техническим нокаутом.

Состояние бойца: Все свои победы в карьере Бетербиев одержал досрочно. Он единственный из числа действующих чемпионов мира у кого стопроцентный показатель выигрышей нокаутом. Но и минусы у Артура также имеются.

Он часто пропускает удары навстречу, как было в бою с Энтони Ярдом. Вдобавок, Бетербиеву уже 39 лет и на этот поединок он выходит после травмы ноги.

Статистика для ставок

У Бетербиева все 20 побед в карьеры были досрочными

Бивол лишь раз за 9 боев выиграл нокаутом

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: В этом противостоянии букмекеры не видят явного фаворита и примерно одинаково оценивают шансы бойцов на успех. На победу Бивола можно поставить за 1.77, а на успех Бетербиев за 2.25.

Прогноз: Устрашающая мощь Бетербиева — это весомый аргумент в его пользу. Правда, тактических и технических плюсов у его соперника гораздо больше. К стилю Дмитрия очень сложно приспособиться, и если он атакует, то у соперников возникают проблемы. Для Артура это будет самый трудный бой в его карьере. И в этот раз одной ударной мощи может оказаться мало для победы.

Ставка: Победа Дмитрия Бивола за 1.77.