В рамках турнира UFC 307 6 октября пройдет поединок Романа Долидзе и Кевина Холлэнда в среднем весе. Начало — 05:15 (мск). Ставка и прогноз на матч Долидзе — Холлэнд, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Роман Долидзе

Турнирное положение: Роман Долидзе является десятым номером в рейтинге среднего дивизиона UFC. Недавно он также забирался в топ-15 в полутяжелом весе. Правда, был быстро исключен из рейтинга из-за желания продолжить драться в категории до 83,9 кг.

Последние бои: У Романа 3 победы и 2 поражения за 5 предыдущих поединков. В последнем из них в рамках полутяжелого дивизиона грузинский боец одолел единогласным решением судей бывшего претендента на титул Энтони Смита. Но до этого он уступил по очкам Нассурдину Имавову в привычной для себя средней категории.

Состояние бойца: Бой со Смитом показал, что прогресс Долидзе не остановился. Да, он проиграл Имавову. И тем не менее, с навыками Романа как в стойке, так и партере его безоговорочно можно назвать бойцом топ-уровня в среднем дивизионе UFC. Своего последнего слова в титульной гонке грузин явно не сказал.

Кевин Холлэнд

Турнирное положение: Несколько лет назад Кевин Холлэнд был в первой пятерке рейтинга в среднем дивизионе. Но далее началась череда неудач и боец кочевал из среднего в полусредний дивизион и обратно. Ныне он является 15-м номером рейтинга в категории до 83,9 кг.

Последние бои: У Кевина такая же статистика, как и у грядущего соперника: 3 победы и 2 поражения за 5 предыдущих поединков. В последнем из них в рамках среднего дивизиона американец одолел сабмишном в первом раунде Михала Олексейчука. Но до этого были 2 поражения от Маддалены и Пейджа.

Состояние бойца: Кевин никак не может определиться, в какой категории ему выступать. Холлэнд действует нестабильно и с переменным успехом. Однозначно это боец высокого уровня, который может преподнести сюрприз.

Да и опыт выступлений в UFC у него просто невероятный.

Статистика для ставок

У Холлэнда и Долидзе по 3 победы и 2 поражения за 5 последних боев

5 из семи предыдущих боев Холлэнда закончились досрочно

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: В этом противостоянии букмекеры примерно одинаково оценили шансы бойцов на успех. Небольшим фаворитом идет Кевин Холлэнд, и на его победу предлагают поставить за 1.75. На победу Долидзе за можно сделать ставку за 2.13.

Прогноз: До победы над Олексейчуком Холлэнд дважды проиграл в полусреднем весе. Тем временем, Долидзе одержал безоговорочную победу в полутяжелом дивизионе над Смитом. Навыки грузина на канвасе и его преимущество в габаритах станут ключевыми факторами к успеху в этом бою.

Ставка: Победа Романа Долидзе за 2.13.