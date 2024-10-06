В рамках турнира UFC 307 6 октября пройдет поединок Стивена Томпсона и Хоакина Бакли в полусреднем весе. Начало — 04:35 (мск). Ставка и прогноз на матч Томпсон — Бакли, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Стивен Томпсон

Турнирное положение: Стивен Томпсон бывший претендент на титул в полусреднем дивизионе. Ныне он располагается на девятой строчке в рейтинге, хотя ему сейчас уже 41 год.

Последние бои: В связи с возрастом выступления бывшего претендента на титул нельзя назвать стабильными. У Томпсона 3 победы и 3 поражения за 6 последних встреч. В предыдущем поединке американец проиграл удушающим приемом во втором раунде Шавкату Рахмонову.

Состояние бойца: Поражение от Рахмонова в партере говорит о том, что борьба стала уязвимым аспектом в игре Стивена. Но вот что касается стойки, то здесь все по-прежнему на высшем уровне. Высокий рост и солидный размах рук в 191 см являются неплохим подспорьем для нанесения мощных ударов с дальней дистанции.

Хоакин Бакли

Турнирное положение: Переход из средней категории в полусредний дивизион реанимировал карьеру Бакли. Ныне он идет 11-м в категории до 77,1 кг и является полноправным участником титульной гонки.

Последние бои: После двух неудач от Имавова и Кертиса в среднем весе Бакли спустился на категорию ниже и начал свою победную канонаду. В данном дивизионе американец выиграл 4 поединка кряду. В последнем из них была одержана уверенная победа над Нурсултоном Рузибоевым единогласным решением.

Состояние бойца: Невероятная физическая мощь и атлетизм — главные секреты успеха Бакли. Причем Хоакин способен драться как в стойке, так и разбивать визави в партере. Как и у Томсона, у него внушительная база каратэ.

При этом американец обладает еще и взрывными проходами в ноги, которые очень сложно остановить.

Статистика для ставок

У Томпсона 3 победы и 3 поражения за 6 последних встреч

Бакли ранее выиграл 4 раза подряд

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: В этом поединке фаворитом у букмекеров считается Хоакин Бакли. На его победу можно поставить за 1.50, тогда как на успех Томпсона предлагают сделать ставку за 2.75.

Прогноз: В стойке Томпсон, несмотря на свой возраст, может оказать сопротивление любому бойцу. Так что Хоакин наверняка будет рассчитывать на свои взрывные тейкдауны и физическое превосходство, чтобы разбивать Стивена в партере. Перформанса от Томсона вряд ли стоит ожидать. В этом бою более молодой лев победит старого.

Ставка: Победа Хоакина Бакли за 1.50.