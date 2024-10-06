ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на бои
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Душан ВлаховичУспех «Арсенала» и «Юве», фиаско «Реала» и «Баварии»: Итоги 2-го тура Лиги чемпионов Деян Станкович11-й тур РПЛ. Колыванов верит в «Спартак» и «Динамо», Андронов ставит на две ничьи Жозе Альдо 11 величайших боев с участием легенды UFC Жозе Альдо
  • 19:40
    • Ямаль признан лучшим футболистом Ла Лиги в сентябре
  • 19:23
    • Головин продлил контракт с «Монако» до 2029 года
  • 17:11
    • Тен Хаг: Даже не думаю об увольнении
    Все новости спорта

    Хоакин Бакли отправит старину Стивена Томпсона на пенсию?

    Томпсон — Бакли. Ставка (к. 1.50) и прогноз на ММА, UFC 307, 6 октября 2024 года

    Прогнозы на бои Прогнозы на ММА Прогнозы на UFC Прогнозы на Шавкат Рахмонов
    Прогноз и ставки на Томпсон — Бакли
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Хоакин Бакли
    В рамках турнира UFC 307 6 октября пройдет поединок Стивена Томпсона и Хоакина Бакли в полусреднем весе. Начало — 04:35 (мск). Ставка и прогноз на матч Томпсон — Бакли, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    Стивен Томпсон

    Турнирное положение: Стивен Томпсон бывший претендент на титул в полусреднем дивизионе. Ныне он располагается на девятой строчке в рейтинге, хотя ему сейчас уже 41 год.

    Последние бои: В связи с возрастом выступления бывшего претендента на титул нельзя назвать стабильными. У Томпсона 3 победы и 3 поражения за 6 последних встреч. В предыдущем поединке американец проиграл удушающим приемом во втором раунде Шавкату Рахмонову.

    Состояние бойца: Поражение от Рахмонова в партере говорит о том, что борьба стала уязвимым аспектом в игре Стивена. Но вот что касается стойки, то здесь все по-прежнему на высшем уровне. Высокий рост и солидный размах рук в 191 см являются неплохим подспорьем для нанесения мощных ударов с дальней дистанции.

    Хоакин Бакли

    Турнирное положение: Переход из средней категории в полусредний дивизион реанимировал карьеру Бакли. Ныне он идет 11-м в категории до 77,1 кг и является полноправным участником титульной гонки.

  • Нокаут Холлоуэя в бою с Гейджи и еще 5 громких апсетов в истории легкого веса UFC
  • Звезды легкого веса UFC в этих боях потерпели сенсационные поражения, будучи явными фаворитами
  • 27/09/2024

    • Последние бои: После двух неудач от Имавова и Кертиса в среднем весе Бакли спустился на категорию ниже и начал свою победную канонаду. В данном дивизионе американец выиграл 4 поединка кряду. В последнем из них была одержана уверенная победа над Нурсултоном Рузибоевым единогласным решением.

    Состояние бойца: Невероятная физическая мощь и атлетизм — главные секреты успеха Бакли. Причем Хоакин способен драться как в стойке, так и разбивать визави в партере. Как и у Томсона, у него внушительная база каратэ.

    200ИгратьБонус по промокоду LIVESBEUstarda 100ИгратьБонус на первый депозитjet

    При этом американец обладает еще и взрывными проходами в ноги, которые очень сложно остановить.

    Статистика для ставок

    • У Томпсона 3 победы и 3 поражения за 6 последних встреч

    • Бакли ранее выиграл 4 раза подряд

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: В этом поединке фаворитом у букмекеров считается Хоакин Бакли. На его победу можно поставить за 1.50, тогда как на успех Томпсона предлагают сделать ставку за 2.75.

    Прогноз: В стойке Томпсон, несмотря на свой возраст, может оказать сопротивление любому бойцу. Так что Хоакин наверняка будет рассчитывать на свои взрывные тейкдауны и физическое превосходство, чтобы разбивать Стивена в партере. Перформанса от Томсона вряд ли стоит ожидать. В этом бою более молодой лев победит старого.

    Ставка: Победа Хоакина Бакли за 1.50.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.78
  • Прогноз на матч Аугсбург — Боруссия М
  • Футбол
  • Сегодня в 21:30
    •  2.14
  • Прогноз на матч Уэска — Кадис
  • Футбол
  • Сегодня в 21:30
    •  2.55
  • Прогноз на матч Марсель — Анже
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.88
  • Прогноз на матч Верона — Венеция
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.85
  • Прогноз на матч Леганес — Валенсия
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  3.57
  • Экспресс дня 4 октября
  • Сегодня в 22:00
    •  2.30
  • Прогноз на матч Сандерленд — Лидс
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.80
  • Прогноз на матч Риу Аве — Фамаликан
  • Футбол
  • Сегодня в 22:15
    •  1.95
  • Прогноз на матч Бибулатов — Байдулаев
  • Бои
  • Сегодня в 22:30
    •  1.53
  • Прогноз на матч Гаджиев — Гафоров
  • Бои
  • Сегодня в 23:15
    •  1.80
  • Прогноз на матч Гауфф — Бадоса
  • Теннис
  • Завтра в 05:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Рублев — Меньшик
  • Теннис
  • Завтра в 07:30
    •  2.20
  • Прогноз на матч Алькарас — Шан
  • Теннис
  • Завтра в 07:30
    •  1.82
  • Прогноз на матч Синнер — Даниэль
  • Теннис
  • Завтра в 09:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Томпсон — Бакли: прогноз, ставка (1.50), статистика, коэффициенты матча 06.10.2024. Прогнозы на бои. Хоакин Бакли отправит старину Стивена Томпсона на пенсию?
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры