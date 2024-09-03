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    Наоя Иноуэ быстро нокаутирует Ти Джея Дохени?

    Иноуэ — Дохени. Ставка (к. 3.20) и прогноз на бокс, турнир по профессиональному боксу в Токио, 3 сентября 2024 года

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    Прогноз и ставки на Иноуэ — Дохени
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    Наоя Иноуэ
    В рамках турнира по профессиональному боксу в Токио пройдет титульный поединок Наоя Иноуэ и Ти Джея Дохени во втором легчайшем весе. Начало — 15:00 (мск). Ставка и прогноз на матч Иноуэ — Дохени, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    Наоя Иноуэ

    Турнирное положение: Наоя является абсолютным чемпионом мира по боксу во втором легчайшем дивизионе. Также ранее он был обладателем всех титулов и в категории ниже.

    Последние бои: В рамках текущей весовой категории японский боец выиграл все 3 предыдущие поединка нокаутами. В предыдущем из них он финишировал Луиса Нери в шестом раунде, предварительно побывав в нокдауне в стартовой трехминутке.

    Состояние бойца: В своей профессиональной карьеры Иноуэ не потерпел ни единого поражения. Он выиграл все 27 боев в доминирующем стиле. Причем в 24-ти случаях японский боксер побеждал исключительно нокаутами. Пропускает Наоя ударов не так уж и много и, пожалуй, эпизод в последнем бою с Нери не более, чем исключение. На текущий момент Наоя сильнейший боксер второго легчайшего веса.

    Ти Джей Дохени

    Турнирное положение: Ти Джей ранее был чемпионом Океании по версии WBO. Сейчас ирландский боксер располагается на седьмой строчке в рейтинге второго легчайшего дивизиона по версии WBC.

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    • Последние бои: К титульному противостоянию ирландец подходит после победы нокаутом в четвертом раунде над Брилом Багасом. Всего за 6 предыдущих поединков у Дохени 4 победы и 2 поражения. На текущий момент он идет на выигрышной серии из трех боев кряду.

    Состояние бойца: Ти Джей пребывает в довольно неплохой форме. Но есть подозрение, что этого недостаточно для того, чтобы на равных конкурировать с таким соперником, как Иноуэ.

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    У ирландца внушительный опыт на ринге. Но его навыки оставляют желать лучшего.

    Статистика для ставок

    • Всего за 6 предыдущих поединков у Дохени 4 победы и 2 поражения

    • Наоя Иноуэ выиграл все 27 боев в карьере

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: В этом противостоянии Наоя Иноуэ, по мнению букмекеров, считается явным фаворитом. На его успех можно поставить с коэффициентом 1.01. На победу Дохени можно поставить за 17.50.

    Прогноз: Дохени опытный боксер, однако он попускает слишком много ударов, да и поражений в карьере многовато. Наоя обладает очень сильным ударом для своих габаритов. Учитывая, что в его карьере ранее были 24 победы нокаутами, в противостоянии с таким соперником, как Дохени, не являющегося супер топом, вполне можно рассчитывать на ранний финиш.

    Ставка: Победа Наоя Иноуэ нокаутом в 1-3 раундах за 3.20.

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