В рамках турнира по профессиональному боксу в Токио пройдет титульный поединок Наоя Иноуэ и Ти Джея Дохени во втором легчайшем весе. Начало — 15:00 (мск). Ставка и прогноз на матч Иноуэ — Дохени, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Наоя Иноуэ

Турнирное положение: Наоя является абсолютным чемпионом мира по боксу во втором легчайшем дивизионе. Также ранее он был обладателем всех титулов и в категории ниже.

Последние бои: В рамках текущей весовой категории японский боец выиграл все 3 предыдущие поединка нокаутами. В предыдущем из них он финишировал Луиса Нери в шестом раунде, предварительно побывав в нокдауне в стартовой трехминутке.

Состояние бойца: В своей профессиональной карьеры Иноуэ не потерпел ни единого поражения. Он выиграл все 27 боев в доминирующем стиле. Причем в 24-ти случаях японский боксер побеждал исключительно нокаутами. Пропускает Наоя ударов не так уж и много и, пожалуй, эпизод в последнем бою с Нери не более, чем исключение. На текущий момент Наоя сильнейший боксер второго легчайшего веса.

Ти Джей Дохени

Турнирное положение: Ти Джей ранее был чемпионом Океании по версии WBO. Сейчас ирландский боксер располагается на седьмой строчке в рейтинге второго легчайшего дивизиона по версии WBC.

Последние бои: К титульному противостоянию ирландец подходит после победы нокаутом в четвертом раунде над Брилом Багасом. Всего за 6 предыдущих поединков у Дохени 4 победы и 2 поражения. На текущий момент он идет на выигрышной серии из трех боев кряду.

Состояние бойца: Ти Джей пребывает в довольно неплохой форме. Но есть подозрение, что этого недостаточно для того, чтобы на равных конкурировать с таким соперником, как Иноуэ.

У ирландца внушительный опыт на ринге. Но его навыки оставляют желать лучшего.

Статистика для ставок

Всего за 6 предыдущих поединков у Дохени 4 победы и 2 поражения

Наоя Иноуэ выиграл все 27 боев в карьере

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: В этом противостоянии Наоя Иноуэ, по мнению букмекеров, считается явным фаворитом. На его успех можно поставить с коэффициентом 1.01. На победу Дохени можно поставить за 17.50.

Прогноз: Дохени опытный боксер, однако он попускает слишком много ударов, да и поражений в карьере многовато. Наоя обладает очень сильным ударом для своих габаритов. Учитывая, что в его карьере ранее были 24 победы нокаутами, в противостоянии с таким соперником, как Дохени, не являющегося супер топом, вполне можно рассчитывать на ранний финиш.

Ставка: Победа Наоя Иноуэ нокаутом в 1-3 раундах за 3.20.