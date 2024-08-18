В рамках турнира UFC 305 18 августа пройдет поединок Кая Кара-Франса и Стива Эрцега в наилегчайшем весе. Начало — 06:30 (мск). Ставка и прогноз на матч Кара-Франс — Эрцег, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Кай Кара-Франс

Турнирное положение: Кара-Франс располагается на четвертой строчке в рейтинге наилегчайшего дивизиона UFC. Данный боец на протяжении нескольких лет пребывает в топ-5, но все никак не может застолбить за собой статус претендента на титул.

Последние бои: За 6 предыдущих поединков в активе новозеландского бойца 3 победы и 3 поражения. В последнем из них он уступил раздельным решением судей Амиру Альбази. Однако в данном случае не самую лучшую статистику Кара-Франса можно объяснить высоким уровнем оппозиции.

Состояние бойца: Кай однозначно заслуживает место в топ-5. Он с переменным успехом дерется на протяжении нескольких лет на самом высоком уровне. Однако к данному противостоянию подходит после простоя в связи с травмой, и это может стать для него проблемой.

Стив Эрцег

Турнирное положение: Эрцег дебютировал в промоушене в июне прошлого года и за это время он уже сумел подраться за титул чемпиона. Войти в историю и завоевать пояс ему не удалось, однако австралиец располагается на седьмой строчке в рейтинге.

Последние бои: С момента своего дебюта в лиге австралийский боец провел 4 поединка. Он вышел на сериз из трех побед подряд, после чего получил титульный поединок против Александре Пантожи. В некоторых раундах Эрцег деклассировал чемпиона в стойке, но из-за плохой защиты от тейкдаунов в итоге проиграл по очкам.

Состояние бойца: Эрцег очень серьезно спрогрессировал за прошедший год. Он приходил в промоушен, как скучный борец, залеживающий соперников на земле, но в короткие сроки стал универсальным бойцом.

На этом его прогресс не остановился. Ему еще есть куда расти и потолок у Стива очень высокий.

Статистика для ставок

У Эрцега только одно поражение за 4 последних боя в UFC

За 6 предыдущих поединков в активе Кара-Франса 3 победы и 3 поражения

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: В грядущем противостоянии букмекеры видят фаворитом Стива Эрцега. На его победу можно поставить за 1.60, а на успех Кара-Франса предлагают сделать ставку за 2.40.

Прогноз: Стив очень хорошо зарекомендовал себя в предыдущем поединке. Он пребывает в отличной форме и готов к развитию любого сценария. Стоит отметить, что тот же Кара-Франс никогда не выделялся выдающимся навыками в партере. А значит, он является стилистически удобным соперником для Эрцега. Кай не позволит себя удосрочить, но после долгого простоя выиграть вряд ли сумеет.

Ставка: Победа Стива Эрцега по очкам за 2.30.