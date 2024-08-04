В рамках турнира турнира по профессиональному боксу в Лос-Анджелесе пройдет поединок Энди Руиса и Джарелла Миллера в тяжелом весе. Начало — 04:00 (мск). Ставка и прогноз на матч Руис — Миллер, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Энди Руис

Турнирное положение: Энди Руис бывший чемпион мира в тяжелом дивизионе по трем версиям. В последний раз он выступал еще 2 года назад, а затем получил травму. Сейчас Руиса нет в топ-15 ни по одной из версий.

Последние бои: За 7 предыдущих поединков в активе мексиканца 6 побед и одно поражение. На данном отрезке он дважды подрался с Энтони Джошуа, которого сенсационно нокаутировал и забрал у него титулы. Однако в реванше Руис уступил ему по очкам. Последний бой Энди состоялся в сентябре 2022 года. Тогда он одолел единогласным решением Луиса Ортиса.

Состояние бойца: Сложно сказать, в какой сейчас форме пребывает Руис ввиду столь длительного простоя. Энди далеко не самый атлетичный боксер, но раньше у него никогда не было проблем с кардио. Стилистически его сложно назвать панчером. Однако ловить соперников на ошибках и наказывать их за это Энди прекрасно умеет.

Джарелл Миллер

Турнирное положение: Миллер еще недавно располагался в топ-15 тяжелого дивизиона по версии WBO. Однако после предыдущего неудачного поединка Джарелл окончательно покинул рейтинг.

Последние бои: В своей предыдущей встрече Миллер уступил техническим нокаутом Даниэлю Дюбуа. Это поражение стало для него первым в карьере за 28 боев. Однако уровень предыдущей оппозиции у него был не самый высокий.

Состояние бойца: Джарелл на протяжении большей части карьеры полагался на свои внушительные габариты и давил на соперников за счет массы. К примеру, на предыдущий бой с Дюбуа он вышел при весе в 145 кг.

Но как оказалось, на топ-уровне вес не дает ему никаких преимуществ.

Статистика для ставок

За 7 предыдущих поединков в активе Руиса 6 побед и одно поражение

У Миллера лишь один проигрыш за 28 поединков в карьере

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Бывший чемпион мира в тяжелом дивизионе у букмекеров идет фаворитом в грядущем бою. На победу Руиса можно поставить за 1.33. На успех Миллера можно поставить за 3.60.

Прогноз: Вряд ли после столь длительного простоя в 2 года Руис выйдет на ринг и будет форсировать события. Скорее, он станет работать в монотонном темпе и просто разбивать оппонента на дистанции, у которого есть проблемы с выносливостью. Миллер в этом бою не упадет в нокаут, но и выиграть точно не сможет.

Ставка: Победа Энди Руиса по очкам за 1.95