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    Энди Руис вернется с победой после простоя в 2 года?

    Руис — Миллер. Ставка (к. 1.95) и прогноз на профессиональный бокс, турнир по профессиональному боксу в Лос-Анджелесе, 4 августа 2024 года

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    Прогноз и ставки на Руис — Миллер
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    Энди Руис
    В рамках турнира турнира по профессиональному боксу в Лос-Анджелесе пройдет поединок Энди Руиса и Джарелла Миллера в тяжелом весе. Начало — 04:00 (мск). Ставка и прогноз на матч Руис — Миллер, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    Энди Руис

    Турнирное положение: Энди Руис бывший чемпион мира в тяжелом дивизионе по трем версиям. В последний раз он выступал еще 2 года назад, а затем получил травму. Сейчас Руиса нет в топ-15 ни по одной из версий.

    Последние бои: За 7 предыдущих поединков в активе мексиканца 6 побед и одно поражение. На данном отрезке он дважды подрался с Энтони Джошуа, которого сенсационно нокаутировал и забрал у него титулы. Однако в реванше Руис уступил ему по очкам. Последний бой Энди состоялся в сентябре 2022 года. Тогда он одолел единогласным решением Луиса Ортиса.

    Состояние бойца: Сложно сказать, в какой сейчас форме пребывает Руис ввиду столь длительного простоя. Энди далеко не самый атлетичный боксер, но раньше у него никогда не было проблем с кардио. Стилистически его сложно назвать панчером. Однако ловить соперников на ошибках и наказывать их за это Энди прекрасно умеет.

    Джарелл Миллер

    Турнирное положение: Миллер еще недавно располагался в топ-15 тяжелого дивизиона по версии WBO. Однако после предыдущего неудачного поединка Джарелл окончательно покинул рейтинг.

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    • Последние бои: В своей предыдущей встрече Миллер уступил техническим нокаутом Даниэлю Дюбуа. Это поражение стало для него первым в карьере за 28 боев. Однако уровень предыдущей оппозиции у него был не самый высокий.

    Состояние бойца: Джарелл на протяжении большей части карьеры полагался на свои внушительные габариты и давил на соперников за счет массы. К примеру, на предыдущий бой с Дюбуа он вышел при весе в 145 кг.

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    Но как оказалось, на топ-уровне вес не дает ему никаких преимуществ.

    Статистика для ставок

    • За 7 предыдущих поединков в активе Руиса 6 побед и одно поражение

    • У Миллера лишь один проигрыш за 28 поединков в карьере

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Бывший чемпион мира в тяжелом дивизионе у букмекеров идет фаворитом в грядущем бою. На победу Руиса можно поставить за 1.33. На успех Миллера можно поставить за 3.60.

    Прогноз: Вряд ли после столь длительного простоя в 2 года Руис выйдет на ринг и будет форсировать события. Скорее, он станет работать в монотонном темпе и просто разбивать оппонента на дистанции, у которого есть проблемы с выносливостью. Миллер в этом бою не упадет в нокаут, но и выиграть точно не сможет.

    Ставка: Победа Энди Руиса по очкам за 1.95

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    Руис — Миллер: прогноз, ставка (1.95), статистика, коэффициенты букмекеров на матч 04.08.2024. Прогнозы на бои. Энди Руис вернется с победой после простоя в 2 года?
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