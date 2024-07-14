В рамках турнира UFC Denver 14 июля пройдет поединок Роуз Намаюнас и Трейси Кортез в женском наилегчайшем весе. Начало — 07:40 (мск). Ставка и прогноз на матч Намаюнас — Кортез, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Роуз Намаюнас

Турнирное положение: Роуз бывшая чемпионка женского минимального дивизиона. На данный момент она занимает шестую строчку в рейтинге наилегчайшей весовой категории.

Последние бои: За 5 предыдущих поединков в активе бывшей чемпионки 3 победы и 2 поражения. Также еще была неудача в отдельном поединке по грэпплингу. К своей очередной встрече Намаюнас подходит после победы единогласным решением судей над Амандой Рибас.

Состояние бойца: Очевидно, что Роуз уже прошла свой пик. Она может конкурировать разве что на уровне топ-10 в новой для себя категории, но не более. Это наглядно показал ее дебютный поединок против Манон Фиро, в котором Намаюнас выглядела крайне посредственно.

Трейси Кортез

Турнирное положение: Трейси Кортез располагается на 11-й строчке в рейтинге наилегчайшего дивизиона UFC. Для нее это будет уже шестой поединок в промоушене в данной весовой категории.

Последние бои: Тридцатилетняя американка ранее в лиге не потерпела ни единого поражения. К поединку с бывшей чемпионкой Кортез подходит на серии из пяти выигранных боев кряду. Однако топовых соперниц на данном отрезке в ее активе пока что не было.

Состояние бойца: Трейси обладает внушительными навыками в партере. Ранее она даже побеждала Эрин Бланчфилд за пределами UFC, которая сейчас идет третьей в рейтинге наилегчайшего дивизиона.

Кортез обладает средними навыками в стойке, но партер у нее на очень высоком уровне.

Статистика для ставок

4 из пяти предыдущих боев с участием Намаюнас доходили до судейского решения

Кортез идет на серии из пяти выигранных боев кряду

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Бывшая чемпионка Роуз Намаюнас, по мнению букмекеров, идет фаворитом в этом бою. На ее победу можно поставить за 1.45. На победу Кортез предлагают поставить за 2.85.

Прогноз: Роуз традиционно испытывает проблемы с высококлассными борцами. Еще в более низкой весовой категории она уступала Андраде и Эспарзе, которые полностью доминировали над ней партере. Тоже самое будет и в грядущем бою. Кортесз просто залежит Роуз на земле и заберет бой в свой актив.

Ставка: Победа Трейси Кортез за 2.85.