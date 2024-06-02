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    Роман Копылов пройдет Сезара Алмейду?

    Копылов — Алмейда. Ставка (к. 1.90) и прогноз на ММА, UFC 302, 2 июня 2024 года

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    Роман Копылов
    В рамках турнира UFC 302 2 июня пройдет поединок Романа Копылова и Сезара Алмейды в среднем весе. Начало — 04:35 (мск). Копылов — Алмейда: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

    Роман Копылов

    Турнирное положение: Роман Копылов один из потенциальных кандидатов на попадание в топ-15. Однако первая его попытка захода в рейтинг оказалось неудачной. Так что пока россиянин пребывает за чертой бойцов из числа титульной гонки.

    Последние бои: Еще недавно Роман шел на серии из четырех выигранных поединков кряду нокаутами. Однако в последнем бою он не сумел справиться с нынешним 14-м номером рейтинга Энтони Эрнандесом. Тогда Копылов потерпел поражение удушающим приемом во втором раунде.

    Состояние бойца: Роман является превосходным ударником. И даже поражение от Эрнандеса не говорит о том, что он на спаде. Борьба всегда была недостающим компонентом россиянина. Но что касается стойки, то здесь все наоборот.

    Сезар Алмейда

    Турнирное положение: Сезар Алмейда вчерашний дебютант UFC. Однако в смешанных единоборствах он не потерпел еще ни единого поражения. Также у него внушительный опыт выступлений и в кикбоксинге, вследствие чего промоушен возлагает на него большие надежды.

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    • Последние бои: Бразилец дебютировал в UFC в апреле этого года. Тогда он нокаутировал во втором раунде такого же новичка в лице Дилана Будки. Всего у Алмейды 5 побед и ни единого поражения в смешанных единоборствах.

    Состояние бойца: Как и Копылов, Сезар является ярко выраженным ударником. Роман выглядит для него стилистически удобным оппонентом.

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    Фактически, это будет бой по кикбоксингу только в клетке. В таких условиях бразилец должен чувствовать себя максимально комфортно.

    Статистика для ставок

    • У Алмейды 5 побед и ни единого поражения в смешанных единоборствах

    • Копылов выиграл 4 раза за 5 последних поединков

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: В данном поединке букмекеры не видят фаворита. На победу Копылова можно поставить с коэффициентом 1.90. На успех Алмейды предлагают поставить за 1.94.

    Прогноз: Опыт Копылова в смешанных единоборствах в данном противостоянии сыграет ключевую роль. За спиной бразильца много поединков по правилам кикбоксинга, однако в этой дисциплине его статистика далека от идеала. Да и побил Алмейда в дебюте такого же новичка, как и он, а уровень Копылова намного выше.

    Ставка: Победа Романа Копылова за 1.90.

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    Копылов — Алмейда. В рамках турнира UFC 302 2 июня пройдет поединок Романа Копылова и Сезара Алмейды в среднем весе. Начало — 04:35 (мск). / Ставка и прогноз на матч Копылов — Алмейда с коэффициентом 1.90.
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