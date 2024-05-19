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    Джей Опетая деклассирует Майриса Бриедиса в реванше?

    Опетая — Бриедис. Ставка (к. 1.86) и прогноз на бокс, турнир по профессиональному боксу в Эр-Рияде, 19 мая 2024 года

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    Прогноз и ставки на Опетая — Бриедис
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    Майрис Бриедис (слева)
    В рамках турнира по профессиональному боксу в Эр-Рияде пройдет титульный поединок Джея Опетаи и Майриса Бриедиса в первом тяжелом весе. Начало — 00:05 (мск). Опетая — Бриедис: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

    Джей Опетая

    Турнирное положение: Джей Опетая бывший чемпион в первом тяжелом дивизионе по версии IBF. Однако свой титул он потерял не из-за поражения, а из-за отказа защищать его против обязательного претендента в поставленные федерацией сроки.

    Последние бои: К этой встрече австралиец подходит в статусе непобежденного боксера. В своей карьере он одержал 24 победы. 19 предыдущих соперников Опетая отправил в нокаут. Одним из таких стал Эллис Зорро, которого Джей финишировал в прошлом бою уже в первом раунде.

    Состояние бойца: Джей Опетая, по мнению многих экспертов, это наследник Александра Усика в первом тяжелом дивизионе. Австралиец ранее сносил всех оппонентов на своем пути и того Бриедиса в первом бою он одолел.

    Майрис Бриедис

    Турнирное положение: Бриедис бывший чемпион мира в первом тяжелом дивизионе по версиям WBC, IBF и WBO. Сейчас он идет третьим номером в рейтинге по линии IBF — вакантный пояс, за который придется сразиться с Опетаей вновь.

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  • 07/05/2024

    • Последние бои: Предыдущим соперником 39-летнего латвийца был тот самый Джей Опетая. Тогда Майрис уступил единогласным решением судей и потерял титул чемпиона по версии IBF. Их первый бой проходил в июле 2022 года и с тех пор Бриедис больше не появлялся на ринге. Всего за 5 предыдущих встреч в его активе 4 победы и одно поражение.

    Состояние бойца: Майрис уже ветеран и он прошел свой пик. У него есть определенные проблемы с кардио, что показал предыдущий поединок с Джеем двухлетней давности.

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    И вряд ли в 39 лет Бриедис станет лучше, чем в те годы, когда был моложе.

    Статистика для ставок

    • За 5 предыдущих встреч в активе Бриедиса 4 победы и одно поражение

    • В своей карьере Джей одержал 24 победы без единого поражения, 19 предыдущих соперников Опетая отправил в нокаут

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: В этой встрече букмекеры считают Джея Опетаю явным фаворитом за 1.18. На успех Майриса Бриедиса можно поставить за 5.35.

    Прогноз: С момента их первого поединка Опетая спрогрессировал еще больше и одержал 2 досрочных победы. Все его плюсы перечеркивают предыдущий опыт Бриедиса, недравшегося почти 2 года. Если учесть этот простой и внушительную ударную мощь Джея, то латвийца в данном поединке ждет поражение нокаутом и ничего более.

    Ставка: Досрочная победа Джея Опетаи за 1.86.

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    Опетая — Бриедис. В рамках турнира по профессиональному боксу в Эр-Рияде пройдет титульный поединок Джея Опетаи и Майриса Бриедиса в первом тяжелом весе. Начало — 00:05 (мск). / Ставка и прогноз на матч Опетая — Бриедис с коэффициентом 1.86.
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