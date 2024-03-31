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    Бланчфилд победит Фиро получит статус претендента?

    Бланчфилд — Фиро. Ставка (к. 1.60) и прогноз на ММА, UFC Atlantic City, 31 марта 2024 года

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    Эрин Бланчфилд
    В рамках турнира UFC Atlantic City 31 марта пройдет поединок Эрин Бланчфилд и Манон Фиро в женском наилегчайшем весе. Начало — 07:40 (мск). Бланчфилд — Фиро: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

    Эрин Бланчфилд

    Турнирное положение: Бланчфилд на данный момент занимает вторую строчку в рейтинге женского наилегчайшего дивизиона UFC. Молодая американка находится буквально в шаге от титульного поединка.

    Последние бои: К данному противостоянию Бланчфилд подходит на серии из шести выигранных поединков кряду в промоушене. Ранее в UFC она еще не потерпела ни единого поражения. В предыдущей встрече ей удалось одолеть бывшего претендента на титул в данной весовой категории Тайлу Сантос судейским решением.

    Состояние бойца: 24-летняя американка прогрессирует стремительными темпами. Уже сейчас она является едва ли не лучшим борцом данного дивизиона.

    При этом и в ударной технике Эрин смотрится неплохо. Она не только умеет грамотно обороняться, но и сама регулярно прессингует своих соперниц.

    Манон Фиро

    Турнирное положение: Француженка располагается на третьей строчке в рейтинге женского наилегчайшего дивизиона. Как и грядущей сопернице, до титульного поединка Манон остается сделать лишь один шаг.

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  • 27/03/2024

    • Последние бои: К своему очередному поединку в промоушене Манон Фиро подходит с аналогичной статистикой, как и соперница. Ранее она одержала в UFC 6 побед кряду. В последнем поединке француженка добыла победу единогласным решением судей над бывшей чемпионкой женского минимального дивизиона Роуз Намаюнас.

    Состояние бойца: Манон Фиро пребывает в неплохой форме. Но все же некоторые проблемы у француженки имеются. Она проседает по кардио в третьем раунде.

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    В стойке перерабатывает большинство своих соперников, но что касается партера — здесь неопределенность.

    Статистика для ставок

    • Бланчфилд ранее выиграла все 6 боев в UFC

    • 7 из 13-ти поединков в карьере Фиро выиграла нокаутами

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: В грядущем противостоянии букмекеры отдают предпочтение Эрин Бланчфилд и предлагают поставить на ее победу с коэффициентом 1.60. На победу Манон Фиро предлагают сделать ставку за 2.40.

    Прогноз: В стойке Фиро выглядит предпочтительнее, однако Эрин хорошо держит удар и поэтому нокаутировать ее точно не получится. А вот что касается партера, здесь у американки серьезное преимущество. Возможно, она не сумеет удосрочить Манон, но измотать ее на земле и выиграть решением вполне способна.

    Ставка: Победа Эрин Бланчфилд за 1.60.

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    Ставка и прогноз на матч Бланчфилд — Фиро с коэффициентом 1.60. Дата матча: 31.03.2024. Прогнозы на бои. Бланчфилд победит Фиро получит статус претендента?
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