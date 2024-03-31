В рамках турнира UFC Atlantic City 31 марта пройдет поединок Мелиссы Гатто и Виктории Дудаковой в женском наилегчайшем весе. Начало — 02:45 (мск). Гатто — Дудакова: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

Мелисса Гатто

Турнирное положение: Гатто довольно ярко начала свой путь в UFC, но далее остановилась в развитии и стала проигрывать. Сейчас она далека от попадания в топ-15.

Последние бои: В активе бразильянки в промоушене 4 поединка. Первые 2 боя в UFC Мелисса выиграла нокаутами. Далее она потерпела 2 поражения судейским решением от Трейси Кортез и Ариане Липски. До этих двух поражений бразильянка была непобежденной. Но как только Гатто поставили с соперницами уровнем из топ-15, сразу пошли неудачи.

Состояние бойца: Гатто на данный момент является типичным середняком в женском наилегчайшем дивизионе. У нее довольно мощный удар, однако ее сила не работает против технически грамотных и обученных соперниц.

Виктория Дудакова

Турнирное положение: Дудакова является восходящей звездой женского наилегчайшего дивизиона UFC. Она удачно дебютировала в промоушене и более того, ни разу не проиграла в своей профессиональной карьере.

Последние бои: В самой сильной лиге мира в активе Виктории 2 поединка. В дебютном бою она нокаутировала чуть более, чем за полминуты Истеллу Нунес. В последнем поединке Дудакова одержала победу единогласным решением судей над Джин Ю Фрей.

Состояние бойца: У Виктории очень большой потенциал. Она выиграла все предыдущие 8 поединков в смешанных единоборствах. Стилистически является ярко выраженным ударником.

Правда, Дудакова за последнее время неплохо подтянула и борьбу. А всего в ее карьере 4 выигранных поединка болевыми и удушающими приемами.

Статистика для ставок

Виктория Дудакова выиграла в смешанных единоборствах все предыдущие 8 поединков

Мелисса Гатто проиграла 2 своих последних боя судейским решением

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: В этом противостоянии букмекеры видят небольшим фаворитом Мелиссу Гатто и предлагают поставить на ее победу за 1.70. На успех Виктории Дудаковой предлагают поставить за 2.20.

Прогноз: Мелисса обладает хорошей стойкостью и ее не так просто перебоксировать. Возможно, она не уступит Виктории в ударной технике. Однако, как боец ММА, россиянка выглядит гораздо разностороннее. Если у нее возникнут проблемы в стойке, она переведет противницу на землю и сумеет ее там финишировать.

Зачет вариативности Дудакова останется непобежденной и выиграет очередной поединок в промоушене.

Ставка: Победа Виктории Дудаковой за 2.20.