Мелисса Гатто
Турнирное положение: Гатто довольно ярко начала свой путь в UFC, но далее остановилась в развитии и стала проигрывать. Сейчас она далека от попадания в топ-15.
Последние бои: В активе бразильянки в промоушене 4 поединка. Первые 2 боя в UFC Мелисса выиграла нокаутами. Далее она потерпела 2 поражения судейским решением от Трейси Кортез и Ариане Липски. До этих двух поражений бразильянка была непобежденной. Но как только Гатто поставили с соперницами уровнем из топ-15, сразу пошли неудачи.
Состояние бойца: Гатто на данный момент является типичным середняком в женском наилегчайшем дивизионе. У нее довольно мощный удар, однако ее сила не работает против технически грамотных и обученных соперниц.
Виктория Дудакова
Турнирное положение: Дудакова является восходящей звездой женского наилегчайшего дивизиона UFC. Она удачно дебютировала в промоушене и более того, ни разу не проиграла в своей профессиональной карьере.
Последние бои: В самой сильной лиге мира в активе Виктории 2 поединка. В дебютном бою она нокаутировала чуть более, чем за полминуты Истеллу Нунес. В последнем поединке Дудакова одержала победу единогласным решением судей над Джин Ю Фрей.
Состояние бойца: У Виктории очень большой потенциал. Она выиграла все предыдущие 8 поединков в смешанных единоборствах. Стилистически является ярко выраженным ударником.
Правда, Дудакова за последнее время неплохо подтянула и борьбу. А всего в ее карьере 4 выигранных поединка болевыми и удушающими приемами.
Статистика для ставок
- Виктория Дудакова выиграла в смешанных единоборствах все предыдущие 8 поединков
- Мелисса Гатто проиграла 2 своих последних боя судейским решением
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: В этом противостоянии букмекеры видят небольшим фаворитом Мелиссу Гатто и предлагают поставить на ее победу за 1.70. На успех Виктории Дудаковой предлагают поставить за 2.20.
Прогноз: Мелисса обладает хорошей стойкостью и ее не так просто перебоксировать. Возможно, она не уступит Виктории в ударной технике. Однако, как боец ММА, россиянка выглядит гораздо разностороннее. Если у нее возникнут проблемы в стойке, она переведет противницу на землю и сумеет ее там финишировать.
Зачет вариативности Дудакова останется непобежденной и выиграет очередной поединок в промоушене.
Ставка: Победа Виктории Дудаковой за 2.20.