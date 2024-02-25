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    Кто выйдет победителем из боя Ромеро и Сантоса?

    Сантос — Ромеро. Ставка (к. 2.08) и прогноз на ММА, PFL vs Bellator, 25 февраля 2024 года

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    Прогноз и ставки на Сантос — Ромеро
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    Йоэль Ромеро
    В рамках турнира PFL vs Bellator 25 февраля пройдет поединок Тиаго Сантоса и Йоэля Ромеро в полутяжелом весе. Начало — 00:05 (мск). Сантос — Ромеро: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Тиаго Сантос

    Турнирное положение: Сантос бывший претендент на титул UFC в полутяжелом дивизионе. Но в PFL никакого рейтинга у него пока что нет, потому как единственный его бой в этой организации был признан несостоявшимся.

    Последние бои: За 6 предыдущих поединков у Тиаго Сантоса только одна победа и 5 поражений. На закате своей карьеры в UFC он проиграл всем топам полутяжелого дивизиона, включая Джона Джонса, Магомеда Анкалаева, Джонни Уокера, Гловера Тейшейру, Александра Ракича и Джамала Хилла.

    Состояние бойца: Бразильца можно охарактеризовать, как пробитого ветерана, который уже не способен держать удар. В свои 40 лет он точно не выглядит конкурентоспособным в потенциальных противостояниях с именитыми и сильными соперниками.

    Йоэль Ромеро

    Турнирное положение: Ромеро в пиковые годы дрался за титул чемпиона UFC в средней весовой категории. После того, как кубинец перешел в Bellator, он поднялся в полутяжелый вес и там доходил до статуса претендента на титул.

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    • Последние бои: За 5 последних поединков в активе Йоэля Ромеро 3 поражения и 2 победы. В предыдущем бою в титульном противостоянии за пояс в полутяжелом дивизионе Bellator он уступил единогласным решением судей Вадиму Немкову.

    Состояние бойца: Свой пик кубинец явно прошел, однако за счет невероятной физической формы ему до сих пор удается быть конкурентоспособным и не выглядеть пробитым ветераном, как его очередной оппонент.

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    Невероятный атлетизм и способность держать удар являются серьезным подспорьем Ромеро для успеха в грядущем бою.

    Статистика для ставок

    • За 10 последних поединков в ММА Ромеро ни разу не проиграл досрочно

    • Сантос потерпел поражения в пяти из шести последних боях

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: В этом поединке букмекеры не видят явного фаворита. Шансы Сантоса на успех оцениваются чуть выше. На его победу можно поставить с коэффициентом 1.75, тогда как на победу Ромеро дают коэффициент 2.08.

    Прогноз: Йоэлю Ромеро уже 46 лет. Однако живучесть и стойкость кубинца просто поражают. Он готов выдерживать на себе попадания невероятной силы от более молодых оппонентов на протяжении всех 25-ти минут. Сантос таким крепким подбородком не обладает. Он может упасть в нокаут от первого же точного удара. В связи с этим у Ромеро довольно хорошие шансы на успех.

    Ставка: Победа Йоэля Ромеро за 2.08.

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    Сантос — Ромеро: прогноз, ставка (2.08), статистика, коэффициенты матча 25.02.2024. . Кто выйдет победителем из боя Ромеро и Сантоса?
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