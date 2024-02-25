В рамках турнира PFL vs Bellator 25 февраля пройдет поединок Тиаго Сантоса и Йоэля Ромеро в полутяжелом весе. Начало — 00:05 (мск). Сантос — Ромеро: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Тиаго Сантос

Турнирное положение: Сантос бывший претендент на титул UFC в полутяжелом дивизионе. Но в PFL никакого рейтинга у него пока что нет, потому как единственный его бой в этой организации был признан несостоявшимся.

Последние бои: За 6 предыдущих поединков у Тиаго Сантоса только одна победа и 5 поражений. На закате своей карьеры в UFC он проиграл всем топам полутяжелого дивизиона, включая Джона Джонса, Магомеда Анкалаева, Джонни Уокера, Гловера Тейшейру, Александра Ракича и Джамала Хилла.

Состояние бойца: Бразильца можно охарактеризовать, как пробитого ветерана, который уже не способен держать удар. В свои 40 лет он точно не выглядит конкурентоспособным в потенциальных противостояниях с именитыми и сильными соперниками.

Йоэль Ромеро

Турнирное положение: Ромеро в пиковые годы дрался за титул чемпиона UFC в средней весовой категории. После того, как кубинец перешел в Bellator, он поднялся в полутяжелый вес и там доходил до статуса претендента на титул.

Последние бои: За 5 последних поединков в активе Йоэля Ромеро 3 поражения и 2 победы. В предыдущем бою в титульном противостоянии за пояс в полутяжелом дивизионе Bellator он уступил единогласным решением судей Вадиму Немкову.

Состояние бойца: Свой пик кубинец явно прошел, однако за счет невероятной физической формы ему до сих пор удается быть конкурентоспособным и не выглядеть пробитым ветераном, как его очередной оппонент.

Невероятный атлетизм и способность держать удар являются серьезным подспорьем Ромеро для успеха в грядущем бою.

Статистика для ставок

За 10 последних поединков в ММА Ромеро ни разу не проиграл досрочно

Сантос потерпел поражения в пяти из шести последних боях

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: В этом поединке букмекеры не видят явного фаворита. Шансы Сантоса на успех оцениваются чуть выше. На его победу можно поставить с коэффициентом 1.75, тогда как на победу Ромеро дают коэффициент 2.08.

Прогноз: Йоэлю Ромеро уже 46 лет. Однако живучесть и стойкость кубинца просто поражают. Он готов выдерживать на себе попадания невероятной силы от более молодых оппонентов на протяжении всех 25-ти минут. Сантос таким крепким подбородком не обладает. Он может упасть в нокаут от первого же точного удара. В связи с этим у Ромеро довольно хорошие шансы на успех.

Ставка: Победа Йоэля Ромеро за 2.08.