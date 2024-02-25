В рамках турнира UFC Mexico 25 февраля пройдет поединок Яира Родригеса и Брайана Ортеги в полулегком весе. Начало — 07:20 (мск). Родригес — Ортега: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Яир Родригес

Турнирное положение: Родригес — бывший временный чемпион и бывший претендент на титул в полулегком весе, располагающийся на третьей строчке в рейтинге. Сейчас он вновь является одним из потенциальных кандидатов на титул.

Последние бои: За 5 последних поединков на счету мексиканского бойца 3 и победы 2 поражения. Проигрывал он только двум бывшим чемпионам промоушена Александру Волкановски и Максу Холлоуэю. В предыдущей встрече Яир, как раз, уступил техническим нокаутом австралийцу.

Состояние бойца: В титульном поединке с Волкановски Родригес в очередной раз показал всем свое мастерство в кикбоксинге. Его удары ногами заставили экс-чемпиона идти в партер. А вот с борьбой у Яира есть определенные проблемы. Он не очень хорошо очищается от переводов, но при этом сам контратакует лежа на земле.

Брайан Ортега

Турнирное положение: Брайан не выступал практически полтора года, однако за это время он не потерял своих позиций в рейтинге. Бывший претендент на титул сейчас располагается на четвертой строчке в ростере полулегкого дивизиона.

Последние бои: Его предыдущий бой летом 2022-го проходил с тем самым Яиром. Тогда Ортега получил травму ноги в первом раунде и в итоге проиграл поединок техническим нокаутом. Всего за последних 5 боев у него 2 победы и 3 поражения.

Состояние бойца: Сказать о том, в какой сейчас форме пребывает Ортега в связи с полуторагодовалым отсутствием из-за травмы очень сложно. Однако даже в пиковые годы американец испытывал проблемы с защитой от ударов в стойке.

Так что вряд ли за прошедшие полтора года он стал сильнее. Единственное, что остается Ортеге, так это надеяться на свою борьбу.

Статистика для ставок

Брайан Ортега потерпел 3 поражения за 4 последних поединка

Яир Родригес выиграл 4 из шести предыдущих встреч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: В грядущем поединке, по мнению букмекеров, нет явного фаворита. На успех Яира Родригеса предлагают сделать ставку с коэффициентом 1.65. На победу Брайана Ортеги можно поставить за 2.30.

Прогноз: Отсутствие Ортеги в октагоне в полтора года станет ключевым фактором в этом поединке. Более лучшая физическая форма Яира и его внушительные навыки кикбоксинга помогут ему взять верх в этой встрече. Ортега с его посредственной защитой от ударов ничего не сможет поделать с таким прессингом в стойке со стороны мексиканца.

Ставка: Победа Яира Родригеса за 1.65.