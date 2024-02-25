ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Артур — главное приобретение зимнего трансферного окнаЗимнее трансферное окно в РПЛ. Как изменились составы за это время Тим Цзю5 причин, почему Тим Цзю может победить Теренса Кроуфорда «Барселона» — «Наполи»ЛЧ. Триумф обороны в Милане, триллер в Португалии, хаотичное «дерби Марадоны» в Каталонии
  • 20:15
    • Калинская сенсационно переиграла Свентек в полуфинале турнира в Дубае
  • 20:12
    • Хачанов справился с Попыриным и пробился в финал турнира в Дохе
  • 19:38
    • «Локомотив» в овертайме дожал «Нефтехимик»
  • 19:09
    • «Балтика» разгромила «Динамо» в товарищеском матче
    Все новости спорта

    Родригес снова победит Ортегу?

    Родригес — Ортега. Ставка (к. 1.65) и прогноз на ММА, UFC Mexico, 25 февраля 2024 года

    Прогнозы на ММА Прогнозы на UFC Прогнозы на Макс Холлоуэй Прогнозы на Александр Волкановски
    Прогноз и ставки на Родригес — Ортега
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Яир Родригес и Брайан Ортега
    В рамках турнира UFC Mexico 25 февраля пройдет поединок Яира Родригеса и Брайана Ортеги в полулегком весе. Начало — 07:20 (мск). Родригес — Ортега: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Яир Родригес

    Турнирное положение: Родригес — бывший временный чемпион и бывший претендент на титул в полулегком весе, располагающийся на третьей строчке в рейтинге. Сейчас он вновь является одним из потенциальных кандидатов на титул.

    Последние бои: За 5 последних поединков на счету мексиканского бойца 3 и победы 2 поражения. Проигрывал он только двум бывшим чемпионам промоушена Александру Волкановски и Максу Холлоуэю. В предыдущей встрече Яир, как раз, уступил техническим нокаутом австралийцу.

    Состояние бойца: В титульном поединке с Волкановски Родригес в очередной раз показал всем свое мастерство в кикбоксинге. Его удары ногами заставили экс-чемпиона идти в партер. А вот с борьбой у Яира есть определенные проблемы. Он не очень хорошо очищается от переводов, но при этом сам контратакует лежа на земле.

    Брайан Ортега

    Турнирное положение: Брайан не выступал практически полтора года, однако за это время он не потерял своих позиций в рейтинге. Бывший претендент на титул сейчас располагается на четвертой строчке в ростере полулегкого дивизиона.

  • Титульники с Бейдером и «Питбулем», дебют Немкова в тяжелом весе. Анонс карда PFL vs Bellator
  • 3 титульных боя, 2 претендентских поединка и первое выступление Вадима Немкова в тяжелом дивизионе
  • 21/02/2024

    • Последние бои: Его предыдущий бой летом 2022-го проходил с тем самым Яиром. Тогда Ортега получил травму ноги в первом раунде и в итоге проиграл поединок техническим нокаутом. Всего за последних 5 боев у него 2 победы и 3 поражения.

    Состояние бойца: Сказать о том, в какой сейчас форме пребывает Ортега в связи с полуторагодовалым отсутствием из-за травмы очень сложно. Однако даже в пиковые годы американец испытывал проблемы с защитой от ударов в стойке.

    100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle 9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis

    Так что вряд ли за прошедшие полтора года он стал сильнее. Единственное, что остается Ортеге, так это надеяться на свою борьбу.

    Статистика для ставок

    • Брайан Ортега потерпел 3 поражения за 4 последних поединка

    • Яир Родригес выиграл 4 из шести предыдущих встреч

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: В грядущем поединке, по мнению букмекеров, нет явного фаворита. На успех Яира Родригеса предлагают сделать ставку с коэффициентом 1.65. На победу Брайана Ортеги можно поставить за 2.30.

    Прогноз: Отсутствие Ортеги в октагоне в полтора года станет ключевым фактором в этом поединке. Более лучшая физическая форма Яира и его внушительные навыки кикбоксинга помогут ему взять верх в этой встрече. Ортега с его посредственной защитой от ударов ничего не сможет поделать с таким прессингом в стойке со стороны мексиканца.

    Ставка: Победа Яира Родригеса за 1.65.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.94
  • Прогноз на матч Веен Висбаден — Падерборн
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  2.17
  • Прогноз на матч Хольштайн Киль — Санкт-Паули
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  1.80
  • Прогноз на матч Утрехт — Хераклес
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Байер — Майнц
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  1.88
  • Прогноз на матч Вальядолид — Овьедо
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  3.04
  • Прогноз на матч Козенца — Сампдория
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  2.18
  • Прогноз на матч Болонья — Верона
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.30
  • Прогноз на матч Шарлеруа — Генк
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.14
  • Прогноз на матч Ковентри — Престон
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  4.27
  • Прогноз на матч Шелбурн — Шемрок Роверс
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.25
  • Прогноз на матч Реал Сосьедад — Вильярреал
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.97
  • Прогноз на матч Лидс — Лестер
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Мец — Лион
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  5.21
  • Экспресс дня 23 февраля
  • Сегодня в 23:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Родригес — Ортега: прогноз, ставка (1.65), статистика, коэффициенты матча 25.02.2024. . Родригес снова победит Ортегу?
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры