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    «Арсенал» и «Байер» продлят победные серии, «Барса» снова пропустит

    Экспресс дня 17 февраля. Ставки и прогнозы на футбол

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    Алекс Гримальдо
    В очередном экспрессе рассмотрим предстоящие матчи в английской Премьер-лиге, испанской Ла Лиге и Бундеслиге. На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

    «Бернли» — «Арсенал»

    Футбол. Чемпионат Англии

    «Арсенал» снова один из главных участников чемпионской гонки благодаря недавним успехам.

    «Канониры» выиграли четыре предыдущих матча в чемпионате, при этом наколотив целую пачку мячей.

    В прошлом туре команда Микеля Артеты разгромила на выезде «Вест Хэм» со счетом 6:0. Одним из лучших был Букайо Сака, оформивший дубль.

    Перед этим «Арсенал» выиграл у «Кристал Пэлас», «Ноттингем Форест» и «Ливерпуля», забив в общей сложности десять мячей.

    Все прогнозы на АПЛ

    «Бернли» выиграл лишь один из десяти предыдущих матчей в АПЛ и по-прежнему находится на предпоследней строчке.

    В данном случае все очевидно, «Арсенал» продлит победную серию и продолжит погоню за «Ливерпулем» и «Манчестер Сити».

    Ставка: победа «Арсенала» + тотал больше 1,5 за 1.50.

    «Сельта» — «Барселона»

    Футбол. Чемпионат Испании

    «Барселона» продолжает мечтать о чемпионском титуле, но в этом году это вряд ли возможно.

    На прошлой неделе сине-гранатовые провели еще один провальный матч, не сумев обыграть «Гранаду».

    Домашняя встреча с одним из аутсайдеров завершилась вничью — 3:3. «Барса» в очередной раз ужасно сыграла в обороне.

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    Команда Хави пропустила 15 мячей в шести предыдущих матчах. Понятно, что с такой игрой в защите будет сложно догнать мадридский «Реал».

    «Сельта» находится рядом с зоной вылета, но есть подозрение, что и ей тоже удастся добавить головной боли руководству «Барселоны». Поговаривают, что Хави могут уволить уже в ближайшее время, если команда потеряет очки в предстоящих матчах.

    Ставка: обе команды забьют за 1.63.

    «Хайденхайм» — «Байер»

    Футбол. Чемпионат Германии

    «Байер» в прошлом туре нокаутировал «Баварию», тем самым окончательно подтвердив серьезность своих чемпионских намерений.

    Команда Хаби Алонсо разгромила своего главного конкурента со счетом 3:0.

    Благодаря этой победе леверкузенский клуб продлил свою уникальную серию без поражений. «Фармацевты» еще ни разу не проигрывали в этом сезоне, и это касается всех турниров, а не только Бундеслиги.

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    «Хайденхайм», как ни странно, тоже может кое-чем похвастаться. Хозяева ни разу не проиграли в восьми предыдущих турах, благодаря чему закрепились в середине турнирной таблицы. На этом отрезке у них четыре победы и столько же ничьих.

    Несмотря на то, что «Хайденхайм» сейчас в порядке, это вряд ли помешает «Байеру» добавить в свою копилку еще три очка.

    Ставка: победа «Байера» + тотал больше 1,5 за 1.51.

    Общий коэффициент — 3.69.

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