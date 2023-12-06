В очередном экспрессе рассмотрим предстоящие матчи в английской Премьер-лиге и французской Лиге 1. На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

«Шеффилд Юнайтед» — «Ливерпуль»

Футбол. Чемпионат Англии

«Ливерпуль» несколько дней назад устроил сумасшедший камбэк в домашнем матче с «Фулхэмом» (4:3), после которого поднялся в турнирной таблице АПЛ на второе место.

«Красные» уступали 2:3 незадолго до финального свистка, но в итоге одержали победу благодаря гола Ватару Эндо и Трента Александера-Арнолда.

Это был один из тех случаев, когда уместно вспомнить про невероятную магию «Энфилда». Но это не главный и уж тем более не единственный секрет успеха.

На самом деле, «Ливерпуль» в текущем сезоне в большом порядке. Достаточно взглянуть на результаты: команда Юргена Клоппа до сих пор потерпела лишь одно поражение в текущей кампании.

Сложно сказать, за счет чего худшая команда лиги может остановить одного из претендентов на чемпионский титул.

Ставка: победа «Ливерпуля» + тотал больше 2,5 за 1.47.

«Манчестер Юнайтед» — «Челси»

Футбол. Чемпионат Англии

После небольшого затишья в «Манчестер Юнайтед», похоже, снова началась неприятная суета.

Стоило только «красным дьяволам» провести несколько неудачных матчей, как в прессе снова появилась информация о том, что игроки недовольны Эриком тен Хагом. Все претензии сводятся к чересчур жестким методам работы нидерландца.

На прошлой неделе «МЮ» сыграл вничью с «Галатасараем» (3:3) в Лиге чемпионов.

Главным антигероем снова стал Андре Онана. Камерунский вратарь пропустил очередной странный гол.

Еще через несколько дней «МЮ» уступил на поле «Ньюкасла» — 0:1. Счет в данном случае абсолютно не отображает содержание матча. «Сороки» «возили» недовольную команду тен Хага с первой и до последней минуты.

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«Челси», который совсем недавно устроил дичайшую перестрелку с «Манчестер Сити» (4:3) и порвал оборону «Брайтона» (3:2), скорее всего, воспользуется проблемами соперника.

Ставка: тотал «Челси» больше 1,5 за 1.99.

«Марсель» — «Лион»

Футбол. Чемпионат Франции

Этот матч должен был состояться еще в ноябре, но «Лион», как известно, отказался выходить на игру из-за нападения местных хулиганов на автобус, в котором находились игроки и тренерский штаб команды.

Больше всех тогда пострадал Фабио Гроссо, получивший травмы головы. Но теперь итальянцу можно не беспокоиться за собственную безопасность — на прошлой неделе он был уволен.

«Лион» по-прежнему находится на последнем месте, поэтому решение о смене главного тренера вряд ли стало для кого-то сюрпризом.

Все прогнозы на футбол

В текущем чемпионате Франции «Лион» одержал лишь одну победу и забил 11 мячей. В общем, настоящая катастрофа.

Но также стоит обратить внимание на то, что «Марсель» выиграл лишь два из десяти предыдущих матчей в Лиге 1. Команда Дженнаро Гаттузо тоже не впечатляет.

В данном случае есть смысл рассмотреть ставки на голы.

Ставка: обе команды забьют за 1.78.

Общий коэффициент — 5.20.