ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Экспресс
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Алексей МиранчукТрансферный дайджест. 28 ноября — 4 декабря Хамад МеджедовичПротеже Джоковича выиграл молодежный Итоговый турнир, Надаль объявил о возвращении, а Эрика Андреева дошла до финала в Андорре «Ак Барс» в матче с «Ладой»СКА по-прежнему не проигрывает, «Ак Барс» выбирается из кризиса, лидеры конференций теряют очки
    Все новости спорта

    «Челси» вскроет оборону «МЮ», а «Лион» забьет на поле «Марселя»

    Экспресс дня 6 декабря. Ставки и прогнозы на футбол

    Экспресс
    Прогноз и ставки на Экспресс дня 6 декабря
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Энцо Фернандес
    В очередном экспрессе рассмотрим предстоящие матчи в английской Премьер-лиге и французской Лиге 1. На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

    «Шеффилд Юнайтед» — «Ливерпуль»

    Футбол. Чемпионат Англии

    «Ливерпуль» несколько дней назад устроил сумасшедший камбэк в домашнем матче с «Фулхэмом» (4:3), после которого поднялся в турнирной таблице АПЛ на второе место.

    «Красные» уступали 2:3 незадолго до финального свистка, но в итоге одержали победу благодаря гола Ватару Эндо и Трента Александера-Арнолда.

    Это был один из тех случаев, когда уместно вспомнить про невероятную магию «Энфилда». Но это не главный и уж тем более не единственный секрет успеха.

    На самом деле, «Ливерпуль» в текущем сезоне в большом порядке. Достаточно взглянуть на результаты: команда Юргена Клоппа до сих пор потерпела лишь одно поражение в текущей кампании.

  • Маэстро полузащиты. Трент спас «Ливерпуль» в триллере с семью голами на «Энфилде»
  • Реакция английских СМИ на сверхрезультативный матч в Мерсисайде
  • 03/12/2023

    • Сложно сказать, за счет чего худшая команда лиги может остановить одного из претендентов на чемпионский титул.

    Ставка: победа «Ливерпуля» + тотал больше 2,5 за 1.47.

    «Манчестер Юнайтед» — «Челси»

    Футбол. Чемпионат Англии

    После небольшого затишья в «Манчестер Юнайтед», похоже, снова началась неприятная суета.

    Стоило только «красным дьяволам» провести несколько неудачных матчей, как в прессе снова появилась информация о том, что игроки недовольны Эриком тен Хагом. Все претензии сводятся к чересчур жестким методам работы нидерландца.

    На прошлой неделе «МЮ» сыграл вничью с «Галатасараем» (3:3) в Лиге чемпионов.

    Главным антигероем снова стал Андре Онана. Камерунский вратарь пропустил очередной странный гол.

    100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle 9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis

    Еще через несколько дней «МЮ» уступил на поле «Ньюкасла» — 0:1. Счет в данном случае абсолютно не отображает содержание матча. «Сороки» «возили» недовольную команду тен Хага с первой и до последней минуты.

    Все прогнозы на АПЛ

    «Челси», который совсем недавно устроил дичайшую перестрелку с «Манчестер Сити» (4:3) и порвал оборону «Брайтона» (3:2), скорее всего, воспользуется проблемами соперника.

    Ставка: тотал «Челси» больше 1,5 за 1.99.

    «Марсель» — «Лион»

    Футбол. Чемпионат Франции

    Этот матч должен был состояться еще в ноябре, но «Лион», как известно, отказался выходить на игру из-за нападения местных хулиганов на автобус, в котором находились игроки и тренерский штаб команды.

    Больше всех тогда пострадал Фабио Гроссо, получивший травмы головы. Но теперь итальянцу можно не беспокоиться за собственную безопасность — на прошлой неделе он был уволен.

    «Лион» по-прежнему находится на последнем месте, поэтому решение о смене главного тренера вряд ли стало для кого-то сюрпризом.

    Все прогнозы на футбол

    В текущем чемпионате Франции «Лион» одержал лишь одну победу и забил 11 мячей. В общем, настоящая катастрофа.

    Но также стоит обратить внимание на то, что «Марсель» выиграл лишь два из десяти предыдущих матчей в Лиге 1. Команда Дженнаро Гаттузо тоже не впечатляет.

    В данном случае есть смысл рассмотреть ставки на голы.

    Ставка: обе команды забьют за 1.78.

    Общий коэффициент — 5.20.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.21
  • Прогноз на матч Арарат — Арарат-Армения
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  2.30
  • Прогноз на матч Металлург Мг — ЦСКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.27
  • Прогноз на матч Автомобилист — СКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  1.98
  • Прогноз на матч Спартак — Динамо Москва
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.88
  • Прогноз на матч Парри — Аншба
  • Теннис
  • Сегодня в 19:30
    •  2.65
  • Прогноз на матч Северсталь — Ак Барс
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.95
  • Прогноз на матч Кайзерслаутерн — Нюрнберг
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Херцог — Лепченко
  • Теннис
  • Сегодня в 21:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Ацнета — Хетафе
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Канепи — Паке
  • Теннис
  • Сегодня в 21:30
    •  1.79
  • Прогноз на матч Вулверхэмптон — Бернли
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  2.52
  • Прогноз на матч Боруссия М — Вольфсбург
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.02
  • Прогноз на матч Хомбург — Санкт-Паули
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.12
  • Прогноз на матч Анже — Гренобль
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Экспресс дня 6 декабря: прогноз, ставка (5.20), статистика, коэффициенты матча 06.12.2023. Экспресс. «Челси» вскроет оборону «МЮ», а «Лион» забьет на поле «Марселя»
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры