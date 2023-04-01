ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Экспресс
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Бавария» — «Боруссия»Чемпионские гонки, места в еврокубках, вылеты и битва за честь. За чем следить в топ-5 лигах Европы Маурисио ПочеттиноТренерская карусель. Как сборная Бразилии может помочь Почеттино оказаться в «Реале» UFLUFL: шесть главных моментов, увиденных в геймплейном видео
  • 13:18
    • Сака стал лучшим игроком месяца в АПЛ
    Все новости спорта

    «Бавария» устроит погром «Дортмунду», а «Челси» пропустит от «Астон Виллы»

    Экспресс дня 1 апреля. Прогнозы и ставки на футбол

    Экспресс
    Прогноз и ставки на Экспресс дня 1 апреля
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Томас Тухель
    В новом экспрессе рассмотрим предстоящие матчи в английской Премьер-лиге, испанской Ла Лиге и Бундеслиге. На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

    «Челси» — «Астон Вилла»

    Футбол. Чемпионат Англии

    «Челси» по-прежнему находится в середине турнирной таблицы АПЛ, но надо признать, что в марте «синие» наконец-то пришли в себя.

    Перед международной паузой команда Грэма Поттера выдала серию из четырех матчей без поражений.

    И на этом отрезке у «Челси» сразу три победы — над «Лидсом» и «Лестером» в чемпионате Англии и над дортмундской «Боруссией» в рамках Лиги чемпионов.

    И самое главное, что футбол лондонского клуба тоже оставил приятное впечатление.

    Впрочем, то же самое можно сказать и про «Астон Виллу». Команда Унаи Эмери набрала 10 очков в четырех предыдущих турах АПЛ.

  • Тренерская карусель. Как сборная Бразилии может помочь Почеттино оказаться в «Реале»
  • А еще решение Карло Анчелотти (или «Реала») может существенно повлиять на планы «Тоттенхэма»
  • Вчера

    • И еще один интересный момент: «Астон Вилла» потерпела лишь одно поражение в шести последних матчах на выезде. Клуб из Бирмингема не смог набрать очки только на поле «Манчестер Сити».

    Все прогнозы на АПЛ

    В общем, очевидно, что «Челси» ждет непростой матч. И сразу после паузы лучше обойтись без ставок на фаворитов.

    Ставка: обе команды забьют за 1.90.

    «Жирона» — «Эспаньол»

    Футбол. Чемпионат Испании

    «Жирона» перед перерывом провела ряд бодрых матчей, которые запомнились, прежде всего, своей результативностью.

    В четырех из пяти предыдущих матчей «Жироны» было забито не менее четырех мячей.

    Например, у «Альмерии» команда Мичела Санчеса выиграла со счетом 6:2. Также можно вспомнить гостевую победу над «Атлетиком» — 3:2.

    40$ИгратьФрибет новым игрокамlas atlantis 500$ИгратьБонусы к первым ставкамbet365

    Так савпало, что «Жирона» заметно прибавила в атаке после перехода украинского полузащитника Виктора Цыганкова, который в семи матчах забил три гола и сделал три результативные передачи.

    Вполне вероятно, что оборона «Эспаньола», проигравшего четыре из пяти предыдущих матчей на выезде, тоже почувствует на себе силы нападения «Жироны».

    Ставка: тотал «Жироны» больше 1,5 за 1.97.

    «Бавария» — «Боруссия» Дортмунд

    Футбол. Чемпионат Германии

    «Бавария» стала главным ньюсмейкером второй половины марта. Пока все готовились к матчам сборных, мюнхенский клуб внезапно решил сменить главного тренера.

    Сразу после сенсационного увольнения Юлиана Нагельсманна команду возглавил Томас Тухель.

    И после этой рокировки больше всех напрягся Хосеп Гвардиола, чей «Манчестер Сити» постоянно мучилс с «Челси» Тухеля. Как известно, впереди у чемпиона Англии два матча с «Баварией» в Лиге чемпионов.

  • Идеальная замена. «Бавария» не ошиблась, сменив Нагельсмана на Тухеля
  • Рассказываем, почему мюнхенская «Бавария» права, заменив модного специалиста проверенным победителем
  • 25/03/2023

    • Разумеется, в «Боруссии» тоже напряглись, зная о том, как играют команды Тухеля.

    «Дортмунд» едет в Мюнхене в статусе лидера Бундеслиги, но есть подозрение, что после матча с Рекордмайстером команда Эдина Терзича снова будет в роли догоняющего.

    Все прогнозы на Бундеслигу

    Поговаривают, что в «Баварии» далеко не всем понравились недавние перестановки, но это не то место, игроки будут долго переживать из-за смены тренера. Скорее всего, «Бавария» снесет «Боруссию» в предстоящем матче и вернется на привычное для себя первое место.

    Ставка: победа «Баварии» за 1.53.

    Общий коэффициент — 5.91.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.25
  • Прогноз на матч Касива Рейсол — Урава Редс
  • Футбол
  • Сегодня в 13:00
    •  2.02
  • Прогноз на матч Банга — Хегельман Литауэн
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.32
  • Прогноз на матч Нюрнберг — Дармштадт
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.28
  • Прогноз на матч Фортуна — Гамбург
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  1.98
  • Прогноз на матч Медведев — Хачанов
  • Теннис
  • Сегодня в 20:00
    •  2.07
  • Прогноз на матч Айнтрахт — Бохум
  • Футбол
  • Сегодня в 21:30
    •  2.14
  • Прогноз на матч Дженоа — Реджина
  • Футбол
  • Сегодня в 21:30
    •  2.33
  • Прогноз на матч Дандолк — Шемрок Роверс
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.88
  • Прогноз на матч Марсель — Монпелье
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Квитова — Кырстя
  • Теннис
  • Сегодня в 22:00
    •  2.27
  • Прогноз на матч Бернли — Сандерленд
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  4.58
  • Экспресс дня 31 марта
  • Сегодня в 22:00
    •  2.02
  • Прогноз на матч Мальорка — Осасуна
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.83
  • Прогноз на матч Леванте — Сарагоса
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Экспресс дня 1 апреля: прогноз, ставка (5.91), статистика, коэффициенты матча 01.04.2023. Экспресс. «Бавария» устроит погром «Дортмунду», а «Челси» пропустит от «Астон Виллы»
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры