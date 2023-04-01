«Челси» — «Астон Вилла»
Футбол. Чемпионат Англии
«Челси» по-прежнему находится в середине турнирной таблицы АПЛ, но надо признать, что в марте «синие» наконец-то пришли в себя.
Перед международной паузой команда Грэма Поттера выдала серию из четырех матчей без поражений.
И на этом отрезке у «Челси» сразу три победы — над «Лидсом» и «Лестером» в чемпионате Англии и над дортмундской «Боруссией» в рамках Лиги чемпионов.
И самое главное, что футбол лондонского клуба тоже оставил приятное впечатление.
Впрочем, то же самое можно сказать и про «Астон Виллу». Команда Унаи Эмери набрала 10 очков в четырех предыдущих турах АПЛ.
В общем, очевидно, что «Челси» ждет непростой матч. И сразу после паузы лучше обойтись без ставок на фаворитов.
Ставка: обе команды забьют за 1.90.
«Жирона» — «Эспаньол»
Футбол. Чемпионат Испании
«Жирона» перед перерывом провела ряд бодрых матчей, которые запомнились, прежде всего, своей результативностью.
Например, у «Альмерии» команда Мичела Санчеса выиграла со счетом 6:2. Также можно вспомнить гостевую победу над «Атлетиком» — 3:2.
Так савпало, что «Жирона» заметно прибавила в атаке после перехода украинского полузащитника Виктора Цыганкова, который в семи матчах забил три гола и сделал три результативные передачи.
Вполне вероятно, что оборона «Эспаньола», проигравшего четыре из пяти предыдущих матчей на выезде, тоже почувствует на себе силы нападения «Жироны».
Ставка: тотал «Жироны» больше 1,5 за 1.97.
«Бавария» — «Боруссия» Дортмунд
Футбол. Чемпионат Германии
«Бавария» стала главным ньюсмейкером второй половины марта. Пока все готовились к матчам сборных, мюнхенский клуб внезапно решил сменить главного тренера.
Сразу после сенсационного увольнения Юлиана Нагельсманна команду возглавил Томас Тухель.
И после этой рокировки больше всех напрягся Хосеп Гвардиола, чей «Манчестер Сити» постоянно мучилс с «Челси» Тухеля. Как известно, впереди у чемпиона Англии два матча с «Баварией» в Лиге чемпионов.
Разумеется, в «Боруссии» тоже напряглись, зная о том, как играют команды Тухеля.
«Дортмунд» едет в Мюнхене в статусе лидера Бундеслиги, но есть подозрение, что после матча с Рекордмайстером команда Эдина Терзича снова будет в роли догоняющего.
Поговаривают, что в «Баварии» далеко не всем понравились недавние перестановки, но это не то место, игроки будут долго переживать из-за смены тренера. Скорее всего, «Бавария» снесет «Боруссию» в предстоящем матче и вернется на привычное для себя первое место.
Ставка: победа «Баварии» за 1.53.
Общий коэффициент — 5.91.