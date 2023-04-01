В новом экспрессе рассмотрим предстоящие матчи в английской Премьер-лиге, испанской Ла Лиге и Бундеслиге. На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

«Челси» — «Астон Вилла»

Футбол. Чемпионат Англии

«Челси» по-прежнему находится в середине турнирной таблицы АПЛ, но надо признать, что в марте «синие» наконец-то пришли в себя.

Перед международной паузой команда Грэма Поттера выдала серию из четырех матчей без поражений.

И на этом отрезке у «Челси» сразу три победы — над «Лидсом» и «Лестером» в чемпионате Англии и над дортмундской «Боруссией» в рамках Лиги чемпионов.

И самое главное, что футбол лондонского клуба тоже оставил приятное впечатление.

Впрочем, то же самое можно сказать и про «Астон Виллу». Команда Унаи Эмери набрала 10 очков в четырех предыдущих турах АПЛ.

И еще один интересный момент: «Астон Вилла» потерпела лишь одно поражение в шести последних матчах на выезде. Клуб из Бирмингема не смог набрать очки только на поле «Манчестер Сити».

Все прогнозы на АПЛ

В общем, очевидно, что «Челси» ждет непростой матч. И сразу после паузы лучше обойтись без ставок на фаворитов.

Ставка: обе команды забьют за 1.90.

«Жирона» — «Эспаньол»

Футбол. Чемпионат Испании

«Жирона» перед перерывом провела ряд бодрых матчей, которые запомнились, прежде всего, своей результативностью.

В четырех из пяти предыдущих матчей «Жироны» было забито не менее четырех мячей.

Например, у «Альмерии» команда Мичела Санчеса выиграла со счетом 6:2. Также можно вспомнить гостевую победу над «Атлетиком» — 3:2.

Так савпало, что «Жирона» заметно прибавила в атаке после перехода украинского полузащитника Виктора Цыганкова, который в семи матчах забил три гола и сделал три результативные передачи.

Вполне вероятно, что оборона «Эспаньола», проигравшего четыре из пяти предыдущих матчей на выезде, тоже почувствует на себе силы нападения «Жироны».

Ставка: тотал «Жироны» больше 1,5 за 1.97.

«Бавария» — «Боруссия» Дортмунд

Футбол. Чемпионат Германии

«Бавария» стала главным ньюсмейкером второй половины марта. Пока все готовились к матчам сборных, мюнхенский клуб внезапно решил сменить главного тренера.

Сразу после сенсационного увольнения Юлиана Нагельсманна команду возглавил Томас Тухель.

И после этой рокировки больше всех напрягся Хосеп Гвардиола, чей «Манчестер Сити» постоянно мучилс с «Челси» Тухеля. Как известно, впереди у чемпиона Англии два матча с «Баварией» в Лиге чемпионов.

Разумеется, в «Боруссии» тоже напряглись, зная о том, как играют команды Тухеля.

«Дортмунд» едет в Мюнхене в статусе лидера Бундеслиги, но есть подозрение, что после матча с Рекордмайстером команда Эдина Терзича снова будет в роли догоняющего.

Все прогнозы на Бундеслигу

Поговаривают, что в «Баварии» далеко не всем понравились недавние перестановки, но это не то место, игроки будут долго переживать из-за смены тренера. Скорее всего, «Бавария» снесет «Боруссию» в предстоящем матче и вернется на привычное для себя первое место.

Ставка: победа «Баварии» за 1.53.

Общий коэффициент — 5.91.