Экспресс дня 4 января. Прогнозы и ставки на футбол

Традиционный экспресс из трех матчей от LiveSport.ru. На этот раз рассмотрим матчи из чемпионатов Англии и Испании.

«Саутгемптон» — «Ливерпуль»

Футбол. Чемпионат Англии. АПЛ. 17-й тур

«Саутгемптон» с 26 набранными пунктами идет девятым в турнирной таблице АПЛ, однако от третьего места команда отстает всего на три очка.

Отметим, что «святые» не могут победить в последних четырех встречах первенства. Последнюю викторию они одержал в середине декабря дома над «Шеффилдом Юнайтед» (3:0). В предыдущих двух турах коллектив поочередно расходился миром на выезде с «Фулхэмом» и в родных стенах с «Вест Хэмом» (по 0:0).

«Ливерпуль» с 33 очками в турнирной таблице Премьер-лиги занимает первую позицию, но обходит второй «Манчестер Юнайтед» только по дополнительным показателям.

«Красные» неудачно провели свои два последних матча. Сперва они дома поделили очки с «Вест Бромвичем» (1:1), а затем на выезде разошлись миром с «Ньюкаслом», сыграв 0:0.

После неудачных матчей «красные» будут настроены взять три очка в этой игре. Прогнозируем, что они их добудут.

Ставка: победа «Ливерпуля» за 1.70.

«Валенсия» — «Кадис»

Футбол. Чемпионат Испании. Примера. 17-й тур

В активе «Валенсии» находится 15 набранных очков, с которыми команда разместилась в зоне вылета, однако находясь от безопасной позиции на расстоянии одного балла.

Накануне «летучие мыши» проиграли на выезде «Гранаде» со счетом 1:2, что стало для них вторым фиаско подряд. А не побеждают они уже на протяжении семи встреч — четыре ничьи и три проигрыша.

У «Кадиса» перед этим туром числится 19 очков и он располагается в середине турнирной таблицы Примеры.

В своем последнем проведенном поединке коллектив дома сыграл вничью с «Вальядолидом» (0:0). Перед этим он потерпел три подряд поражения без забитых голов, а выиграть удалось всего в одном из восьми предыдущих матчей чемпионата.

Находящаяся в зоне вылета «Валенсия» будет решительно настроена покинуть ее по итогам этого матча. Ставим в этом поединке на викторию хозяев с 0 форой.

Ставка: победа «Валенсии» с форой 0 за 1.51.

«Жирона» — «Сабадель»

Футбол. Чемпионат Испании. Сегунда. 20-й тур

«Жирона» по итогам 19 туров Сегунды набрала 28 очков и идет на восьмом месте в турнирной таблице, отставая от зоны плей-офф на четыре пункта.

В своем последнем матче каталонцы проиграли на выезде «Тенерифе» со счетом 0:2. До этого они провели четыре матча без поражений и без пропущенных голов, выиграв три игры при одной мировой.

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«Сабадель» перед этим туром занимает третье место с конца в турнирной таблице второго по значимости испанского дивизиона, имея в своем активе 18 очков и отстает от спасительной позиции на один пункт.

Отметим, что коллектив не проигрывает в последних трех поединках первенства, выиграв одну встречу при двух ничейных исходах, одна из них была в минувшем туре 1:1 в гостях у «Кастельона».

«Жирона» особо сильно проводит домашние встречи, так что в игре с аутсайдером вполне может рассчитывать на три очка.

Ставка: победа «Жироны» за 1.79.

Общий коэффициент — 4.59. 0