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    «Барселона» и «Атлетико» не порадуют результативностью?

    Экспресс дня 30 июня. Прогнозы и ставки на футбол

    Экспресс
    Прогноз и ставки на Экспресс дня 30 июня
    «Атлетико» — «Барселона»
    В последний день июня в чемпионатах Испании, Англии и Италии состоятся поединки очередных туров.

    «Барселона» — «Атлетико»

    Футбол. Чемпионат Испании. 33-й тур

    «Барселона» на данный момент идет на втором месте в турнирной таблице Примеры, отставая от мадридского «Реала» на два балла.

    После рестарта каталонцы сперва в гостях разгромили «Мальорку» (4:0), после чего были две ничьи и две победы. Мировые состоялись на выезде с крепкой «Севильей» (0:0) и ведущей борьбу за выживание «Сельтой» (2:2) накануне.

    «Атетико» расположился на третьей позиции в турнирной таблице испанского первенства, проигрывая много двум лидерам, а ближайшего преследователя обходит на четыре балла.

    Рестартовали «матрасники» с выездной мировой с «Атлетиком» (1:1), а далее в четырех матчах подряд побеждали. Сперва они одержали три «сухие» виктории, и только в прошлом туре они дома пропустили, одолев «Алавес» (2:1).

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    • Вряд ли от данного поединка можно ожидать изобилия голов. Рекомендуем в этой игре ставить на ТМ 3,0.

    Ставка: ТМ 3,0 за 1.42.

    «Брайтон» — «Манчестер Юнайтед»

    Футбол. Чемпионат Англии. 32-й тур

    «Брайтон» в этом чемпионате ведет борьбу за выживание. На данный момент команда идет в турнирной таблице на 15 место, опережая зону вылета всего на шесть очков.

    Пост-карантинные матчи «чайки» провели неплохо. Сперва они на своем поле обыграли «Арсенал» (2:1), а накануне в гостях разошлись нулевой ничьей с «Лестором».

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    «Манчестер Юнайтед» в турнирной таблице идет шестым, уступая пятой строке три очка, имея при этом игру в запасе. От топ-4 манкунианцев отделяет пять пунктов.

    В июне «красные дьяволы» провели в первенстве два поединка, в которых в гостях разошлись миром с «Тоттенхемом» (1:1), а в своем последнем сыгранном матче в родных стенах разгромили «Шеффилд Юнайтед» (3:0).

    «МЮ» имеет длительную беспроигрышную серию, но коллектив имеет проблемы с выездными встречами. Поэтому в этом матче есть смысл ставить с форой на хозяев.

    Ставка: победа «Брайтона» с форой (+1,5) за 1.42.

    «Дженоа» — «Ювентус»

    Футбол. Чемпионат Италии. 29-й тур

    «Дженоа» с 26 набранными баллами расположился на 16 месте в турнирной таблице Серии А, оторвавшись от зоны вылета всего лишь на один пункт.

    «Грифоны» рестартовали домашним крупным поражением от «Пармы» (1:4), после чего расписали выездную мировую с конкурентом в борьбе за выживание — «Брешией» (2:2).

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    «Ювентус» — лидер текущего итальянского первенства. У туринцев на счету 69 баллов и отрыв от второго места в четыре пункта.

    Оба поединка после отдыха «черно-белые» выиграли, поочередно одолев на выезде «Болонью» (2:0) и дома «Лечче» (4:0). Отметим, что у «Юве» 5-матчевая выигрышная серия в Серии А.

    Наверняка лидер Серии А добудет очередную победу в чемпионате и приблизит свое чемпионство.

    Ставка: победа «Ювентуса» за 1.46.

    Итоговый коэффициент — 2.94. 0

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    Экспресс дня 30 июня. Прогнозы и ставки на футбол. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.94
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