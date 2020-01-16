Экспресс дня 16 января. Прогнозы и ставки на футбол и хоккей

В четверг, 16 января, состоятся футбольные матчи в Кубке Италии и Кубке Франции, а также хоккейная встреча СКА и «Йокерита» в КХЛ.

«Парма» — «Рома»

Футбол. Кубок Италии. 1/8 финала

«Парма» в прошлой игре разобралась с «Лечче» (2:0), а перед этим был провал в поединке с «Аталантой» (0:5).

До встречи с бергамцами у «крестоносцев» была серия из пяти игр без поражений — четыре победы и одна ничья. В турнирной таблице Серии А «желто-синие» набрали 25 очков и идут седьмыми.

В Кубке Италии «Парма» уже преодолела два этапа, одолев на своем поле «Венесию» (3:1) и «Фрозиноне» (2:1).

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«Рома» в прошлом поединке встречалась с «Ювентусом» и уступила — 1:2. Это была вторая подряд неудача для римлян после фиаско против «Торино» (0:2). До этого у «волков» была серия из семи игр без поражений.

После первого круга команда Фонсеки занимает пятое место в Серии А, набрав 35 очков. Кубок Италии станет отличной возможностью для «Ромы» вновь вернуться на победную тропу.

Ставка: победа «Ромы» с учетом форы 0 за 1.49.

«По» — «Бордо»

Футбол. Кубок Франции. 1/16 финала

Клуб «По» из третьего по силе дивизиона чемпионата Франции стартовал в Кубке Франции с 1/32 финала, одолев «Сабле» в серии пенальти — 2:2, 4:2.

В турнирной таблице чемпионата Насьональ подопечные Брюно Ирля идут четвертыми, набрав 34 очка в 18 турах.

«Бордо» в 1/32 финала одолел «Ле Ман» (2:0) благодаря голам Джимми Бриана и Томы Башича. В чемпионате Франции жирондинцы расположились на 13-й позиции, имея на своем счету 26 набранных очков в 20 сыгранных турах.

В последнее время дела у команды идут откровенно плохо. Подопечные Паулу Соузы проиграли уже четыре поединка — «Марселю» (1:3), «Страсбуру» (0:1), «Ренну» (0:1) и «Лиону» (1:2).

Здесь все довольно просто. Несмотря на плохую форму, «Бордо» превосходит соперника в классе, но и разгрома ждать не стоит.

Ставка: победа «Бордо» за 1.71.

СКА — «Йокерит»

Хоккей. Регулярный чемпионат КХЛ

СКА идет вторым в таблице Западной конференции, заработав 67 очков в 48 матчах.

После двух выездных побед 25 и 27 декабря над «Барысом» (6:2) и «Сибирью» (2:0), СКА неожиданно потерпел поражение в дополнительное время от «Северстали» (2:3). Новый год команда Алексея Кудашова начала унизительным поражением от «Йокерита» со счетом 0:6. Затем «армейцы» отыгрались на минском «Динамо» — 4:1.

7 января СКА уступил «Спартаку» (1:3), а следом дважды победил — московское «Динамо» (2:1 ОТ) и рижское «Динамо» (3:0).

«Йокерит» идет четвертым на Западе. За 47 игр в активе команды 65 баллов. Январь подопечные Лаури Марьямяки начали с разгрома СКА (6:0), после чего аналогично уничтожили рижское «Динамо» (7:0). Также бы два поединка с «Северсталью» — победа 4:1 и поражение 2:5. В последнем поединке «джокеры» победили «Витязь» (3:2).

Питерцы сделают все, чтобы взять реванш за провал 3 января, но это также приведет к открытой игре.

Ставка: тотал матча больше 3,5 гола за 1.38.

Общий коэффициент — 3.51. 0