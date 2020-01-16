ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Экспресс
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Виктор ГончаренкоПланы на зиму: ЦСКА Малкин оформил дубльНХЛ. Гол Кучерова, три очка Малкина, ассист Гусева Эрнесто ВальвердеЧто пошло не так? «Барселона» уволила Вальверде
  • 12:31
    • «Тоттенхэм» объявил об аренде Жедсона Фернандеша
  • 12:01
    • СМИ: Гвардиола не покинет «Манчестер Сити» в конце сезона
  • 11:32
    • «Милан» намерен усилиться полузащитником «МЮ»
  • 09:27
    • «Клипперс» разгромили «Кливленд», «Хьюстон» уступил «Мемфису»
  • 08:58
    • Эриксен согласился перейти в «Интер» уже в январе
  • 08:44
    • Российский чемпион мира Беспутин провалил допинг-тест
  • 08:27
    • Рублев пробился в четвертьфинал турнира в Аделаиде
    Все новости спорта

    Вернется ли «Рома» на победную тропу?

    Экспресс дня 16 января. Прогнозы и ставки на футбол и хоккей

    Экспресс
    Прогноз на Экспресс дня 16 января
    «Рома» проиграла уже два матча подряд
    В четверг, 16 января, состоятся футбольные матчи в Кубке Италии и Кубке Франции, а также хоккейная встреча СКА и «Йокерита» в КХЛ.

    «Парма» — «Рома»

    Футбол. Кубок Италии. 1/8 финала

    «Парма» в прошлой игре разобралась с «Лечче» (2:0), а перед этим был провал в поединке с «Аталантой» (0:5).

    До встречи с бергамцами у «крестоносцев» была серия из пяти игр без поражений — четыре победы и одна ничья. В турнирной таблице Серии А «желто-синие» набрали 25 очков и идут седьмыми.

    В Кубке Италии «Парма» уже преодолела два этапа, одолев на своем поле «Венесию» (3:1) и «Фрозиноне» (2:1).

    Все прогнозы на футбол

    «Рома» в прошлом поединке встречалась с «Ювентусом» и уступила — 1:2. Это была вторая подряд неудача для римлян после фиаско против «Торино» (0:2). До этого у «волков» была серия из семи игр без поражений.

    После первого круга команда Фонсеки занимает пятое место в Серии А, набрав 35 очков. Кубок Италии станет отличной возможностью для «Ромы» вновь вернуться на победную тропу.

    Ставка: победа «Ромы» с учетом форы 0 за 1.49.

    «По» — «Бордо»

    Футбол. Кубок Франции. 1/16 финала

    Клуб «По» из третьего по силе дивизиона чемпионата Франции стартовал в Кубке Франции с 1/32 финала, одолев «Сабле» в серии пенальти — 2:2, 4:2.

    В турнирной таблице чемпионата Насьональ подопечные Брюно Ирля идут четвертыми, набрав 34 очка в 18 турах.

    «Бордо» в 1/32 финала одолел «Ле Ман» (2:0) благодаря голам Джимми Бриана и Томы Башича. В чемпионате Франции жирондинцы расположились на 13-й позиции, имея на своем счету 26 набранных очков в 20 сыгранных турах.

    10 000ПолучитьФрибет для новичковfonbet.ru 8000ПолучитьБонус с промокодом LIVESPORT1xstavka.ru

    В последнее время дела у команды идут откровенно плохо. Подопечные Паулу Соузы проиграли уже четыре поединка — «Марселю» (1:3), «Страсбуру» (0:1), «Ренну» (0:1) и «Лиону» (1:2).

    Здесь все довольно просто. Несмотря на плохую форму, «Бордо» превосходит соперника в классе, но и разгрома ждать не стоит.

    Ставка: победа «Бордо» за 1.71.

    СКА — «Йокерит»

    Хоккей. Регулярный чемпионат КХЛ

    СКА идет вторым в таблице Западной конференции, заработав 67 очков в 48 матчах.

    После двух выездных побед 25 и 27 декабря над «Барысом» (6:2) и «Сибирью» (2:0), СКА неожиданно потерпел поражение в дополнительное время от «Северстали» (2:3). Новый год команда Алексея Кудашова начала унизительным поражением от «Йокерита» со счетом 0:6. Затем «армейцы» отыгрались на минском «Динамо» — 4:1.

    7 января СКА уступил «Спартаку» (1:3), а следом дважды победил — московское «Динамо» (2:1 ОТ) и рижское «Динамо» (3:0).

    «Йокерит» идет четвертым на Западе. За 47 игр в активе команды 65 баллов. Январь подопечные Лаури Марьямяки начали с разгрома СКА (6:0), после чего аналогично уничтожили рижское «Динамо» (7:0). Также бы два поединка с «Северсталью» — победа 4:1 и поражение 2:5. В последнем поединке «джокеры» победили «Витязь» (3:2).

    Питерцы сделают все, чтобы взять реванш за провал 3 января, но это также приведет к открытой игре.

    Ставка: тотал матча больше 3,5 гола за 1.38.

    Общий коэффициент — 3.51. 0

  • Прогнозы в:
  • 20 000
  • Сделать ставкуleon.ru
  • Бонус
    •
    Ещё прогнозы на спорт
    2.17
  • Прогноз на матч Фиорентина — Аталанта
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.58
  • Прогноз на матч Милан — СПАЛ
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.65
  • Прогноз на матч Ним — Ренн
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  1.55
  • Прогноз на матч Амьен — Реймс
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Манчестер Юнайтед — Вулверхэмптон
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.80
  • Прогноз на матч Ювентус — Удинезе
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  3.20
  • Прогноз на матч Карлайл Юнайтед — Кардифф Сити
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.77
  • Прогноз на матч Монако — ПСЖ
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.84
  • Экспресс дня 15 января
  • Сегодня в 23:00
    •  1.58
  • Прогноз на матч Сент-Луис — Филадельфия
  • Хоккей
  • Завтра в 04:00
    •  1.89
  • Прогноз на матч ЦСКА — Сочи
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •  1.81
  • Прогноз на матч СКА — Йокерит
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •  1.67
  • Прогноз на матч По — Бордо
  • Футбол
  • Завтра в 22:55
    •  2.40
  • Прогноз на матч Парма — Рома
  • Футбол
  • Завтра в 23:15
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    Эрнесто Вальверде
  • Что пошло не так? «Барселона» уволила Вальверде
    • Вчера в 13:55     Серхио Рамос
  • Совершенный Зидан, возрождение Куртуа и главная беда Симеоне
    • 15:32 13/01/2020     Виктор Гончаренко
  • Планы на зиму: ЦСКА
    • 00:03
    РегистрацияБукмекер №1 в России * 1000ЗабратьБонус за регистрацию
    Экспресс дня 16 января. Прогнозы и ставки на футбол и хоккей. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 3.51
    Тоже интересно
    Тома Лемар Футбол Трансферный дайджест. 7-13 январяКто не оправдал ожиданий Симеоне, кого стремится подписать «Интер», где в Европе ждут Кокорина и другие трансферные новости последних дней 13/01/2020 в 21:260
  • 13:58
    • Тедеско объяснил, почему «Спартак» не будет проводить спарринги на первом сборе
  • 13:45
    • Хачанов выбыл из турнира в Окленде
  • 13:30
    • Стало известно, кто будет капитанами команд на Матче звезд КХЛ
    Серхио Рамос Футбол Совершенный Зидан, возрождение Куртуа и главная беда Симеоне«Реал» в серии пенальти обыграл «Атлетико» и завоевал 11-й Суперкубок Испании в истории клуба 13/01/2020 в 15:320
  • Экспресс дня

  • Вернется ли «Рома» на победную тропу?
  • 3.51
    •
  • 13:14
    • «Овьедо» арендовал у «Реала» украинца Лунина
  • 12:17
    • Пилипчук возглавил «Спартак-2»
  • 11:44
    • «Бавария» обновила крупный спонсорский контракт
    Артемий Панарин Хоккей НХЛ. Пять очков Панарина, дубль Овечкина и гол БарбашеваОбзор матчей регулярного чемпионата НХЛ 14 января Вчера в 08:220
  • 08:15
    • Кудерметова вышла в четвертьфинал турнира в Хобарте
  • 11:14
    • «Манчестер Сити» не отпустит Стоунза в «Арсенал»
  • 01:36
    • ЦСКА прервал победную серию «Реала» в Евролиге
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболХоккейТеннисЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дня
    LiveКалендари
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие