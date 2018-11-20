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    Прогнозы и ставки на футбол 20 ноября

    Прогноз на Прогнозы и ставки на футбол 20 ноября
    Сборную России устроит минимум ничья
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    Швеция — Россия

    Футбол. Лига наций

    В своем стартовом матче Лиги наций сборной Швеции в Стокгольме потерпела поражение от Турции 2:3. На голы Исаака Телина и Виктора Классона подопечные Мирчи Луческу ответили дублем Эмре Акбабы и Хакана Чалханоглу, переломив ход встречи.

    В октябре был выезд в Калининград и нулевая ничья с Россией в рамках Лиги наций, а также упущенная победа в товарищеском матче со Словакией (1:1) сравнявшей счет на последних минутах. В ноябре шведы победили в рамках Лиги наций Турцию на выезде, забив единственный мяч с пенальти во втором тайме. Теперь команда Швеции имеет шанс выйти в лигу А, если обыграет Россию в последнем матче группового этапа.

    Старт России в Лиге наций был успешным — победа в Стамбуле над турками со счетом 2:1. Ворота хозяев поразили Денис Черышев и Артем Дзюба. В сентябре подопечные Станислава Черчесова провели товарищеский матч с Чехией, которую разгромили в Ростове-на-Дону 5:1. Далее вновь была Лига наций — встреча 11 октября со шведами в Калининграде, которая завершилась без забитых голов.

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    В последнем матче Лиги Наций россияне 14 октября победили сборную Турции со счетом 2:0. Отличились Роман Нойштедтер и Денис Черышев (который из-за травмы не вызван в команду). В ноябре россияне экспериментальным составом сыграли на выезде товарищеский матч с командой Германии, потерпев поражение со счетом 0:3 (все три мяча были пропущены еще в первом тайме).

    В случае победы или ничьи в Стокгольме, россияне гарантируют себе выход в дивизион А. Из-за травм вне состава остались Марио Фернандес, Александр Головин и Ильзат Ахмедов. Возможно не сыграют и Роман Зобнин, Сергей Петров и Федор Кудряшов.

    9 очных матчей провели между собой команды, 3 победы сборной Швеции, 2 победы России и 4 ничейных результата. Сборная Швеции на своем поле может дать бой даже мировым грандам, не говоря уже о россиянах. Команда Черчесова будет играть на победу, но вряд ли ее добьется.

    Ставка: победа России с учетом форы +1 гол за 1.45.

    Албания — Уэльс

    Футбол. Товарищеский матч

    Старт сборной Албании в Лиге наций вышел успешным. Тем не менее, уже после первого тура результаты ухудшились. В стартовом поединке «Горные Орлы» победили на своем поле Израиль (1:0). Второй и третий тур разочаровали фанатов балканской команды, ведь она уступила в гостях Шотландии (0:2) и Израилю (0:2).

    Точкой несколько дней назад стал разгром от Шотландии — 0:4. Таким образом, подопечные Кристиана Пануччи вылетели в Лигу D.

    Валлийцы провалили отбор к чемпионату мира-2018, после чего команду возглавил Райан Гиггз, а перед ним стоит задача выхода на следующий чемпионат Европы.

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    Первым шагом в этом направлении стало довольно успешное выступление в Лиге наций, где команда заняла второе место в группе с Данией и Ирландией, набрав шесть очков. Это позволило сохранить прописку во втором дивизионе турнира.

    Стоит отметить, что «драконы» набирали очки только в двух играх с Ирландией, добыв победы — 4:1 дома и 1:0 в гостях. Последний матч состоялся 16 ноября против датчан, когда соперник победил — 2:1. В составе валлийцев отличился Гарет Бэйл на 89-й минуте. Помимо игр в Лиге наций сборная Уэльса осенью провела один контрольный поединок, где разгромно проиграла команде Испании со счетом 1:4.

    Албанцы не так давно считались весьма крепкими европейскими бойцами, но за календарный год команда добыла всего одну победу. Уэльс тоже звезд с нема не хватает, но даже с резервистами в составе британцы должны побеждать.

    Ставка: победа Уэльса с учетом форы 0 за 1.51.

    Италия — США

    Футбол. Товарищеский матч

    Сборная Италии не смогла пробиться на первое место в группе 3. В личной встрече с португальцами в рамках последнего тура «Скуадра Адзурра» откатала нулевую ничью. В том поединке подопечные Роберто Манчини нанесли почти в два раза больше ударов, чем евробразильцы (15-9). При этом было семь попаданий в створ.

    В последнее время вне официальных матчей «голубая эскадра» чаще играет вничью. За крайние пять товарняков было три ничейных исхода и всего одна победа — над Саудовской Аравией (2:1).

    У сборной Соединенных Штатов Америки особенные условия. Официальных поединков нет уже больше года, поэтому Дэйву Сарачану приходится перебивать игровой голод своих ребят товарищескими матчами.

    В последних десяти «янки» показали крайне нестабильную игру — на все результаты. Так, было три ничьи, три победы и четыре поражения. Самыми неудачными можно назвать игры против Колумбии (поражение 2:4) и против Англии (поражение 0:3). Среди успехов можем отметить победы над Мексикой (1:0) и Боливией (3:0) и ничьи со сборными Франции и Перу (по 1:1).

    Итальянцы в последних четырех играх добыли три ничьи и одну победу над Польшей (0:1). Болельщикам нужен яркий триумф, а соперник — весьма подходящий.

    Ставка: победа Италии за 1.62.

    Общий коэффициент — 3.54. 0

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    Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 3.54.
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