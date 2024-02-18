В рамках турнира UFC 298 18 февраля пройдет поединок Энтони Эрнандеса и Романа Копылова в среднем весе. Начало — 06:15 (мск). Эрнандес — Копылов: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Энтони Эрнандес

Турнирное положение: Энтони располагается на 15-й строчке в рейтинге среднего дивизиона UFC. Но попал Эрнандес в топ-15 только потому, что бывший участник титульной гонки Келвин Гастелум решил спуститься в полусредний вес.

Последние бои: Энтони идет на серии из четырех выигранных поединков кряду, но бил он ранее только середняков и ни на что не претендующих ветеранов. В последнем своем поединке американец нокаутировал в третьем раунде Эдмена Шахбазяна.

Состояние бойца: Эрнандес пребывает в хорошей форме, но реальным топом его сложно назвать ввиду того, что из рейтинга он еще никого не побил. У него довольно неплохой уровень БЖЖ, но вот ударные навыки далеко не идеальны.

Роман Копылов

Турнирное положение: Копылов является одним из претендентов на попадание в топ-15. На этот бой Роман, можно сказать, подписался на коротком уведомлении, потому как заменяет бывшего соотечественника Икрама Алискерова из-за травмы.

Последние бои: Как и грядущий оппонент, россиянин идет на серии из четырех выигранных поединков кряду. Причем каждого противника на данном отрезке Копылов победил нокаутом. В последнем бою он финишировал во втором раунде Джоша Фремда.

Состояние бойца: Копылов солидно прибавил с момента своего дебюта в промоушене. Российский боец значительно подтянул защиту от тейкдаунов, а также стал демонстрировать яркие и зрелищные выступления в стойке. Его мощные удары могут потрясти любого соперника.

Статистика для ставок

Копылов выиграл 4 поединка кряду

Эрнандес идет на серии из четырех побед

Последние 4 боя кряду с участием Романа Копылова не дошли до судейского решения

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров, фаворитом в этой встрече является Энтони Эрнандес. На его победу можно поставить с коэффициентом 1.63. На успех Романа Копылова предлагают сделать ставку за 2.33.

Прогноз: Оба бойца сопоставимы по классу друг с другом. Предыдущий уровень их оппозиции тоже примерно одинаков. Энтони зарекомендовал себя, как универсальный боец, однако с учетом того, что у Копылова хорошая защита от тейкдаунов, его работа в партере вряд ли поможет ему. Но в стойке шансов на успех у россиянина побольше.

Ставка: Победа Романа Копылова за 2.33.