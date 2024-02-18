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    Роман Копылов ворвется в топ-15 средневесов UFC?

    Эрнандес — Копылов. Ставка (к. 2.33) и прогноз на ММА, UFC 298, 18 февраля 2024 года

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    Прогноз и ставки на Эрнандес — Копылов
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    Роман Коппылов (справа)
    В рамках турнира UFC 298 18 февраля пройдет поединок Энтони Эрнандеса и Романа Копылова в среднем весе. Начало — 06:15 (мск). Эрнандес — Копылов: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Энтони Эрнандес

    Турнирное положение: Энтони располагается на 15-й строчке в рейтинге среднего дивизиона UFC. Но попал Эрнандес в топ-15 только потому, что бывший участник титульной гонки Келвин Гастелум решил спуститься в полусредний вес.

    Последние бои: Энтони идет на серии из четырех выигранных поединков кряду, но бил он ранее только середняков и ни на что не претендующих ветеранов. В последнем своем поединке американец нокаутировал в третьем раунде Эдмена Шахбазяна.

    Состояние бойца: Эрнандес пребывает в хорошей форме, но реальным топом его сложно назвать ввиду того, что из рейтинга он еще никого не побил. У него довольно неплохой уровень БЖЖ, но вот ударные навыки далеко не идеальны.

    Роман Копылов

    Турнирное положение: Копылов является одним из претендентов на попадание в топ-15. На этот бой Роман, можно сказать, подписался на коротком уведомлении, потому как заменяет бывшего соотечественника Икрама Алискерова из-за травмы.

    Последние бои: Как и грядущий оппонент, россиянин идет на серии из четырех выигранных поединков кряду. Причем каждого противника на данном отрезке Копылов победил нокаутом. В последнем бою он финишировал во втором раунде Джоша Фремда.

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    • Состояние бойца: Копылов солидно прибавил с момента своего дебюта в промоушене. Российский боец значительно подтянул защиту от тейкдаунов, а также стал демонстрировать яркие и зрелищные выступления в стойке. Его мощные удары могут потрясти любого соперника.

    Статистика для ставок

    • Копылов выиграл 4 поединка кряду

    • Эрнандес идет на серии из четырех побед

    • Последние 4 боя кряду с участием Романа Копылова не дошли до судейского решения

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров, фаворитом в этой встрече является Энтони Эрнандес. На его победу можно поставить с коэффициентом 1.63. На успех Романа Копылова предлагают сделать ставку за 2.33.

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    Прогноз: Оба бойца сопоставимы по классу друг с другом. Предыдущий уровень их оппозиции тоже примерно одинаков. Энтони зарекомендовал себя, как универсальный боец, однако с учетом того, что у Копылова хорошая защита от тейкдаунов, его работа в партере вряд ли поможет ему. Но в стойке шансов на успех у россиянина побольше.

    Ставка: Победа Романа Копылова за 2.33.

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    Эрнандес — Копылов: прогноз, ставка (2.33), статистика, коэффициенты матча 18.02.2024. Прогнозы на бокс/ММА. Роман Копылов ворвется в топ-15 средневесов UFC?
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