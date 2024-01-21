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    Будет ли нокаут в бою Кертиса и Баррио?

    Кертис — Баррио. Ставка (к. 3.10) и прогноз на бой, UFC 297, 21 января 2024 года

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    Крис Кертис
    21 января состоится бой в рамках турнира UFC 297 между Крисом Кертисом и Марком-Андре Баррио в среднем весе. Ориентировочно начало боя в 06:45 мск. Кертис — Баррио: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

    Крис Кертис

    Кертис занимает 14-ю позицию в ростере средневесов. У 36-летнего американца 3 победы и 2 поражения в последних пяти поединках. Для среднего дивизиона Крис обладает далеко не самыми внушительными габаритами.

    Его рост составляет всего лишь 178 см, и поэтому в большинстве своих боях Кертису приходится стремительно сокращать дистанцию и начинать рубиться с соперником вблизи.

    Отличная физическая форма и наличие мощного удара зачастую помогают Крису финишировать соперников при откровенных разменах.

    Но если речь идет о тактической перестрелки на длительной дистанции, то в таких боях Кертис проигрывает. Наглядным тому примером являются 2 поражения от Келвина Гастелума и Джека Херманссона.

    Марк-Андре Баррио

    Канадец подходит к противостоянию с Крисом Кертисом с аналогичной статистикой: 3 победы 2 поражения в предыдущих пяти поединках.

    В последнем своем бою Марк-Андре одолел единогласным решением судей Эрика Андерса. Но большинство поединков с участием Баррио получаются яркими и зрелищными.

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    • Канадец слишком часто рискует и далеко не всегда его прессинг оправдывается. Стилистически Баррио является ударником. База БЖЖ у него не самая лучшая, а уровень атакующей борьбы довольно слабый.

    По статистике Марк-Андре проводит только 25% удачных тейкдаунов, и за карьеру он лишь однажды побеждал противника сабмишном.

    Прогноз и ставка

    В этой встрече букмекеры считают фаворитом Криса Кертиса. На его победу можно поставить с коэффициент 1.50. На победу Баррио предлагают поставить за 2.66.

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    Слишком рискованный стиль канадца однозначно скажется на результате поединка с таким мощным панчером. Кертис хоть и не совсем удачно показывал себя в противостояниях с топовыми оппонентами, но в битвах середняками он очень хорош.

    Попытка каждого сближения со стороны Баррио — это прекрасная возможность для американца закончить бой досрочно. Ставка: победа нокаутом Криса Кертиса с коэффициентом 3.10.

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    Кертис — Баррио: прогноз, ставка (3.10), статистика, коэффициенты матча 21.01.2024. Прогнозы на бокс/ММА. Будет ли нокаут в бою Кертиса и Баррио?
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