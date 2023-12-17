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    Выиграет ли Митчелл у Эммета?

    Митчелл — Эммет. Ставка (к. 1.44) и прогноз на бой, UFC 296, 17 декабря 2023 года

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    Джош Эммет
    17 декабря состоится бой в рамках турнира UFC 296 между Брайсом Митчеллом и Джошем Эмметом в полулегком весе. Ориентировочно начало боя в 05:40 мск. Митчелл — Эммет: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

    Брайс Мичтелл

    Брайс подошел к этому поединку в статусе десятого номера ростера полулегковесов. В пяти предыдущих боях у американца 4 победы и одно поражение.

    Проигрыш от Илии Топурии пока что единственный в карьере Митчелла. Закрыть то поражение американец сумел в недавнем противостоянии против Дэна Иге, которого одолел по очкам.

    Брайс является представителем БЖЖ, а всего за карьеру у него 9 боев, выигранных сабмишнами. В восьми поединках Митчелл финишировал своих соперников на земле уже в первом раунде.

    Американец действует прямолинейно, но эффективно. Большинство его соперников ничего не могут поделать со столь стремительными проходами в ноги.

    Джош Эммет

    Эммет бывший претендент на временный титул и нынешний шестой номер ростера в дивизионе до 66 кг. Джош превосходит своего грядущего оппонента в плане опыта и силе удара.

    Но вот точность попаданий Эммета оставляет желать лучшего. Лишь 39% его ударов доходят до цели, а это довольно мало.

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    • Джош вкладывает все силы практически в каждый удар, вследствие чего быстро выдыхается. В связи с 38-летним возрастом его текущая форма уже далека от пика.

    В нынешних реалиях Эммет уже не способен конкурировать с более молодыми и подвижными соперниками. Наглядным тому подтверждением являются предыдущие 2 поражения кряду от Топурии и Родригеза.

    Прогноз и ставка

    В этой встрече букмекеры считают фаворитом Брайса Митчелла и предлагают поставить на его победу с коэффициентом 1.44. На победу Эммета предлагают сделать ставку за 2.88.

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    Джош хоть и опытный боец, но его время уже прошло. Он слишком много пропускает в стойке и обладает не самой лучшей защитой от тейкдаунов. Единственное, чего не отнять у Эммета, невероятная стойкость.

    38-летний американец способен выдержать огромное количество попаданий и не упасть в нокаут. Но даже это не спасет его от поражения в противостоянии с очередным молодым соперником. Ставка: победа Брайса Митчелла за 1.44.

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    Митчелл — Эммет: прогноз, ставка (1.44), статистика, коэффициенты матча 17.12.2023. Прогнозы на бокс/ММА. Выиграет ли Митчелл у Эммета?
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