17 декабря состоится бой в рамках турнира UFC 296 между Брайсом Митчеллом и Джошем Эмметом в полулегком весе. Ориентировочно начало боя в 05:40 мск. Митчелл — Эммет: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

Брайс Мичтелл

Брайс подошел к этому поединку в статусе десятого номера ростера полулегковесов. В пяти предыдущих боях у американца 4 победы и одно поражение.

Проигрыш от Илии Топурии пока что единственный в карьере Митчелла. Закрыть то поражение американец сумел в недавнем противостоянии против Дэна Иге, которого одолел по очкам.

Брайс является представителем БЖЖ, а всего за карьеру у него 9 боев, выигранных сабмишнами. В восьми поединках Митчелл финишировал своих соперников на земле уже в первом раунде.

Американец действует прямолинейно, но эффективно. Большинство его соперников ничего не могут поделать со столь стремительными проходами в ноги.

Джош Эммет

Эммет бывший претендент на временный титул и нынешний шестой номер ростера в дивизионе до 66 кг. Джош превосходит своего грядущего оппонента в плане опыта и силе удара.

Но вот точность попаданий Эммета оставляет желать лучшего. Лишь 39% его ударов доходят до цели, а это довольно мало.

Джош вкладывает все силы практически в каждый удар, вследствие чего быстро выдыхается. В связи с 38-летним возрастом его текущая форма уже далека от пика.

В нынешних реалиях Эммет уже не способен конкурировать с более молодыми и подвижными соперниками. Наглядным тому подтверждением являются предыдущие 2 поражения кряду от Топурии и Родригеза.

Прогноз и ставка

В этой встрече букмекеры считают фаворитом Брайса Митчелла и предлагают поставить на его победу с коэффициентом 1.44. На победу Эммета предлагают сделать ставку за 2.88.

Джош хоть и опытный боец, но его время уже прошло. Он слишком много пропускает в стойке и обладает не самой лучшей защитой от тейкдаунов. Единственное, чего не отнять у Эммета, невероятная стойкость.

38-летний американец способен выдержать огромное количество попаданий и не упасть в нокаут. Но даже это не спасет его от поражения в противостоянии с очередным молодым соперником. Ставка: победа Брайса Митчелла за 1.44.